Продавцы разливного кваса в Минске жалуются, что им запрещают работать

В «Комсомолку» обратилась столичная предпринимательница (она просила не указывать свои данные), которая более пяти лет продает квас на улицах Минска. Женщина рассказала, что ей запрещают продавать квас из-за эпидемиологической обстановки.

- Недавно приехала санстанция Советского района и запретила мне реализацию кваса на розлив из бочек, - рассказывает собеседница. - Сказали, что продавать можно только в таре производителя. Исключение - Комаровский рынок. Якобы там соблюдаются все правила и условия для реализации. Но на Комаровку я не влезу уже - там все места закрыты. Выходит, и выбора нет - только закрываться? Мне показали только какую-то бумагу от МАРТ, где говорится, что продавать напитки следует только в упакованной таре. Ходят слухи, что мэр города дал распоряжение закрыть все точки с квасом на розлив, но делать это негласно, через санстанцию.

При этом никаких официальных предписаний женщине не дали, только выдержку из рекомендаций МАРТ «О мероприятиях по минимизации риска возникновения и распространения инфекции COVID-19». Там говорится, что продавцу рекомендовано осуществлять передачу покупателям пищевых продуктов в упакованном виде. На сайте министерства указано: «рекомендации МАРТ не носят обязательного характера». В пресс-службе министерства нам также подтвердили, что закрывать торговую точку с квасом, ссылаясь только на этот пункт в рекомендациях, нельзя.

Подтвердить или опровергнуть информацию о запрете торговать разливным квасом в санитарно-эпидемиологической службе района оказалось делом не из легких - ответственные лица долго и упорно не отвечали по телефонам. Пришлось задавать эти же вопросы письменно в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Из их ответа следует, что правила продажи кваса регулируются в том числе пунктом 60 требований, утвержденных Декретом №7 от 23.11.2017.

- В нестационарном торговом объекте без наличия систем водоснабжения и водоотведения реализация напитков в розлив в тару многоразового использования (посуду покупателей с использованием мерной емкости) запрещается, - говорится в ответе. - Вместе с тем, с учетом складывающейся эпидемиологической обстановкой, реализация готовой к употреблению продукции в неупакованном виде не соответствует рекомендациям МАРТ при осуществлении деятельности в области торговли и может создать угрозу возникновения и распространения кишечных и острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

Из ответа можно понять, что в передвижных объектах торговли налить квас в бутылку покупателя нельзя, как и кофе - в чашку покупателя. Однако прямого запрета торговать квасом в розлив в одноразовую посуду не содержится ни в требованиях закона, ни в ответе госоргана.