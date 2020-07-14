2020-07-14T15:01:42+03:00
Досуг
КП Беларусь

С 50 Cent и «Грибами»: онлайн-вечеринка для любителей хип-хопа

Серию онлайн-концертов VOKA Party 15 июля продолжит вечеринка для любителей хип-хопа
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Party 15 июля продолжит вечеринка для любителей хип-хопа

Отрываться под популярные хиты этого жанра можно будет из любой точки мира - трансляция бесплатная как для белорусских, так и для зарубежных зрителей.

Это уже седьмой стрим, которые VOKA с начала лета проводит по средам для всех, кому не хватает музыкальных фестивалей и танцевальных вечеринок. Каждый июльский концерт посвящен отдельному музыкальному направлению.

В прямом эфире 15 июля кавер-бэнд De Kuba сыграет популярные хиты The Black Eyed Peas, 50 Cent, Бруно Марса, Дженнифер Лопес, Гвен Стефани, Ашера, Децла, Монатика, групп «Каста», «Бандэрос», «Грибы», «Отпетые Мошенники» и других хип-хоп исполнителей.

Начало онлайн-концерта VOKA Party Hip-Hop в 20:00. Проведет его Александр Cериков. Присоединиться к трансляции можно на сайте voka.tv или в приложении VOKA после авторизации по номеру телефона. После прямого эфира концерт будет доступен к просмотру еще в течение недели. Записи всех онлайн-вечеринок также выкладываются в архив видеосервиса.

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