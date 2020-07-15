МИД предупредил белорусов, уезжающих за границу: «Несете ответственность за возможные издержки»

С наступлением лета для белорусов открылись Албания, Черногория, Турция и Египет. Многие люди воспользовались возможностью отдохнуть на море: чартерные рейсы вылетают заполненными под завязку. Но пандемия коронавируса никуда не делась, а значит, остался и риск застрять в другой стране, в случае если ситуация с COVID-19 усугубится.

МИД Беларуси предупредил выезжающих: с открытием туристического сезона в некоторых странах усилился рост заболеваемости. Поэтому не исключено, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти этих стран могут вновь ввести ограничительные меры. Причем они могут стать неожиданностью для путешественников. Напомним, основные проблемы туристам доставило прекращение авиасообщения и транспортного сообщения внутри стран, карантин, закрытые границы.

- Настоятельно просим учитывать высокую вероятность введения властями заблаговременно неанонсированных ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их введением, - предупредили в ведомстве. И отметили, что в таком случае туристы будут сами нести ответственность за возможные издержки.

Также в МИД подчеркнули, что те меры, которые власти предпринимают в связи с пандемией, все время пересматриваются и корректируются. Поэтому уточнять актуальную информацию в загранучреждениях страны и в дипломатических представительствах стран транзитного следования необходимо накануне выезда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 8400 белорусов смогли вернуться на родину благодаря помощи МИД. Вследствие частичного смягчения ограничительных мер наши соотечественники смогли прилететь в Беларусь регулярными рейсами из Венгрии и Индонезии. За прошедшую неделю при содействии зарубежных диппредставительств порядка 100 белорусов удалось вернуться в Минск из Китая, Индии, Узбекистана и Кыргызстана.

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