2020-07-15T16:20:33+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске прошла Акция несогласных с результатами регистрации кандидатов в президенты. Большой фоторепортаж

14 июля в Минске были задержаны около 250 человек, среди них участники акции и журналисты [фото+видео]
Святослав ЗОРКИЙ
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14 июля на улицы Минска вышли люди высказать своё несогласие с результатами регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь.14 июля на улицы Минска вышли люди высказать своё несогласие с результатами регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

14 июля 2020 года Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы пять из семи претендентов в кандидаты на президентскую должность. Среди незарегистрированных оказались Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Вечером люди, не согласные с результатами регистрации, вышли на улицы города Минска.

Акция несогласия в Минске началась с автомобилистов, которые непрерывно сигналили в центре города.Алеся ДОБЫШ

Около 20:00 от площади Якуба Коласа велосипедисты начали движение по проспекту Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 20:00 от площади Якуба Коласа велосипедисты начали движение по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа людей аплодируя двигалась по проспекту Независимости им вслед сигналили проезжающие мимо автомобили. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Группа людей аплодируя двигалась по проспекту Независимости им вслед сигналили проезжающие мимо автомобили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди аплодисментами выражают своё несогласие с результатами регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди аплодисментами выражают своё несогласие с результатами регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 19:45 автомобильное движение по проспекту Независимости от улицы Козлова начали перекрывать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около 19:45 автомобильное движение по проспекту Независимости от улицы Козлова начали перекрывать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласия. Пересечение улицы Козлова и проспекта Независимости..Алеся ДОБЫШ

Люди аплодисментами выражают своё несогласие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди аплодисментами выражают своё несогласие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

При приближении к площади Победы, людей собралось уже несколько сотен. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

При приближении к площади Победы, людей собралось уже несколько сотен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пересечение улицы Козлова и проспекта Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На пересечение улицы Козлова и проспекта Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одни из первых задержаний произошли около цирка, после этого толпа развернулась и двинулась в направлении площади Победы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одни из первых задержаний произошли около цирка, после этого толпа развернулась и двинулась в направлении площади Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозаки курсировали по проспекту Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозаки курсировали по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа около парка им. Горького. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа около парка им. Горького.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

на проспекте Независимости люди выстроились в цепь длинной несколько десятков метров. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

на проспекте Независимости люди выстроились в цепь длинной несколько десятков метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание молодого человека с БЧБ-символикой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание молодого человека с БЧБ-символикой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей оказывающих сопротивление ОМОН задерживал жестко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Людей оказывающих сопротивление ОМОН задерживал жестко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нежесткое задержание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нежесткое задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа требуют людей разойтись. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа требуют людей разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа задерживают участника "Акции несогласных". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа задерживают участника "Акции несогласных".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые катались на самокатах и велосипедах, не подозревая о происходящей акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые катались на самокатах и велосипедах, не подозревая о происходящей акции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Драка с сотрудниками ОМОНа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Драка с сотрудниками ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа задерживают молодого человека около проспекта Независимости. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа задерживают молодого человека около проспекта Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержанных грузили в автозаки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержанных грузили в автозаки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник ОМОНа требует в жесткой форме не вмешиваться людей при задержании. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудник ОМОНа требует в жесткой форме не вмешиваться людей при задержании.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласных. Минск, 14 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличные продавцы цветов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уличные продавцы цветов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие снимали происходящее на телефон. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прохожие снимали происходящее на телефон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа оттесняли людей от мест скопления. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа оттесняли людей от мест скопления.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые люди пришли в БЧБ-символике. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые люди пришли в БЧБ-символике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько сотен людей собралось в Начале проспекта Победителей. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько сотен людей собралось в Начале проспекта Победителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание на улице Немига. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание на улице Немига.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Драка с ОМОНом у здания площадь свободы, 17. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Драка с ОМОНом у здания площадь свободы, 17.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание возле здания проспект Победителей, 1. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание возле здания проспект Победителей, 1.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа возле автозака. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сотрудники ОМОНа возле автозака.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание на Акции несогласия. Минск, 14 июля 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержание на Акции несогласия. Минск, 14 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозак на улице Немига. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автозак на улице Немига.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акция несогласия. Полночь на пересечение улицы Немига и проспекта Победителей..Святослав ЗОРКИЙ

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