Рита Дакота и Яна Рудковская поругались из-за сумочек Louis Vuitton. Французскому дому моды пришлось делать официальное заявление

Пока в Беларуси обсуждают выборы президента, а в России поправки в Конституцию, в звездной тусовке тоже кипят нешуточные страсти. Наша землячка певица Рита Дакота и музыкальный продюсер Яна Рудковская выясняют отношения уже который день. Все началось с того, что 11 июля Дакота рассказала в Инстаграме, что ее «заставили удалить» рекламный пост с сумочками Louis Vuitton. Пост назывался «О том, как меня унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская».

«Чтобы не грузить долгои предысторией , сокращу до сути: меня позвала моя подруга актриса в блогерскии круг, где среди самых активных подписчиков разыграют 10 дорогих сумок от LV, я с радостью согласилась... Мы с Машеи не успели сделать фото с этими сумками, потому что они уже улетели в Казахстан к другим блогерам круга, поэтому организатор Иван скинул нам чек от купленных для розыгрыша сумочек и попросил съездить в бутик LV сфоткаться там с аналогичными. Маша их вип-клиент, поэтому нас проводили в специальныи апартамент бутика, мы сделали фото и в день конкурса выложили их с одинаковым для всех конкурсным текстом. После чего мне позвонил Иван и в ужасе дрожащим голосом сообщил, что в этот святои апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборота в год, и в Париже жуткии скандал из-за этого. Еще сказал, что сеи час там кого-то из-за меня уволят и надо удалить пост. Я в шоке звоню Маше, а она говорит: «А мне организатор сказал все нормально и удалять не надо…» - пишет Рита (орфография сохранена. - Авт.).

11 июля Дакота рассказала в Инстаграме, что ее «заставили удалить» рекламный пост с сумочками Louis Vuitton. Пост назывался «О том, как меня унизил Louis Vuitton и Яна Рудковская». Фото: Инстаграм

Дальше певица рассказывает, что через 5 минут ей позвонила российский продюсер Яна Рудковская, которая «ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть, и она недоумевает, «как я туда попала». Что она вип-клиент и друг бренда и у нее из-за меня проблемы, еи «звонит Париж», а меня там никто не знает вообще, и далее потоком высокомерного хамства несколько минут кряду «доходчиво объясняет», почему я, «раздавая подписчикам сумочки Луи», снижаю градус компании и выгляжу «дешмански».

В своем посте Рита заявила, что не понимает, почему именно ее попросили удалить пост - в акции участвовали также российские блогеры Мария Солодар, Регина Тодоренко, Белла Потемкина. Дакота также задавалась вопросом, почему французский бренд считает ее недостойной для рекламы, почему мировой амбассадор Louis Vuitton Билли Айлиш выступает против любой дискриминации, буллинга, а российский офис бренда и его друг Яна Рудковская именно этим и занимаются.

До 14 июля Яна Рудковская не дала никаких официальных заявлений, только показала «Комсомолке» личное сообщение для Риты Дакоты:

- Во-первых, к данной акции дом Louis Vuitton не имеет никакого отношения, а во-вторых, изначально в составе участников-организаторов, во главе со мной, было всего 13 человек. Я не против, чтобы вы (Рита Дакота), там были, но мне об этом сказали в самый последний момент... Друзья бренда - это те люди, которые имеют отношения с компанией. Когда, после запуска акции, мне люди пишут: вы раздаете сумочки Louis Vuitton, это снижает градус и уровень этой истории. «Раздаем Louis Vuitton» - вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания. Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи/формулировки - это принижает статус акции и имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением. Согласитесь, когда люди попадают в апартаменты Louis Vuitton, там фотографируются не со своими сумками, а потом пишут, что раздают какие-то сумочки - это является подлогом и заведомо ложной информацией. И еще раз объясняю: я не имею к вам никаких претензий, кроме того, что, если вы фотографируетесь с чужими сумочками, не писать, что вы что-то там раздаете.

Рита Дакота, похоже, сделала специальную фотосессию на фоне гастарбайтерских сумок в клетку. Фото: Инстаграм

Однако напомним, что у всех блогеров одинаковый рекламный текст под фото в окружении сумочек и чемоданов от Louis Vuitton.

Пост Регины Тодоренко. Фото: Инстаграм

Пост Беллы Потемкиной. Фото: Инстаграм

Пост Марии Солодар. Фото: Инстаграм

14 июля Рита Дакота сделала еще один пост в Инстаграме, где сообщила, что получила письмо от «Louis Vuitton Восток», в котором компания объясняет, что не имеет никакого отношения к акции, запущенной российскими блогерами и медиаперсонами. Рита также сообщила, что ей предложили удалить три поста: речь идет о постах про ситуацию вокруг Louis Vuitton и с диалогами с Яной Рудковской, которые Рита Дакота опубликовала в последние три дня, сделав для этого специальную фотосессию на фоне гастарбайтерских сумок в клетку. Певица также заявила, что будет делать запрос на английском и французском языках к «Западным представителям бренда». К слову, публикует ответ Louis Vuitton, который разместили в РБК: «Компания Louis Vuitton пристально следит за происходящей ситуацией в социальных сетях и искренне сожалеет о том, что произошло. Обращаем ваше внимание, что компания Louis Vuitton не имеет никакого отношения к акции, запущенной в социальных сетях. Мы не инициировали, не поддерживали данную инициативу. Louis Vuitton является инклюзивным и демократичным брендом, который бережно хранит ценности и уважение друг к другу».

Увидев эмоциональный пост Риты Дакоты, через час Яна Рудковская сделала заявление на своей странице в Инстаграме. В начале она описала все ситуацию со своей позиции, а затем ответила на обвинения Дакоты.

Впервые сначала конфликта Яна Рудковская сделала заявление на своей странице в Инстаграме.

- Я считаю, что все, что продолжается со стороны Риты Дакоты вот уже три дня, это просто-напросто неэтично, непрофессионально и некрасиво и уже перешло все границы! Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают, как все было, поливают грязью меня, участников круга, и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты… Нарушив правила участия, человек устроил хайп, из-за которого сейчас меня унижают и оскорбляют, а она продолжает строить из себя жертву! Я категорически против классового разделения людей, ущемления прав и дискриминации любой формы, а оскорбительное поведение, буллинг, презрение и ничем неприкрытая агрессия мне откровенно чужды, - заявила Яна Рудковская.

Подписчики певицы и продюсера разделились на два лагеря: одни хейтят Яну Рудковскую, обвиняя в высокомерии, другие считают, что Рита Дакота хайпует на скандале. Певица уже не раз писала разгромные посты на обсуждаемые в российском шоу-бизнесе темы. Не так давно она резко высказалась в сторону Регины Тодоренко, которая некорректно высказалась о женщинах - жертвах домашнего насилия.

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