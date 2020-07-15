Минчане, у которых текла плохая вода, получили жировки за июнь. Нашлись ли там заветные нули?

В конце июня у жителей некоторых домов Минска, в основном это были Фрунзенский и Московский районы, из крана начала течь странная вода с запахом то ли тины, то ли нефти, то ли аммиака. Можно ли ею пользоваться, долго оставалось тайной: "Минскводоканал" молчал.

Потом разъяснил, что пользоваться водой можно для загадочных «хозяйственно-бытовых нужд» - в ней просто превышены нормативы по запаху. А затем в сеть попало письмо за подписью главного санитарного врача Минска Нелли Гиндюк, из которого следует, что в воде нашли нефтепродукты и «вода не безвредна по химическому составу и не благоприятна по органолептическим свойствам». Письмо оказалось не фейком, и «Минскводоканал» вскоре признал, что воду пить нельзя.

За пару дней удалось наладить подачу чистой воды почти везде, но «осадочек остался».

Извещение за май.

И вот прошло три недели, но как в воду попали загрязнения, жителям столицы остается только догадываться. Вместо объяснения причин власти 2 июля пообещали, что вода за весь июнь для жителей пострадавших домов будет бесплатной. Но почему-то только холодная, хотя многие сливали литрами и странную горячую воду. Ну хоть какой-то утешительный бонус!

Извещение за июнь.

И вот на днях почтальоны принесли жировки первым жителям многострадальных домов. Рассмотрим, что получится сэкономить на примере жировки квартиры-двушки (50 квадратов) во Фрунзенском районе, где прописано два человека. В ней и правда оказалась бесплатная вода: стоимость и количество использованных кубометров за холодное водоснабжение и водоотведение посчитали, но в графе "Перерасчет" стоит «0». То есть, экономия - 21,5 рубля. А вот начисленная сумма за горячую воду (подогрев) - 6 рублей. Если сравнить с жировкой за май, то там за холодную воду и водоотведение набежало 26,7 рубля, а за горячую воду - 10,8 рубля.

КСТАТИ

Получить разъяснения по вопросам перерасчета за грязную июньскую воду можно по телефонам: +375 (17) 389 40 10; +375 (17) 389 42 98; +375 (17) 389 41 41.