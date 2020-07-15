Россия собирается скоро возобновить транспортное сообщение с Беларусью. Но с собой в РФ нужна будет справка об отсутствии коронавируса

В ближайшее время Россия намерена возобновить транспортное сообщение с Беларусью. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко после встречи со своим российским коллегой, состоявшейся в Москве 14 июля.

- Конкретная дата пока не называется, поскольку российская сторона «просит подождать официального решения». Вместе с тем ожидается, что принято оно будет в ближайшие дни, - сказал белорусский премьер.

- Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки, - подчеркнул Роман Головченко.

В России отменили обязательную 14-дневную изоляцию для иностранцев, которые въезжают на ее территорию. Но есть одно условие: при себе въезжающему нужно иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. На российской границе иностранцам нужно будет предъявить документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Справка может быть оформлена как на русском, так и на английском языке.

Роспотребназор позже пояснил, что при отсутствии этой справки иностранца все-таки впустят в Россию, но обяжут в течение трех дней за свой счет выполнить анализ методом ПЦР. Если тест окажется положительным, иностранец будет обязан до выздоровления соблюдать изоляцию по месту пребывания и ограничить свои контакты.

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