2020-07-15T23:46:03+03:00
Общество
КП Беларусь

«Во время поисков прошли 1000 км!»: под Березой глухую 90-летнюю женщину нашли на четвертые сутки

Она пропала по дороге домой, родные забили тревогу на следующий день. Пожилую женщину нашел волонтер, который приехал на поиски из Кобрина
Алеся ДОБЫШ
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Женщину нашли в 1,5 километрах от дома. Фото: ПСО "Ангел"Женщину нашли в 1,5 километрах от дома. Фото: ПСО "Ангел"
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90-летняя Мария Мартысевич пропала 8 июля. Дело осложнялось тем, что женщина не слышит, у нее возможны провалы в памяти. Родные говорят, что она не вернулась домой с сенокоса. В агрогородок Спорово Березовского района искать женщину приехали сотрудники МЧС, милиции, волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

- Совместно с сотрудниками служб МЧС в первый день прошли больше 160 км дорог, обочин, канав, прочесали агрогородок Спорово и близлежащую территорию, - описывает тот день координатор отряда Мария Скидан. - К сожалению, безрезультатно.

в поисках участвовали сотрудники МЧС и милиции, волонтеры "Ангела". Фото: ПСО "Ангел"

в поисках участвовали сотрудники МЧС и милиции, волонтеры "Ангела". Фото: ПСО "Ангел"

К 9 утра следующего дня в поисках участвовали уже 120 человек, над первым объектом осмотра запустили квадрокоптер.

- День был длинный, люди менялись, треки рисовались, а результата все не было. Сколько было пройдено? Если сложить сумму всех треков каждого участвующего в поиске в этот день, более 1000 км - это точно, а сколько гектаров полей облетели наши «птички», даже боюсь представить.

По словам координатора, 11 июля на месте работали 15 сотрудников МЧС и один волонтер «Ангела» - Антон Новик из Кобрина. Он и обнаружил Марию Александровну.

- То, что я нашел женщину на четвертые сутки после ее пропажи, - это чудо! - эмоционально рассказывает Антон. Он узнал об исчезновении женщины 9 июля - сразу после работы молодой человек стал собираться на поиск.

- Прошли десятки километров, излазили немало ям, каналов и кустов, но результата нет. Ночью, с мыслями о том, что утром на работу, мы направились домой.

На работе, продолжает Антон, сосредоточиться было тяжело:

- Непросто, когда ты чист, накормлен, в сухой одежде, а кто-то мерзнет в лесу вдали от дома. Весь день на работе провел с мыслями о том, что, если нашу бабушку не найдут, поеду снова.

Утром парень уже был на месте поисков. Его работу координировала Мария Скидан, она направляла сотрудников на нужные квадраты.

- К сожалению, наш поиск результата не дал. Так как на этот день задач больше не стояло, после 16.00 мы свернулись и все уехали. По счастливой случайности, я остался у моих знакомых в районе поисков. Поздним вечером, в 23.00, поступил мне звонок: есть заветное фото с квадрокоптера, которое перевернуло весь ход операции.

Антон быстро собрался и выехал в указанный квадрат. На часах было уже почти 12 ночи, шел дождь. В поле волонтер увидел тропу, по которой недавно шел человек.

- Обследовав поле, я нашел вымятую траву, где лежала бабуля. Чуть дальше увидел следы и еще одно место, где лежала женщина. Вдалеке заметил черное пятно. В голове сразу промелькнули тысяча мыслей и главная - нашел! Мария Александровна была накрыта своей курткой, - Антон помнит тот вечер в деталях. Бабушка все это время находилась в 1,5 километра от своего дома. - Удостоверился, что женщина жива и сразу позвонил координатору. На улице было холодно, шел дождь, женщину нужно было срочно выносить: я взял ее на руки и понес в сторону дороги. Преодолев канал с водой, вышел на дорогу, вызвал бригаду МЧС, скорую помощь, милицию. Пока ждал, женщину накрыл своей курткой, начал разминать ей конечности, разгоняя кровь.

На место приехали сотрудники МЧС, положили женщину на носилки и поехали навстречу скорой.

- Я уже давно не считаю количество своих выездов на поиски, но этот запомнился особенно: нечасто приходится выносить на руках 90-летнего человека, который трое суток ночевал на улице и не мог добраться домой, - говорит Антон.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что делать, если потерялся близкий человек?

1. Обзвоните друзей, знакомых, родственников.

2. Если есть дача, узнайте, не появлялся ли пропавший там, возможно, он уехал, не предупредив.

3. Сообщите в милицию. Заявление должны принять в любом отделении от любого человека в первый же день (не нужно ждать три дня!). Если человек пропал в лесу, помимо заявления в милицию позвоните спасателям. После обращения в милицию можно оставить заявку на поиск и в ПСО «Ангел» на сайте псоангел.бел или по телефону 7733. Если потерялся ребенок, звоните в милицию в первую очередь.

4. Выберите свежую фотографию человека и распространите ее в соцсетях, описав, где, когда и как пропал человек. Укажите, во что он был одет.

5. Обзвоните больницы, в том числе в районе, где находится дача.

6. Если выдвигаетесь на поиски, а дома никого не остается, попросите соседей сообщить, если пропавший вдруг сам вернется домой.

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