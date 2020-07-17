Экс-депутат Юрий Попов:«Колокол Нагасаки простоял в центре Минска 10 лет, а потом нам пригрозили: «Разбирайте!»

20 лет назад возле минского Красного костела установили мемориальную композицию «Колокол Нагасаки».

-Колокол не только оставили в покое, но и присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. Теперь причинение колоколу вреда или его разрушение карается белорусским законом.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

СПРАВКА «КП»

«Колокол Нагасаки» - дар японского народа, архиепископа японской католической церкви Франсиско Ксавьера Канамэ Симамото белорусскому народу и костелу святых Симеона и Елены. Оригинальный колокол «Ангел» находится в городе Нагасаки в кафедральном католическом соборе Ураками, японцы построили его в 20-х годах прошлого века. 9 августа 1945 года ВС США на завершающем этапе Второй мировой войны сбросили на Нагасаки атомную бомбу. Бомба смела храм Ураками, который похож на Минский кафедральный католический собор на площади Свободы. Ударная волна разрушила обе башни и один колокол. Второй колокол упал неподалеку и чудом уцелел. В католическое рождество 1945 года христиане подняли упавший колокол, подвесили его на канатах. Над долиной Ураками поплыл звон спасенного «Ангела». Его копию отлили и установили возле Красного костела 20 сентября 2000 года, мемориальную композицию назвали «Колокол Нагасаки».

- Юрий Николаевич, у кого возникла идея установить в Минске колокол Нагасаки?

- В то время, еще при Геннадии Буравкине (писатель руководил Гостелерадио БССР. - Ред.), я работал в Москве собкором Гостелерадио республики, был аккредитован в пресс-центре МИД СССР.

Посольства приглашали нас, корреспондентов, на разного рода мероприятия, в том числе и японцы. Там я познакомился с генконсулом МИД СССР на острове Хоккайдо.

К нему в гости приехала подруга, японка, очень известный в Японии человек. К тому времени Япония уже построила один колокол Нагасаки в Санкт-Петербурге, в сквере академика Сахарова.

- 9 августа 2020 года исполнится 75 лет со дня бомбардировки Нагасаки, где погибли 74 тысячи человек…Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы разговорились про Чернобыль, про аварию на ЧАЭС, и она предложила установить копию колокола в Беларуси. Колокол Нагасаки в Японии - уникальный памятник, он имеет даже защищенный фирменный знак.

Вначале думали установить колокол в Гомельской области. После Чернобыля японцы одними из первых начали мониторить в Беларуси ситуацию с лейкемией, с раком щитовидки.

В результате обсуждений выяснили, что колокол христианский, и в итоге решили установить его в Минске возле Красного костела.

- Как удалось замахнуться на центральное место столицы?

- Я дружил тогда с мэром Минска Михаилом Яковлевичем Павловым, мы познакомились еще в его бытность директором «Торгмаша» в Барановичах. Я пулей отправился к нему, он понял идею.

Главное было - согласовать эту точку возле площади Независимости: там же правительственная связь вот с такими кабелями, чего там только нет, возле Дома правительства...

10 инстанций нам дали добро. Правда, главный архитектор Минска был категорически против установки колокола возле статуи Ленина: «Как так? Причем тут Япония? Она не вписывается!» А потом, через годы, оказалось: еще как вписывается. А ведь был момент - хотели снести, нам даже грозили: «Разбирайте!»

-Колокол отлили из бронзы с добавлением серебра, весит он 150 килограммов. Само тело конструкции сделали из клееных брусов, чтобы не рассохлось и не крутануло, как бывает с цельными бревнами.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Как - снести?

- Это было лет 8 назад. Есть такой Комитет по делам религий, инициатива пошла оттуда.

- Но кому он мешал, раз уж поставили и больше десятилетия простоял?

- А потому что каждый день - колокол же живой! - любой желающий может подойти, дернуть за веревочку, и колокол зазвучит. Особенно дети любят дергать. Кому-то это не нравилось, но терпели. А однажды пришла указиловка - замотать тряпкой язык колокола, чтоб не звенел…

- В итоге отстояли?

- Вмешались влиятельные люди. Колокол не только оставили в покое, но и присвоили статус историко-культурной ценности Беларуси. Теперь причинение колоколу вреда или его разрушение карается белорусским законом.

- Любой желающий может подойти, дернуть за веревочку, и колокол зазвучит. Особенно дети любят дергать. Кому-то это не нравилось, но терпели. А однажды пришла указиловка - замотать тряпкой язык колокола, чтоб не звенел…Фото: Павел МАРТИНЧИК

«В основании колокола заложено 5 капсул»

- Строительство и установку колокола спонсировала Япония?

- Рассчитывались за строительство и установку японцы. Колокол отлили из бронзы с добавлением серебра, весит он 150 килограммов.

Само тело конструкции сделали из клееных брусов, чтобы не рассохлось и не крутануло, как бывает с цельными бревнами. Отливали колокол на Минском заводе отопительного оборудования.

Я рисковал: решения Мингорисполкома еще не было, а японцы уже заказали отливку колокола и деревянную конструкцию. Рисковали все, но были уверены, что Михаил Павлов примет положительное решение.

- Главное было согласовать эту точку возле площади Независимости: там же правительственная связь вот с такими кабелями, чего там только нет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Я рассказывал ему, что этих колоколов во всем мире порядка сорока, главный Колокол Мира находится возле Штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. А вот колокол в Минске - единственный, в основании которого заложено 5 капсул с грунтом, собранным с крупнейших ядерных испытательных полигонов планеты. В том числе из казахстанского Семипалатинска, с ядерного полигона на Новой Земле; капсулы прибыли из Фукусимы, Хиросимы и Нагасаки. Четвертую капсулу привезли из Украины, собрав землю в городе Припять (Чернобыльская АЭС), пятую - из штата Нью-Мексико, местечко Аламогордо, где испытали первое в мире ядерное устройство в июле 45-го. Позже это устройство было материализовано в бомбу, сброшенную на Хиросиму...

К каждой капсуле прилагаются сертификаты, подтверждающие экологическую безопасность грунта.

Послы Японии, Италии, Польши, России во время открытия "Колокола Нагасаки" в Минске (сентябрь, 2000). Фото: личный архив.

В итоге 10 августа 2000 года Павлов подписал решение на строительство и установку колокола, а 20 сентября состоялась церемония открытия на площади Независимости в Минске. Если честно - меня и сегодня удивляет, что все это удалось тогда осуществить.

- Духовенство не было против установки японского колокола?

- Нет. В 1981 году Нагасаки посетил Иоанн Павел II. Он знал, как во время ядерной бомбардировки пострадал кафедральный костел. Осенью прошлого года Нагасаки посетил папа римский Франциск.

Юрий Попов и настоятель Красного костела Владислав Завальнюк во время закладки капсулы с грунтом из Аламогордо. Фото: личный архив.

Известно, что до взрыва в храме находилась фигурка Святой Девы Марии, вырезанная из дерева. Фигурка не уцелела, осталась только ее голова с выжженными глазницами. И когда японская делегация приехала в Минск на открытие мемориала «Колокол Нагасаки», эту святыню японских католиков они привезли с собой.

На открытие мемориала "Колокол Нагасаки" в Минске японцы привезли фрагмент деревянной статуи Девы Марии, пострадавшей во время ядерного удара по Нагасаки. Фото: личный архив.

До того фрагмент этой статуи, Святой Девы Марии, не покидал храма Ураками.

- Главный архитектор Минска был категорически против установки колокола возле статуи Ленина: «Как так? Причем тут Япония? Она не вписывается!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Должен был приехать в Минск на открытие колокола и архиепископ Японской католической церкви Франсиск Ксавьер Канамэ Симамото, мы его очень ждали. Но по каким-то причинам он не смог прилететь. На открытие пришло много людей, были служители церкви, чиновники, дипломаты, в том числе послы Италии, Польши, Германии, России.

«Ядерная тема была и остается лидирующей»

- Сегодня мемориал «Колокол Нагасаки» - популярный объект, его посещают туристы из разных стран, чтобы послушать его историю. После мессы в Красном костеле к колоколу подходят люди, рассматривают, обсуждают.

- Юрий Николаевич, почему вы занялись всем этим?

- В бытность депутатом Верховного совета XII созыва я был заместителем председателя комиссии по обороне и национальной безопасности. Наша комиссия наравне с комиссией по международным делам занималась подготовкой вывода ядерного арсенала с территории Беларуси.

Я осуществлял в то время координацию связей нашего парламента с Североатлантической ассамблеей. Это натовская организация, но парламентского характера. В 1993 году я руководил белорусской делегацией на весенней сессии ассамблеи в Канаде. Она проходила в местечке Банф, в провинции Альберта. Там мы устанавливали национальный бело-красно-белый флаг, будучи ассоциированным членом Северо-атлантической ассамблеи.

Ядерная тема была и остается лидирующей. Дважды я посещал Японию, в том числе остров Кюсю - родину теперешнего посла Японии Токунага Хироки. На этом острове расположена префектура Нагасаки. 6 августа 2020 года исполнится 75 лет со дня бомбардировки Хиросимы, когда от ядерного взрыва и последующей лучевой болезни погибло 130 тысяч человек.

- 6 августа 2020 года исполнится 75 лет со дня бомбардировки Хиросимы, когда от ядерного взрыва и последующей лучевой болезни погибло 130 тысяч человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 августа 2020 года исполнится 75 лет со дня бомбардировки Нагасаки, где погибли 74 тысячи человек… А через несколько дней тогда, 75 лет назад, закончилась Вторая мировая война.

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