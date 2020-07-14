2020-07-14T15:37:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Тихановская после регистрации - мужу: Сережа, я тебя очень люблю и делаю это ради тебя

Супруга блогера Сергея Тихановского, который находится под стражей, стала кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты.Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Светлане Тихановской, которую зарегистрировали кандидатом в президенты, вручили цветы ее сторонники. Светлана вышла к журналистам с улыбкой на лице. Она поблагодарила 100 человек, которые собирали за нее подписи. Светлана призналась, что думала, что Виктора Бабарико все-таки зарегистрируют.

- Возможно, его просто испугались, - говорит Светлана.

Кандидат в президенты сказала, что подумает над тем, чтобы объединиться с другим штабом, а пока Светлана обратилась к своему супругу:

- Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили. Ради всех, кто еще к нашему движению присоединится.

Сергей Черечень: Один человек решает всё

Бизнесмен Сергей Черечень - еще один зарегистрированный кандидат в депутаты.

- Мы должны отработать эту кампанию по максимуму. И сделать так, чтобы все-таки 9 августа пришел к исполнению своих обязанностей непосредственно демократический кандидат - новый президент. И в долгосрочной перспективе мы сделаем официальное заявление по конституционной реформе... Наша Конституция на сегодня имеет ряд проблемных моментов, которые не соответствуют современным нормам и пониманию. Поэтому работы много, - сказал Черечень.

Бизнесмен выступает за ограничение сроков президентствования и парламентскую республику.

- Президентская республика себя давно изжила. И мы видим, что та ситуация, которая сейчас происходит, эта только из-за того, что один человек в нашей стране решает все.

Бывший депутат Анна Канопацкая зарегистрирована кандидатом в президенты. Анна вышла к журналистам и продемонстрировала свое удостоверение.

- Вы не будете снимать свою кандидатуру? - спросили журналисты.

- Я не вижу сегодня оснований для того, чтобы это сделать.

- А как вы прокомментируете, что не зарегистрировали Цепкало и Бабарико?

- Это было решение избирательной комиссии. Я в своем выступлении говорила о том, что я сторонник демократических преобразований в Беларуси. Первое, что мне хотелось бы, чтобы избирательное законодательство действовало в отношении всех участников процесса. И чтобы не было никаких давлений со стороны кого бы то ни было на участников избирательного процесса.

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