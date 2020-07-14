«Зарплата до 6475 рублей»: ПВТ выпустил сборник для абитуриентов, которые хотят быть айтишниками

Парк высоких технологий выпустил электронный справочник для абитуриентов, которые хотят поступать на IT-специальности. В справочнике можно узнать о факультетах, где учат на айтишников, планах приема на 2020 год и о 12 самых распространенных IT-специальностях.

- К сожалению, долгосрочный прогноз того, какие именно IT-специалисты будут «на волне спроса» через 4 года, дать не может никто. Однако в целом IT–специалисты останутся более востребованными, чем многие другие работники в экономике, - говорится в справочнике.

Авторы говорят о том, что в большинстве отраслей рабочие места будут сокращаться из-за автоматизации, и роботизации. Но айти-отрасли это не коснется, здесь количество рабочих мест будет только расти.

Абитуриенты могут узнать о специальностях. Есть информация и о том, как работа будет оплачиваться. Например, зарплата начинающего программиста составит от 1035 до 1885 белорусских рублей – в зависимости языка программирования, с которым будет работать специалист. А вот программист с опытом работы несколько лет будет зарабатывать от 3630 до 6475 рублей.

- Несмотря на значительное многообразие IT-профессий, профессия программиста в отрасли является базовой, - говорится в справочнике. - Несмотря на то, что рынок труда в данном сегменте уже достаточно насыщен, на работу принято немало молодых специалистов по обеспечению качества и специалистов по тестированию программного обеспечения. Относительно востребованы и начинающие бизнес-аналитики.

Зарплата начинающего специалиста по тестированию программного обеспечения в компаниях-резидентах ПВТ начинается от 900 рублей, а средняя по рынку зарплата специалиста с опытом в несколько лет до 3500 рублей.

Начинающий бизнес-аналитик в компаниях-резидентах ПВТ зарабатывает от 1000 рублей, средняя по рынку у специалиста с опытом несколько лет- 3000 рублей.

Зарплата начинающего UX/UI-дизайнера в компаниях-резидентах ПВТ – от 1150 бел, опытный специалист сможет получать 3450 рублей.