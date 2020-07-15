В Минске прошла Акция несогласных с результатами регистрации кандидатов в президенты. Большой фоторепортаж
14 июля 2020 года Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы пять из семи претендентов в кандидаты на президентскую должность. Среди незарегистрированных оказались Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Вечером люди, не согласные с результатами регистрации, вышли на улицы города Минска.
Акция несогласия в Минске началась с автомобилистов, которые непрерывно сигналили в центре города.Алеся ДОБЫШ
Около 20:00 от площади Якуба Коласа велосипедисты начали движение по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Группа людей аплодируя двигалась по проспекту Независимости им вслед сигналили проезжающие мимо автомобили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Люди аплодисментами выражают своё несогласие с результатами регистрации кандидатов в президенты Республики Беларусь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Около 19:45 автомобильное движение по проспекту Независимости от улицы Козлова начали перекрывать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция несогласия. Пересечение улицы Козлова и проспекта Независимости..Алеся ДОБЫШ
Люди аплодисментами выражают своё несогласие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
При приближении к площади Победы, людей собралось уже несколько сотен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На пересечение улицы Козлова и проспекта Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Одни из первых задержаний произошли около цирка, после этого толпа развернулась и двинулась в направлении площади Победы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Автозаки курсировали по проспекту Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа около парка им. Горького.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
на проспекте Независимости люди выстроились в цепь длинной несколько десятков метров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание молодого человека с БЧБ-символикой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Людей оказывающих сопротивление ОМОН задерживал жестко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Нежесткое задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа требуют людей разойтись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа задерживают участника "Акции несогласных".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые катались на самокатах и велосипедах, не подозревая о происходящей акции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Драка с сотрудниками ОМОНа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа задерживают молодого человека около проспекта Независимости.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержанных грузили в автозаки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудник ОМОНа требует в жесткой форме не вмешиваться людей при задержании.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уличные продавцы цветов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прохожие снимали происходящее на телефон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа оттесняли людей от мест скопления.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Некоторые люди пришли в БЧБ-символике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несколько сотен людей собралось в Начале проспекта Победителей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание на улице Немига.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Драка с ОМОНом у здания площадь свободы, 17.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание возле здания проспект Победителей, 1.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Сотрудники ОМОНа возле автозака.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Задержание на Акции несогласия. Минск, 14 июля 2020 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Автозак на улице Немига.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Акция несогласия. Полночь на пересечение улицы Немига и проспекта Победителей..Святослав ЗОРКИЙ
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