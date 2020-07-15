Коронавирус в Беларуси, последние новости на 15 июля 2020 года: на каких условиях белорусы смогут ездить в Россию и когда ЕС откроет для нас границы

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси выявлено 65 269 случаев COVID-19. За последние сутки коронавирус подтвердился у 155 человек.

За время с начала пандемии медики вылечили и выписали домой 55 799 выздоровевших белорусов. К сожалению, победить недуг удалось не всем: за последние сутки скончались 6 пациентов – это люди с рядом хронических заболеваний и подтвержденным коронавирусом. За период с начала вспышки в республике умерли 474 человека.

По данным на 14 июля, в Беларуси проведено 1 144 696 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире

COVID-19 продолжает шагать по миру: официально зарегистрировано свыше 13,2 миллионов заражений. Выздоровели 7,7 миллионов пациентов, скончались – 576 тысяч. По данным ресурса worldometers.info, эпицентр вируса сейчас находится в Северной и Южной Америке. В США коронавирус выявлен у 3,4 млн человек, а в Бразилии – у 1,8 млн. На третьем месте в списке стран с наибольшим количеством инфицирований находится Индия – более 911 фактов COVID-19.

Россия отменяет 14-дневный карантин для иностранцев, но есть нюанс

С 15 июля Российская Федерация отменяет обязательный 14-дневный карантин для иностранцев, въезжающих в страну. А также возобновляет авиасообщение с 13-ю странами. Но для белорусов в этой бочке меда есть две ложки дегтя. Во-первых, самоизоляцию отменяют не просто так, а при условии, что иностранцы при въезде предъявят отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 3 дня до прибытия. При этом информация об исследовании должна быть на двух языках – русском и английском. Также можно сделать этот тест уже в России, в течение трех суток после въезда в страну.

А во-вторых, Беларусь не вошла в список государств, с которыми Россия возобновляет авиасообщение. По словам министра здравоохранения России Татьяны Голиковой, для этого должно быть соблюдено условие: заболеваемость ковидом должна составлять около 40 случаев на 100 тысяч населения. Такие цифры должны держаться в течение двух недель. А среднесуточный прирост числа инфицированных и показатель распространения должен быть не выше 1 процента. Список стран, из которых можно прилететь в Россию, публикуем здесь.

Глава ВОЗ раскритиковал многие страны за то, как они относятся к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что большинство стран идут в неверном направлении. Он не уточнил, о каких именно государствах идет речь, но отметил, что COVID-19 остается врагом общества №1. А в действиях многих правительств и людей этого не видно.

По прогнозам главы ВОЗ, если продолжать игнорировать базовые принципы общественного здравоохранения, ситуация будет только ухудшаться.

БЖД отменила шахматную рассадку в поездах, которую вводила в связи с эпидемиологической обстановкой

Из-за распространения COVID-19 в республике, в апреле Белорусская железная дорога ввела шахматную схему рассадки пассажиров в поездах. В одном купе могли ехать не более двух пассажиров, в плацкарте – не более трех, а в общих вагонах и электричках места рядом не продавались.

Эти меры социального дистанцирования действовали более двух месяцев, но сейчас билеты на поезд продаются в прежнем режиме. Ограничения в поездах БЖД сняты.

Белорусов в Европу пока не пускают, но летать на моря уже можно

Сегодня белорусы могут беспрепятственно летать в четыре страны: в Албанию, Турцию, Египет и Черногорию. Беспрепятственно – это значит, что туристам не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус или соблюдать 14-дневную самоизоляцию при возвращении в Беларусь. Путешественников лишь просят соблюдать дистанцию, находиться в масках в самолете и в местах скопления людей.

А что со странами Евросоюза? Если коротко, то попасть в Европу нам пока не светит. ЕС впускает на свою территорию туристов из стран, в которых на протяжении 14 дней число новых заражений не превышает показатель 25 случаев на 100 тысяч населения. В Беларуси этот показатель выше: 35,3 инфицированных. Подробнее об этом мы рассказываем здесь.

Что касается Украины, то официально белорусско-украинская граница открыта с 15 июня. Но при въезде в страну иностранцы должны либо сдать ПЦР-тест и получить отрицательный результат. Либо выдержать 14-дневную самоизоляцию в определенных властями пунктах. Есть и еще один нюанс: при въезде в Украину нужно иметь страховку, которая покроет расходы на случай заболевания коронавирусом.

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