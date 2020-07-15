16 июля открывается «Славянский базар». Билеты на основные концерты и шансон еще есть, самые дорогие - 180 рублей

В последние дни перед "Базаром" еще есть возможность купить билеты на концерты. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Накануне открытия «Славянского базара в Витебске» ажиотажа около касс нет, но и без работы кассиры не сидят. То и дело люди спрашивают, прицениваются и покупают билеты.

- За очередями в феврале следующего года приходите, - улыбаются кассиры. - Как только начинается первый этап продажи билетов, выстраиваются очереди за самыми вкусными местами и интересными концертами.

- На шансон билеты есть? - спрашивает молодая женщина. Перезванивает кому-то, советуется, какие места выбрать.

Концерт «Шансон ТВ - все звезды» все еще продается, хотя обычно билеты на него улетают первыми. Как и на «Золотой хит» (в программе в числе прочих заявлена российская группа «Вирус», что с учетом эпидемиологической обстановки придает ситуации пикантность), и на концерт открытия фестиваля. А вот на Гала-концерт, первую и вторую часть детского музыкального конкурса все билеты уже проданы.

- Эх, жаль, что София Михайловна не приедет, - сокрушается мужчина средних лет, изучая афиши. - Так ждал ее, надеялся. В прошлом году просто фурор был, все ждали Ротару. А как приветствовали артистку!

Сокращенная и переформатированная из-за эпидемиологической ситуации программа фестиваля зрителей немного запутала. Так, концерт «Рок на все времена» перенесли на 2021 год. Все проданные на сегодняшний день билеты в будущем году будут действительны. Предположительно, в 2021 году приедет Томас Андерс, которого фанаты ждали на «Славянский базар - 2020».

Первый день конкурса исполнителей эстрадной песни фактически слился с традиционным белорусским днем - теперь это один концерт «Беларусь вітае сяброў». Конкурсанты будут петь славянские хиты, а потом выступят звезды белорусской эстрады. Такой же гибрид получился из второго конкурсного дня и Гала-концерта закрытия - все это в одной программе зрители увидят 19 июля.

Сдать билеты на отмененные и перенесенные концерты можно. А можно обменять их на те, что состоятся, - со скидкой. По словам кассиров, сдают билетов немного - чаще обменивают.

- Хорошо расходятся билеты на концерт «З Украіною в серці», - рассказывает кассир. - Частые покупатели - украинские пенсионеры, которые живут в Беларуси.

Цены на билеты не кусаются. Еще никто не ушел от кассы с пустыми руками из-за того, что не хватило денег. Хотя раскупили в первую очередь самые дешевые места - 20 - 25-рублевые на концерты в Летнем амфитеатре и 10-рублевые - на концерты детского музыкального конкурса. Самые дорогие билеты на «базар» в этом году обойдутся в 180 рублей. Столько стоят лучшие места в Амфитеатре на концерт открытия 16 июля. Выступят на открытии Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Сергей Полунин, Александр Буйнов, Олег Митяев и другие артисты.

Как никогда много в этом году на «Базаре» бесплатных мероприятий, которые пройдут на открытом воздухе. Это и турнир по национальным танцам, и конкурс частушек, и концертно-развлекательные программы, и ночные кинопоказы, и фест уличного искусства «На семи ветрах», и выставки-ярмарки, и музыкальные вечера во внутренних двориках Ратуши и областной филармонии, и куча других развлечений на любой вкус.

КСТАТИ

Из-за коронавируса в этом году на «Славянском базаре» запретили дарить артистам цветы. Фанатов не подпустят к сцене, за этим будут строго следить охранники. Правда, принести букет на концерт можно. И если артист сам решит выйти в зал, возможно, ему удастся вручить цветы.