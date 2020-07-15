2020-07-15T14:42:45+03:00
Общество
КП Беларусь

МИД предупредил белорусов, уезжающих за границу: «Несете ответственность за возможные издержки»

Люди едут на отдых, но пандемия коронавируса не сбавляет обороты. Дипломаты напоминают, что случится может всякое
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
Изменить размер текста:

С наступлением лета для белорусов открылись Албания, Черногория, Турция и Египет. Многие люди воспользовались возможностью отдохнуть на море: чартерные рейсы вылетают заполненными под завязку. Но пандемия коронавируса никуда не делась, а значит, остался и риск застрять в другой стране, в случае если ситуация с COVID-19 усугубится.

МИД Беларуси предупредил выезжающих: с открытием туристического сезона в некоторых странах усилился рост заболеваемости. Поэтому не исключено, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки власти этих стран могут вновь ввести ограничительные меры. Причем они могут стать неожиданностью для путешественников. Напомним, основные проблемы туристам доставило прекращение авиасообщения и транспортного сообщения внутри стран, карантин, закрытые границы.

- Настоятельно просим учитывать высокую вероятность введения властями заблаговременно неанонсированных ограничений, оповещение о которых может последовать одновременно с их введением, - предупредили в ведомстве. И отметили, что в таком случае туристы будут сами нести ответственность за возможные издержки.

Также в МИД подчеркнули, что те меры, которые власти предпринимают в связи с пандемией, все время пересматриваются и корректируются. Поэтому уточнять актуальную информацию в загранучреждениях страны и в дипломатических представительствах стран транзитного следования необходимо накануне выезда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Более 8400 белорусов смогли вернуться на родину благодаря помощи МИД. Вследствие частичного смягчения ограничительных мер наши соотечественники смогли прилететь в Беларусь регулярными рейсами из Венгрии и Индонезии. За прошедшую неделю при содействии зарубежных диппредставительств порядка 100 белорусов удалось вернуться в Минск из Китая, Индии, Узбекистана и Кыргызстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С нашей статистикой по COVID-19 в Европу белорусов пока не пустят, хоть на моря уже летаем. Когда белорусы смогут поехать в Одессу и Затоку? Выяснили, в каких странах и почему нас уже ждут, а в каких примут еще нескоро (подробнее...)

«Раньше по Беларуси путешествовали «аматары», а теперь у людей вынужденный интерес»: как проходят отпуска во времена коронавируса. Белорусы чаще выбирают отдых в агроусадьбах, а не в городах. Еще большой вопрос - готова ли система нашего внутреннего туризма к тому, что на нее появился спрос (подробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Белорусский эпидемиолог: Больные легкой формой коронавируса более опасны в эпидемическом плане
Что такое "вторая волна", слабеет ли вирус, как появляется иммунитет. На самые актуальные вопросы о коронавирусе ответил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко
Где в Беларуси можно получить высшее экономическое или техническое образование без отрыва от работы?
Посмотрите Гомельский технический универститет им.П.О.Сухого. Это учебное заведение готовит специалистов по таким направлениям, как автоматизация, машиностроение, энергетика, а также маркетологов, менеджеров, инженеров-экономистов и IT-специалистов
«От расстрела Владимира Дубовку мог спасти двухметровый рост»: как белорусский поэт пережил 27 лет тюрем, ссылок и лагерей
Автор знаменитого «О Беларусь, мая шыпшына», лидер литераторов 1920-х, чиновник из Кремля - Владимир Дубовка пережил все ужасы сталинской репрессивной машины. Накануне 120-летия поэта, которое отмечается 15 июля, узнали о тайнах его биографии
«У свекрови было поражено 80% легких, а без работы и сейчас сидеть не может»: 89-летняя женщина из Браславского района победила коронавирус
В больнице Мария Синица оказалась самой старшей пациенткой с таким диагнозом. В этом же отделении вместе с ней лежал сын - у него тоже выявили коронавирус
Сова с сотрясением мозга, еноты-воришки, черный лис и козел для души: посмотрите, как в уникальном центре в Беларуси спасают диких птиц и животных
Единственный такой в стране, «Сирин» уже вернул в дикую природу около 1000 птиц и животных. А сейчас помощь нужна ему самому - и решением вопроса могут быть даже 10 рублей [фото + видео]
Новости 24
Мэр Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал: «Для меня это полезная вещь, не какая-то обязаловка»
Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос
Лукашенко открыл после реконструкции в Витебске путепровод «Полоцкий»: Это памятник на века, который мы оставляем нашим славянским народам
Не получили приглашения от МИД: впервые за 20 лет представители ОБСЕ не будут наблюдать за выборами в Беларуси
Лукашенко про рабочие места: Надо создать все условия для того, чтобы люди занимались своим делом и создавали рабочие места
В Минске 14 июля пострадали 6 омоновцев, 4 из них в больнице
В милицию сообщили, что площадь Славы в Могилеве заминирована - опасных предметов не нашли
Лукашенко о реформах: В Беларуси реформы не могут быть какими-то фейковыми, всеобъемлющими и огромными
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2020 года: 174 новых случаев COVID-19 и 6 смертей за сутки
Лукашенко про уборочную кампанию: Чего бы нам не стоило, но надо убрать хлеб, несмотря ни на какие выборы
«Ударил в живот куском арматуры». В Быховском районе мужчина поджег дом бывшей возлюбленной, отсидел и продолжил угрожать ей
Лукашенко: Мы страну свою никому не отдадим и будем ее защищать
Минздрав разработал рекомендации для выборов: члены комиссий в масках, а избиратели - со своими ручками
Лукашенко на встрече с активом Витебской области: Доходы населения будут расти, я в этом уверен
МВД: Во время акций 14 июля по всей стране задержали 250 человек
СК об участниках акций 14 июля: Возбуждено уголовное дело по факту участия в действиях, нарушающих общественный порядок
В Беларуси установили перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов
«Приехали в Беларусь отдохнуть». В Минске задержали россиянина, который украл у новой знакомой крупную сумму
В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса
С начала года более 60 человек заблудились в лесах
Владимир Макей и Уэнди Мортон обсудили активизацию белорусско-британского экономического сотрудничества
«Алло, мама! Срочно нужны деньги!»: Схема мошенничества старая - жертвы новые