2020-07-14T14:59:02+03:00
Досуг
КП Беларусь

17 июля «Легенды FM» отмечает День рождения праздничным эфиром

Ведущие утреннего шоу «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» будут принимать поздравления от слушателей, играть с ними за отличные призы от партнеров, встречать гостей, петь, танцевать и от души веселиться
Поделиться:
Изменить размер текста:

На дворе 2017 год. В прокат выходит ремейк культового фильма «Оно» по роману Стивена Кинга, мировыми учёными экспериментально обнаружены гравитационные волны, а в белорусском fm-диапазоне появляется новая радиостанция на частоте - 94,1 FM. Ровно 3 года назад начало вещание радио Легенды FM.

17 июля радиостанция Легенды FM будет отмечать День рождения праздничным эфиром. Ведущие утреннего шоу «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» Катерина Козловская, Алексей Петровский и Денис Степанов будут принимать поздравления от слушателей, играть с ними за отличные призы от партнеров, встречать гостей, петь, танцевать и от души веселиться вместе со слушателями радиостанции.

- Мы уже понимаем, что эфир получится настоящим, - говорит Денис Степанов, ведущий «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ». - Наши слушатели присылают нам много честных слов и поздравлений через специальную форму на нашем сайте legendy.by. К празднику подключились и артисты - настоящие легенды музыкальной сцены. Пока концертная деятельность приостановлена, они общаются со слушателями через нас и передают свои музыкальные «открытки» и поздравления в записи. Олег Скрипка из группы Вопли Видоплясова, Вячеслава Петкун из группы Танцы Минус, Сергей Бобунец из Смысловых Галлюцинаций, Найк Борзов, Сергей Жуков из Руки Вверх уже отправили нам свои поздравления. Их можно будет услышать в эфире Легенды FM 17 июля.

Кроме того, на один день эфир станет зоной, свободной от негативных новостей - весь день в эфире только хорошие и позитивные информационные выпуски!

- Ко дню рождения радио мы подходим с трепетом и переполняющей сердце радостью: мы провели столько отличных живых эфиров. К нам в гости приходили музыканты с живыми концертами, спортсмены, писатели, психологи, даже исследователь аномальных явлений. И каждый – настоящий кладезь сумасшедших, смешных и трогательных историй! Но, главное, с нами всегда наша банда любимых слушателей, которые всегда на связи, для которых Легенды = Любовь. Спасибо, ребята, что вы с нами! - делится эмоциями Катерина Козловская, ведущая утреннего шоу «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» на Легенды FM.

Присылайте поздравления через специальную форму.

Пишите сообщения на вайбер эфирной студии: +375 (29) 257-88-88.

Все они прозвучат 17 июле в эфире Легенды FM.

Слушайте радио Легенды FM через онлайн-плеер на сайте радиостанции legendy.by или настроив приемник на частоту в вашем городе:

94,1 FM в Минске

94,7 FM в Гомеле

88,5 FM в Витебске

98,3 FM в Солигорске

96,8 FM в Жлобине

98,7 FM в Лиде.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Впервые бизнес-форум пройдет онлайн: маркетинг бизнеса после кризиса
Международный фестиваль маркетинга и рекламы «Белый Квадрат», хорошо известный в сфере коммуникаций стран СНГ и Европы, – один из немногих фестивалей, который оперативно сумел адаптироваться к новым реалиям и в этом году пройдет в формате онлайн
«Босая» и «Плачу на техно»: летние дискотеки VOKA Party продолжает вечеринка современных хитов
Летние дискотеки VOKA Party продолжаются – 24 июня в прямом эфире видеосервиса состоится онлайн-концерт кавер-бэнда «Хит-парад». В этот раз зрители смогут отрываться у себя дома под любимые песни последнего десятилетия
В Минске открывается автокинотеатр с «живым» звуком и изображением
Сеть кинотеатров Silver Screen продолжает радовать новыми проектами любителей кино, которые заскучали без премьерных показов и ищут способы разнообразить свой досуг, соблюдая необходимое социальное дистанцирование
Хиты четырех десятилетий – в четырех онлайн-концертах VOKA Party
Видеосервис VOKA предлагает своим зрителям новый формат летних концертов и вечеринок: пока традиционные фестивали отменяются, повеселиться под любимую музыку каждый сможет прямо у себя дома благодаря серии тематических онлайн-концертов VOKA Party
Новости 24
Курсы валют в Беларуси на 14 июля: доллар и евро на торгах подорожали
В поездах уже можно сидеть рядом: БЖД отменила «шахматную» рассадку
Водитель уснул за рулем: машина такси врезалась в припаркованный автомобиль "Фольксваген" и перевернулась
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2020 года: 155 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
«Надеюсь на перемены». Тихановскую зарегистрировали кандидатом в президенты
Лукашенко зарегистрирован кандидатом. Это его шестые выборы
Сергей Черечень зарегистрирован кандидатом в президенты. Он поблагодарил ЦИК за регистрацию
Андрей Дмитриев зарегистрирован кандидатом. Он призвал к солидарности и новым выборам
Анну Канопацкую зарегистрировали кандидатом в президенты
Валерию Цепкало отказали в регистрации: не хватило подписей, есть вопросы по декларации жены
В Беларуси врачи провели уникальную операцию: у пациента удалили опухоль, которая находилась внутри спинного мозга
МИД о возможных санкциях ЕС: «Беларусь, наверное, пока еще не страна идеальной демократии»
Представитель МАРТ: в Беларуси ограничивается продажа никотиносодержащих смесей
Виктор Бабарико не зарегистрирован кандидатом в президенты. Ермошина на заседании ЦИК зачитала бумаги от силовиков
«Берем вину на себя». ЦИК вернет Валерию Цепкало 2975 подписей
В Буда-Кошелево женщину, скрутившую голову кошке, оштрафовали на 675 рублей
Глава ВОЗ раскритиковал отношение многих стран к борьбе с коронавирусом
Уже в третий раз. Чартеры в Тунис откладываются как минимум до 22 июля
ЦИК объявит, кого зарегистрирует кандидатами в президенты Беларуси
"От имени белорусского народа и себя лично..." Лукашенко поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии
«Громко слушали музыку». Ночью в Гомеле убили двоих мужчин
В Китае тестируют первое такси без водителя
Parimatch запускает турнир с призовым фондом 13 500 рублей