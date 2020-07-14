17 июля «Легенды FM» отмечает День рождения праздничным эфиром

На дворе 2017 год. В прокат выходит ремейк культового фильма «Оно» по роману Стивена Кинга, мировыми учёными экспериментально обнаружены гравитационные волны, а в белорусском fm-диапазоне появляется новая радиостанция на частоте - 94,1 FM. Ровно 3 года назад начало вещание радио Легенды FM.

17 июля радиостанция Легенды FM будет отмечать День рождения праздничным эфиром. Ведущие утреннего шоу «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» Катерина Козловская, Алексей Петровский и Денис Степанов будут принимать поздравления от слушателей, играть с ними за отличные призы от партнеров, встречать гостей, петь, танцевать и от души веселиться вместе со слушателями радиостанции.

- Мы уже понимаем, что эфир получится настоящим, - говорит Денис Степанов, ведущий «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ». - Наши слушатели присылают нам много честных слов и поздравлений через специальную форму на нашем сайте legendy.by. К празднику подключились и артисты - настоящие легенды музыкальной сцены. Пока концертная деятельность приостановлена, они общаются со слушателями через нас и передают свои музыкальные «открытки» и поздравления в записи. Олег Скрипка из группы Вопли Видоплясова, Вячеслава Петкун из группы Танцы Минус, Сергей Бобунец из Смысловых Галлюцинаций, Найк Борзов, Сергей Жуков из Руки Вверх уже отправили нам свои поздравления. Их можно будет услышать в эфире Легенды FM 17 июля.

Кроме того, на один день эфир станет зоной, свободной от негативных новостей - весь день в эфире только хорошие и позитивные информационные выпуски!

- Ко дню рождения радио мы подходим с трепетом и переполняющей сердце радостью: мы провели столько отличных живых эфиров. К нам в гости приходили музыканты с живыми концертами, спортсмены, писатели, психологи, даже исследователь аномальных явлений. И каждый – настоящий кладезь сумасшедших, смешных и трогательных историй! Но, главное, с нами всегда наша банда любимых слушателей, которые всегда на связи, для которых Легенды = Любовь. Спасибо, ребята, что вы с нами! - делится эмоциями Катерина Козловская, ведущая утреннего шоу «ВСЕМ БУДЕТ ШОУ» на Легенды FM.

Присылайте поздравления через специальную форму.

Пишите сообщения на вайбер эфирной студии: +375 (29) 257-88-88.

Все они прозвучат 17 июле в эфире Легенды FM.

Слушайте радио Легенды FM через онлайн-плеер на сайте радиостанции legendy.by или настроив приемник на частоту в вашем городе:

94,1 FM в Минске

94,7 FM в Гомеле

88,5 FM в Витебске

98,3 FM в Солигорске

96,8 FM в Жлобине

98,7 FM в Лиде.