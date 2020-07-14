Акция несогласных в Гомеле: ОМОН прогонял с лавочек, милиция предупреждала о штрафах и «сутках» мам с детьми

Акция несогласных с решением ЦИК о нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало прошла в Гомеле вечером 14 июля - как и в Минске, и других городах Беларуси. Стихийная акция собралась на площадке возле цирка у городского фонтана.

Люди спорили с милицией и доказывали, что имеют право гулять, где хотятФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сначала здесь было около 50 человек, которые хлопали в ответ сигналящим машинам. Вскоре появились милиционеры и начали предупреждать о том, что акция незаконная, участникам грозят штрафы и до 15 суток ареста, призывали уйти тех, кто не является участником акции.

Задержанных даже пытались отбиватьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Большинство, в основном, это молодежь, остались. Тогда появился ОМОН, который начал оттеснять собравшихся от проезжей части. Многие отважно спорили с бойцами и доказывали, что имеют право находится на улице, ничего противозаконного не делают.

ОМОН вскоре начал задержанияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вскоре начались и первые задержания. Люди пытались даже отбивать задержанных, сопровождали ОМОН хлопаньем и свистами, взывали к совести и просили задуматься: в чем участвуют бойцы, как потом будет житься их детям.

Дети закрывали уши, когда милиционеры говорилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ОМОН рассеял участников стихийной акции, задержал несколько человек, в том числе журналистов местного издания «Сильные новости», которые вели стрим - под скандирование людей «Ганьба!»

Через какое-то время на площадке у цирка снова собрались несколько десятков человек. Машины вновь засигналили, прохожие захлопали. Дальше - ОМОН и все тот же сценарий. Повторилось все и в третий раз, когда на улице уже почти стемнело.

Об ответственности за массовую акцию предупреждали даже тех, кто стоял одинФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Смех у прохожих вызывала картина, когда милиционеры с рупором подходили к одиноким девушкам, гуляющим парочкам и мамам с детьми, призывая разойтись и рассказывая о наказании за несанкционированное массовое мероприятие.

- Какое массовое мероприятие? Я же здесь одна стою! - отвечала девушка.

Мужчину, который не хотел уйти с лавочки, унесли головой внизФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Мамы возмущались тем, что им не дают гулять с детьми. А малыши затыкали уши, когда милиционеры говорили прямо возле них в рупор.

Тем временем ОМОН прогонял тех, кто сидел на лавочках у фонтана. Один из мужчин не захотел уходить - его брутально задержали бойцы и вшестером унесли в микроавтобус головой вниз.

Парочки тоже призывали разойтисьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Всего в Гомеле в тот вечер задержали минимум десять человек, некоторых - с применением силы. Во время задержаний сотрудники ОМОН не позволяли корреспонденту «КП» снимать, заслоняя камеру. Кстати, сотовая связь в районе цирка работала с перебоями, интернет периодически пропадал, плохо загружались медиафайлы.

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