2020-07-15T16:25:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Огромная очередь у ЦИКа: десятки людей пришли жаловаться на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало

В штабе Виктора Бабарико говорят, что предпринимают все меры для обжалования принятого решения [фото + видео]
Полина СВЕТЛОВА
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Такая очередь стояла у здания ЦИК в 14 часов 15 июляТакая очередь стояла у здания ЦИК в 14 часов 15 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ
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14 июля Центризбирком регистрировал кандидатов в президенты Беларуси. На удостоверение кандидата претендовали семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко. Двум претендентам в регистрации отказали – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Люди подают жалобы на отказ в регистрации кандидатов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди подают жалобы на отказ в регистрации кандидатовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером того же дня в Минске, Бресте, Могилеве, Гродно и Гомеле прошли стихийные акции. Задержаны около 250 человек. В МВД сообщили, что пострадали 6 сотрудников ОМОН.

В очереди не забывают о мерах безопасности Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В очереди не забывают о мерах безопасностиФото: Святослав ЗОРКИЙ

В штабе Виктора Бабарико рассказали, что предпринимают все действия для обжалования принятого решения и обеспечения честных выборов.

Жалобу можно подать лично и по почте Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жалобу можно подать лично и по почтеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Но и каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб. Мы подали жалобу в ЦИК от имени штаба. Вы также можете ее подать, - добавили в штабе. Жалобу можно подать лично или отправить по почте на адрес ЦИК.

Люди стали выстраиваться у Центризбиркома утром 15 июля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди стали выстраиваться у Центризбиркома утром 15 июляФото: Святослав ЗОРКИЙ

С утра 15 июля у входа в ЦИК выстроилась очередь людей, которые хотят подать жалобы. Причем с каждым часом очередь все росла, и в четыре часа дня она уже заходила за гостиницу "Минск".

Люди жалуются на решение Центризбиркома Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди жалуются на решение ЦентризбиркомаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В штабе Виктора Бабарико заявили, что будут обжаловать принятое ЦИКом решение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В штабе Виктора Бабарико заявили, что будут обжаловать принятое ЦИКом решениеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане выстроились в очередь у ЦИК Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане выстроились в очередь у ЦИКФото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск. 15 июля 2020 г. Огромная очередь у ЦИКа: десятки людей пришли жаловаться на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало.Святослав ЗОРКИЙ

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