Оперная певица Маргарита Левчук: Благодарна всем, кто говорил, - напрасно ты в столицу из своей деревни приехала

Она прекрасно себя чувствует и в роскошных платьях именитых дизайнеров на сцене ведущих европейских оперных театров, где выступает как приглашенная солистка, и в образе энергичной деревенской блогерши Бабы Рыты - ее Маргарита создала во время пандемии коронавируса в изоляции в родной деревне Страдечь Брестской области… Кажется, что Маргарита - баловень судьбы: обычная девчонка из маленькой деревни стала солисткой Большого театра в столице, путешествует по миру с гастролями и собирает награды международных конкурсов. В интервью «Комсомолке» Маргарита Левчук рассказала о том, как преодолевала комплексы провинциалки, почему решилась на фотосессию в стиле ню и как изменилась ее жизнь, когда в марте этого года она внезапно ушла из Большого театра.

«Старалась оживить наш театр, но у нас система непробиваемая»

- Маргарита, в марте вы неожиданно для ваших поклонников ушли из Большого театра. Что стало причиной?

- У меня всегда были непростые отношения с руководством… Думаю, во многих подходах Большой театр застыл в представлении об опере на уровне Советского Союза. Возможно, я бы считала, что в нашем театре все идеально, если бы все время была в Минске и не выезжала за границу. Но так как я побывала во многих странах, посмотрела, что происходит в театрах, в оперной жизни, то поняла, как сильно все отличается. Там круто! Мне захотелось оживить наш театр, я все четыре года, что была солисткой в Большом, старалась сделать что-то новое. Но у нас система непробиваемая. Мне было сложно бороться с ней, и я решила уйти. Не хочу озвучивать конкретные причины, но они есть.

Маргарита обладает гибким и мелодичным сопрано. Фото: личный архив.

- Вы уходили, зная, что ваш рабочий график расписан до февраля 2021-го, но как раз в марте закрылись все границы и все планы отменились…

- Когда уходила из театра, еще не понимала, что будет происходить. Но я себе говорю: все, что ни делается, - к лучшему. Это было осознанное решение, которое я принимала не один день… Причем планы были не только в отношении театра - я собиралась покупать наконец-то квартиру в столице, верила, что после гастролей соберу недостающую сумму, что у меня будет минская прописка… А тут все в один момент рухнуло! Но я всегда себе говорила: «Марго, живи одним днем и наслаждайся. Максимум думай о завтрашнем».

Маргарита исполняла партию Царицы ночи в оперы "Волшебная флейта" Моцарта в Большом театре. Маргарита Левчук востребована как артистка не только в Беларуси.

- Но вы не скучали в самоизоляции в родной деревне, а начали снимать влоги для YouTube про Бабу Рыту - простую женщину, которая и в огонь, и в воду, как говорится. Как она появилась?

- 16 апреля на мое 30-летие. В этот день я должна была отмечать день рождения в Минске в ресторане, но из-за коронавируса все отменилось. Я поехала в самоизоляцию в деревню к родителям. Мы праздновали, и я говорю: «В этот день я должна была быть такой гламурной дивой… А давайте, я буду деревенской дивой». Так и получилась Баба Рыта - мое alter ego (смеется). Теперь Бабой Рытой занимается вся моя семья: мама, папа, брат. Все в восторге! Родители, конечно, рады, что мы с братом столько времени проводим дома. Еще мы запустили трэвел-шоу на YouTube. Пилот снимали в Бресте, а после его выхода люди стали писать, чтобы я приехала в их город. Мы подумали: а почему бы не продолжить? Пока это не приносит дохода, мне просто нравится это делать для своей публики, тем более есть свободное время. Когда возобновятся гастроли, буду работать.

Она прекрасно себя чувствует и в роскошных платьях именитых дизайнеров...Фото: личный архив.

Так и в образе энергичной деревенской блогерши Бабы Рыты - ее Маргарита создала во время пандемии коронавируса в изоляции в родной деревне Страдечь Брестской области…Фото: личный архив.

«Поначалу был у меня комплекс деревенского человека - старалась не высовываться»

- Ваша история успеха вдохновляет: родились и выросли в деревне, а сейчас вас зовут выступать в ведущие театры. Приходилось ли вам в начале карьеры сталкиваться с пренебрежением в свой адрес?

- Поначалу был у меня комплекс деревенского человека - старалась сидеть и не высовываться, думала, что городские лучше все знают. Но со временем поняла, что даже где-то талантливее, чем те, кто делает пальцы веером. Конечно, приходилось сталкиваться с несправедливостью. Ты знаешь, что ты можешь лучше, а тебе говорят: это твой потолок, деточка! Но это хорошая мотивация: благодарна всем людям, которые говорили мне, что я не смогу, что напрасно приехала. Однажды заведующая кафедры в Академии музыки сказала мне: «Ты не «пробьешь» оркестр!» Ах, я не «пробью» оркестр?! Вот увидите! (Смеется.)

Экспрессия Маргариты Левчук впечатляет всех поклонников оперы. Фото: личный архив.

- Вы не производите впечатления человека, который «сидит и не высовывается»…

- Дело в том, что моим родителям всю жизнь говорили «не высовывайся». Папа хотел построить военную карьеру в Украине, но остался в деревне работать в колхозе. Мама мечтала стать журналистом, но работает медиком. Думаю, когда они увидели, что у меня есть вокальные данные, решили: «Хватит не высовываться, мы хотим для своего ребенка лучшего. У нас не получилось, может, у нее получится». Поэтому они отдали меня в музыкальную школу и возили на занятия в райцентр, не имея машины. Да что машина - у нас даже на продукты порой не было: зарплату в колхозе выдавали сеном и молоком. Мы жили на картошке, которую сами посадили, на кабане, которого держали… И если я получала двойку по математике, папа говорил: «Учись, иначе придется работать в колхозе дояркой!» И я сидела и упорно училась. Хотя в детстве любила играть в доярку - это была престижная профессия в деревне, доярки много получали.

Думаю, на мой характер повлияли бабушка и дедушка. Моей бабушке 86 лет, она дедушку два года назад похоронила, но всегда сохраняет позитив. Когда спрашиваю, как у нее дела, отвечает: «Як у старых - усе добрэ!» Моего дедушку уважали в деревне: он был пробивной, строгий, даже где-то эгоистичный, особо никого не любил, но меня обожал! Потому что я родилась и выросла в его доме, была с ним постоянно. Даже после его ухода чувствую, что он дает мне энергию и охраняет…

Маргарита Левчук востребована как артистка не только в Беларуси. Фото: личный архив.

- Как-то в интервью вы говорили, что деньги у вас не заканчиваются. Сейчас мир изменился, как оказалось, искусство во время пандемии никому не нужно, артисты сидят без работы. Вам приходится жить на сбережения или поменяли подход к тратам?

- Деньги у меня и сейчас не заканчиваются, но части квартиры уже нет (смеется). Живу на те деньги, что откладывала на покупку квартиры. Подход к тратам, думаю, изменила. Вот недавно папа подстриг мне волосы - сэкономила на парикмахере, сама делаю маникюр, педикюр. Стараюсь ничего себе не покупать. Не скажу, что я и раньше была большим шопоголиком. Да, у меня много платьев, но это все для концертов. Не трачу деньги на косметические процедуры - пока не вижу в этом необходимости. Тушь у меня белорусская, за 4 рубля. Мне и так хорошо, меня и так любят.

Маргарита всегда отличалась от своих коллег по сцене.

«Раньше была далека от политики, но сейчас меня ранит несправедливость»

- Маргарита, вы, как и многие публичные люди, высказались с критикой в соцсетях по поводу задержаний покупателей магазина сувениров и подарков symbal.by в Минске, когда людей из очереди без причины задерживал ОМОН. Из-за своей критической оценки Дмитрий Кохно, например, больше не будет вести «Удачу в придачу», Денис Дудинский - «Славянский базар» в Витебске. Заявление о своей позиции на вас как-то отразилось?

- Да, я лишилась выступления на одном корпоративном мероприятии белорусского госпредприятия-гиганта… Но я оптимист и уверена, что не останусь без работы. Раньше я была далека от политики, но сейчас меня ранит несправедливость. Осознала, что люблю Беларусь, белорусов и всей душой с ними. И мне бы не хотелось уезжать, разве что поступит предложение по работе… Когда-то Мария Гулегина убегала из нашего театра, потому что ее затравили, а через 30 лет приехала из США и дала концерт. Ее жизнь - и творческая, и личная - сложилась прекрасно!

- Оперные певицы обычно сдержанны, с неким налетом недосягаемости, они строго следят за репутацией. Вы же рвете все шаблоны: снялись обнаженной для журнала «Большой», исполняете эстрадные песни, да и ваша Баба Рыта - полная противоположность оперной диве…

- Это их право, а мое право быть такой, как мне хочется. Почему оперная певица не может сняться в стиле ню? Для меня это будут прекрасные воспоминания, когда я стану бабушкой (смеется). Мужчины-коллеги меня поддержали, а женщинам просто завидно и они не могут на это решиться. Не скажу, что мне сразу было комфортно сниматься обнаженной, но потом я раскрепостилась. Вокруг - масса зажатых людей, это, увы, свойственно белорусам, ну а я свободная.

Или мне говорят: «Как ты, оперная певица, спела эстрадную песню?» Так если через эстраду и ту же Бабу Рыту люди узнают, что я оперная певица и им станет интересна опера, разве это плохо? Я несу оперу в массы!

Влоги про Бабу Рыту снимают всей семьей. Фото: личный архив.

- Еще один стереотип, который вы развенчиваете, - о том, что оперные дивы должны быть в теле для силы голоса. Вы же стройны, как кипарис!

- По поводу стереотипа о весе, думаю, во всем виновата Монсеррат Кабалье. Она спела «Барселону» с Фредди Меркьюри - и весь мир узнал, кто такая Монсеррат Кабалье. Она великая певица, гордость оперы, но все решили, что оперные певицы должны быть в теле. Но те же знаменитые певицы Мария Каллас и Анна Моффо никогда не имели лишнего веса. Конечно, у оперного певца должны быть физические силы для того, чтобы петь. Но мы тренируем свои связки так же, как спортсмены накачивают мышцы в тренажерных залах. И, кстати, полных оперных певиц сейчас никуда не возьмут - возьмут красотку, которая будет хуже петь, но выглядеть как юная Джульетта. Мне повезло, я стройная от природы, при этом люблю мясо и ем булочки. Моя бабушка говорит: «Булки й-и-ж - и мигом», - переходит на деревенскую лексику Маргарита и смеется.

- В 21 год вы вышли замуж, брак продлился всего два года… Сейчас, судя по соцсетям, где вы пишете про завтрак от любимого, вы в отношениях. Изменилось ли отношение к семейной жизни после развода?

- Я сняла розовые очки. В 21 год ты мечтаешь, что все будет прекрасно: стараешься быть хорошей хозяйкой, мечтаешь о детях, забываешь о себе. Сейчас понимаю, что в те годы сама еще была ребенком... У меня все родные спрашивают: «Когда замуж?» А я отвечаю: «Вы лучше спросите, счастлива ли я?» Я выбираю жизнь, где я активная женщина, где я решаю - хочу ли замуж, хочу ли я детей… А всем любопытным отвечаю: «Свой совет себе сам посоветуй!»

Маргарита любит пробовать себя в разных образах. Фото: Максим ШУМИЛИН.

После фотосессии в стиле ню мужчины-коллеги поддержали Маргариту, а "женщинам просто завидно". Фото: Максим ШУМИЛИН.