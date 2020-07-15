В Красном костеле Минска собирают подписи за передачу храма приходу - после того как государство выставило счет в 156 тысяч рублей

Прихожане столичного римско-католического прихода св. Симеона и св. Елены (знаменитого Красного костела) начали сбор подписей за передачу храма от государства приходу. Обращение адресовано президенту Беларуси.

Делая объявления во время воскресной святой Мессы, священники объяснили, что инициатива о возвращении здания храма в собственность прихода обусловлена тем, что государственное предприятие «Мінская спадчына» выставляет плату за амортизацию костела и налоги за пользование землей в сумме около 13 тыс. рублей ежемесячно. Напомним, сейчас храм находится в государственной собственности.

- Возникает вопрос: почему костел должен платить государству, за что? За полгода насчитали 156 тыс. рублей. За то, что мы молимся в своем храме? - объяснил священник. - Слуга Божий Эдвард Войнилович строил костел для людей, чтобы они могли здесь прославлять Бога. А мы должны платить такие деньги за то, что мы прославляем здесь Бога. Поэтому собираем подписи за то, чтобы государство отдало нам наш костел.

Священник отметил, что это уже не первое обращение, «есть целая папка просьб»:

- Но Мингорисполком ответил, что не видит необходимости отдавать храм. Поэтому обращаемся к президенту, чтобы он отдал нам то, что принадлежит нам. Костел никогда не принадлежал государству. У нас есть разделение Церкви и государства.

На официальной странице храма в Instagram добавили, что подписи за сохранение костела для верующих собирают у входа и в канцелярии. Уже на этой неделе заявление с подписями отправят в Администрацию президента:

- Наш настоятель объявил, что государство ввело дополнительный налог на землю. Руководство нашего костела обращалось в Мингорисполком с просьбой не вводить новый налог, но получило отказ.

В епархии отметили, что такой большой счет впервые выставили приходу. Сейчас пытаются разобраться, откуда взялись такие цифры.

Сбор подписей организовали и на интернет-площадке - там появилась петиция к президенту о возвращении храма верующим. В петиции приводится выдержка из закона «О свободе совести и религиозных организациях».

Верующие отмечают, что по закону преимущественное право на передачу государством культовых строений с прилегающей территорией имеют именно религиозные организации.

Авторы петиции объясняют, что закон освобождает от налога на землю те религиозные организации, которые являются собственниками храмов. А Красный костел принадлежит не приходу, а Мингорисполкому:

- Приход пользуется зданием храма на правах бессрочного бесплатного пользования. В такой ситуации приходу не даются льготы, освобождающие от налогов. Поэтому приход вынужден платить налог на землю и амортизацию за пользование зданием храма.

Выставленные суммы превышают финансовые возможности верующих, отмечается в петиции:

- Храм был построен в том числе на деньги верующих, и мы просим о возвращении его в собственность верующих - Римско-католического прихода святого Симеона и святой Елены.

В целом собрали уже около двух тысяч подписей - бумажных и электронных.

В госпредприятии "Мінская спадчына" на звонок "КП" ответили, что "организация не дает комментариев по этому вопросу".