«Сезоны сохранятся, но климатическое лето увеличивается»: как отражается на Беларуси изменение климата

2019 год в Беларуси был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, а в 2020 году климатическая зима не наступила вовсе.

- Среднемесячная температура января и февраля была значительно выше климатической нормы - на 5 с лишним градусов, - рассказывает замначальника Белгидромета Светлана Кузьмич. - Выше климатической нормы оказались и март, и июнь. А вот апрель и май – наоборот, ниже.

Изменение климата в Беларуси метеорологи отслеживают с 1989 года. За эти 30 лет температура воздуха увеличилась на 1,3 градуса.

- Среднегодовая температура воздуха растет, но нельзя однозначно сказать об осадках, - говорит Светлана Леонидовна. - Мы наблюдаем внутригодовое перераспределение осадков: в 2019 году в марте и августе был незначительный недобор осадков, а в июне и сентябре - существенный.

Из-за малого количества особенно страдают зерновые, а вместе с ними - садовые и огородные культуры.

- Из-за контрастных ночных низких температур зимой наблюдались повреждения рапса, а на некоторых полях и гибель, - говорит о последствиях Светлана Кузьмич. - Затем был очень сухой апрель, когда выпало только 33% месячной нормы осадков (даже обильные дожди в мае не смогли спасти ситуацию). В некоторых районах Гомельской области сельскохозяйственные культуры погибали из-за засухи. Кроме того, в апреле - мае наблюдались частые заморозки - до 3 градусов - это тоже способствовало частичной гибели сельскохозяйственных культур.

В июне ситуация улучшилась. Прошли обильные дожди - начал формироваться урожай зерновых, лучше расти трава и корнеплоды.

- Хотя частые дожди и затрудняли сеноуборочные работы и защитные мероприятия по уходу за посевами, а сильные дожди с градом способствовали полеганию льна и рапса, - противопоставляет Кузьмич.

По словам Светланы Кузьмич, собирать зерновые культуры в этом году придется позже, чем в прошлом, но есть и хорошие новости.

- Наши специалисты предполагают, что урожай зерновых будет весомее прошлогоднего, - предполагает специалист. - По последним обследованиям посевов льна, стебель у него выше, чем в прошлом году. Правда, из-за холодной весны пока отстает в развитии кукуруза.

Зимой максимальная температура была +12,8°С, а средняя майская - +11°С.

Первое полугодие 2020 года оказалось практически самым теплым с 1945 года. Теплее было только в 1989 году - тогда температура была выше лишь на 0,1°С.

- Средняя месячная температура оказалась 7,3°С - это выше нормы на 2,6°С, - констатирует начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Наталья Клевец.

Год начался с аномально теплых января и февраля со средней температурой 1,1°С и 1,6°С.

- Такой теплый январь за всю историю наблюдений в Беларуси отмечен впервые, а февраль - во второй раз, - говорит Наталья Клевец. - А такой теплой зимы в Беларуси не было ни разу за всю историю метеонаблюдений. Максимальная температура воздуха зимой составила +12,8°С (18 декабря в Дрогичине), а минимальная - 11,1°С (8 февраля в Езерище.)

Весна, по наблюдениям синоптиков, выдалась вполне обычной, со средней температурой +7,7°С - на пару десятых градуса выше нормы. Но май был холодным - последний раз так померзнуть в предлетний месяц пришлось еще в прошлом веке - в 1999 году. Средняя майская температура составила +11°С - это ниже нормы на 2,4°С. А еще ниже в некоторые зимние дни.

Лето началось теплее обычного. Средняя температура июня - 19,6°С - выше климатической нормы на 3 с лишним градуса.

- Мы отмечаем рост температур, но стирания сезонов ни в коем случае не произойдет, - говорит Наталья Клевец. - За последние 30 лет климатическое лето увеличилось на 5 - 7 дней, а климатическая зима сокращается. Сезоны сохранятся, но претерпят изменения.