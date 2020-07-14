2020-07-14T18:10:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подростка, который убил отца после многолетних издевательств, хотят отправить на повторную психиатрическую экспертизу

В суде 17-летний парень рассказал, что взяться за топор его вынудил страх перед отцом - алкоголиком и деспотом, который он испытывал на протяжении почти 10 лет
Оксана БРОВАЧ
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В суде Каменецкого района за убийство отца, который многие годы истязал семью, судят его 17-летнего сына.В суде Каменецкого района за убийство отца, который многие годы истязал семью, судят его 17-летнего сына.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В суде Каменецкого района продолжаются слушания по делу об убийстве 52-летнего жителя Высокого, в котором обвиняют 17-летнего сына мужчины Артема. Суд выслушал парня, его маму и бабушку - они рассказали, как годами подвергались психологическому и физическому насилию с его стороны.

Выступил и гособвинитель Егор Кронда: он запросил у суда признать Артема виновным в умышленном убийстве и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в воспитательной колонии.

Защитник обвиняемого Николай Надзоров предложил применить условное наказание.

Однако после судебных прений суд решил возобновить судебное следствие. Председательствующая судебной коллегии Оксана Шкель задала обвиняемому ряд вопросов о том, что он чувствовал накануне убийства, в момент убийства и после него.

– Какое чувство вы испытывали при появлении отца в доме?

– Тревогу. Я старался спрятаться, потому что было страшно. Не попадешься на глаза - пронесет. Сама мысль, что он может что-то причинить, больше пугала. Он идет на тебя, руками может махать, громко кричит. Это создавало пугающее впечатление. Он надвигался, как буря.

– С 7 лет вы испытываете это чувство?

– Да. У меня всегда, когда я слышал, что он идет, сердце начинало быстрее биться и появлялась мелкая дрожь. Я однажды попробовал валерианку принять, но она не особо помогла. Я стараюсь в телефоне отвлечься, почитать что-нибудь. Я обычно читаю, где все хорошее, светлое более или менее. Где добро побеждает зло, - поясняет Артем.

За несколько дней до убийства парень из-за пьяного дебоша отца спал по 3-5 часов в день. За день до убийства, после очередного скандала у Артема появилась мысль убить отца. Тогда он попробовал, насколько острый кухонный нож. Однако отказался от этой мысли. Браться за топор не планировал - это решение пришло спонтанно, говорит он в суде. Его охватило внезапное чувство страха, когда он увидел пьяного отца лежащим на диване.

– Я думал, типа, нет его – нет страха. Мне было бы нормально, если бы он просто ушел куда-нибудь, не было его. Просто даже собрал вещи и ушел.

- В чем заключается ужас чувства постоянного страха? Того чувства, что вы испытывали ежедневно.

– Я боялся, что он навредит мне и матери. То есть если он на нее кричит, может однажды перемкнуть что-то и он начнет бить. Он мог бить-бить и убить. Я думал, что не наносил ему вред, а что избавлялся от своего страха. Я думал о том, что ну все, не будет страха ни у меня, ни у мамы, ни у меня за маму. Исчезнет страх. Больше он не будет пугать ни меня, ни маму.

Артем также рассказал, что он ощущал тремор в теле и его сердце начинало колотиться от одной только мысли, что отец сейчас зайдет в дом. Это ощущение тревоги появляется время от времени и сейчас - например, когда в СИЗО кто-то кричит под окном или поет песни.

После почти часового допроса, в котором судья в подробностях просила обвиняемого охарактеризовать свои чувства в тот день, суд поставил вопрос о назначении повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Результаты первой есть в материалах дела, и ее заключение - парень не был в состоянии аффекта.

Гособвинитель высказался против повторной экспертизы, поскольку во время следствия обвиняемый говорил, что намеревался убить отца. Защитник и мать поддержали инициативу суда.

– Во время следствия его никто о чувствах не спрашивал. Действительно, следует уточнить, находился ли мой подзащитный в состоянии аффекта и мог ли он осознавать значение своих действий и руководить ими. Эксперты не так полно выяснили, как суд в сегодняшнем заседании, - заявил адвокат.

Решение по этому вопросу суд огласит 15 июля.

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