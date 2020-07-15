Декларации о доходах кандидатов в президенты в 2020 году: у Лукашенко в среднем 9755 рублей в месяц, у его жены – 463 рубля

14 июля ЦИК зарегистрировал пятерых кандидатов на президентский пост, а уже 15 июля в газете «Беларусь Сегодня» были опубликованы их декларации о доходах.

На президента не зарегистрировано ни одного автомобиля

Больше всех заработал действующий глава государства. В 2019 году доход Александра Лукашенко, как следует из официального документа ЦИК, составил 117 068 рублей. Источник всего один - исключительно заработная плата. Получается, что в среднем в месяц Александр Лукашенко получает 9755 рублей. Интересно, что у него нет никакого недвижимого имущества - ни домов, ни земельных участков, ни квартир. В графе «иное имущество» также стоит прочерк - значит, на Александра Лукашенко не зарегистрировано ни одного автомобиля или иного транспортного средства.

По официальным данным, действующий президент женат. Супруга президента Галина Родионовна Лукашенко имеет годовой доход в сумме 5560 рублей - это пенсия и доходы от принадлежащих ей 56 акций Шкловского маслодельного завода. Также у нее в собственности жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклове, полдома в деревне Б. Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 квадратных метра, есть и земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове.

Доход Канопацкой в два раза меньше, чем у Черечня

Если говорить об официально задекларированном доходе, то на втором после Александра Лукашенко месте находится самый молодой участник выборов-2020 - 35-летний Сергей Черечень. Он задекларировал 96 тысяч рублей, получены они как доход по договору купли-продажи. У Черечня, как и у Лукашенко, нет никакого недвижимого имущества и автомобилей, зато есть доли сразу в нескольких фирмах: ему принадлежит 50% в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», 50% в ООО «С58 Технолоджиз» и 50% в ООО «Информационный Спектр». Доход Анны Канопацкой в два раза меньше, чем у Сергея Черечня: Анна Анатольевна задекларировала сумму в размере 45 741 рубль, источник - заработная плата. Есть у Канопацкой квартира площадью 84,7 кв. м в Минске, а также гараж. Видимо, предназначен он для принадлежащей кандидату в президенты легковушки «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска. В собственности Канопацкой 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

Официальные данные ЦИКФото: Святослав ЗОРКИЙ

Блогер Сергей Тихановский заработал 75 016 рублей

Вторая женщина-кандидат в президенты - Светлана Тихановская - задекларировала 15 784 рубля. Источников дохода у Тихановской несколько: пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения. У Светланы нет никакой недвижимости, зато есть доли в уставных фондах двух юридических лиц: 49% - в ОДО «Студия КОМПАС», 49% - в ООО «Радуга развлечений». Как отмечено в декларации, это предприятие сейчас находится в стадии ликвидации. Муж Светланы - задержанный блогер Сергей Тихановский - в 2019 году заработал 75 016 рублей. Источников дохода, помимо заработной платы, у него еще два: это доходы от краудфандинга и от индивидуальной предпринимательской деятельности. В собственности у Тихановского квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, а также большой жилой дом: строение площадью в 192 квадратных метра находится деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. По данным, которые опубликовал ЦИК, у Сергея Тихановского есть два автомобиля: УАЗ-31514 2003 года выпуска и «Форд Мондео» 1994 года выпуска. Ему принадлежат оставшиеся доли в уставных фондах юрлиц, которые отражены с декларации его супруги.

У сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева сумма задекларированного за 2019 год дохода составила 13 560 рублей, все это - заработная плата. Транспортных средств у Дмитриева нет, в собственности только столичная квартира площадью 49,8 квадратного метра. Татьяна Дмитриева - жена кандидата в президенты - указала сумму своего дохода в размере 28 025 рублей, источник денег - зарплата. У нее нет в собственности никакой недвижимости, но есть автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска.

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