За несвоевременное погашение кредита банки могут повысить проценты в 2-3 раза. Нацбанк Беларуси запретил такой «грабеж»

Нацбанк выборочно проверил банки и нашел нарушения законодательства. Оказалось, что некоторые банки в своих кредитных договорах указывают, что имеют право увеличить проценты за пользование кредитом в одностороннем порядке. Например, если заемщик начислил сумму меньше минимальной необходимой за квартал, просрочил платеж, или его отнесли к категории «с признаками финансовой неустойчивости».

- В кредитных договорах некоторых банков предусмотрено, что за несвоевременный возврат (погашение) кредита кредитополучатели уплачивают повышенные проценты в размере процентной ставки за пользование кредитом, увеличенной в 2 - 3 раза, - говорится в письме председателя Нацбанка Павла Каллаура.

Выходит, что в дополнение к стандартным для кредитных договоров штрафу и пени в размере от 0,01% до 3% за каждый день просрочки кредитополучателю еще и процентную ставку повышают. Главный банк страны указывает, что такие драконовские условия противоречат законодательству и «искажают экономический смысл их применения».

- Данные условия кредитных договоров не соответствуют рекомендациям Национального банка о неприменении двух и более санкций за одно нарушение. Такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременному исполнению обязательств, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателями обязательств по кредитному договору, - говорит регулятор.

В связи с этим Нацбанк просит банки принять меры по устранению нарушений при заключении и исполнении кредитных договоров, а также снизить повышенные проценты и отчитаться об этом до 1 августа. Вернут ли деньги кредитополучателям, которые уже успели выплатить кроме штрафных санкций по договору еще и повышенные проценты?

- Это уже взаимоотношения между банком и клиентом. Все спорные вопросы решаются путем переговоров либо в судебном порядке, - пояснили в пресс-службе регулятора.

По данным на 1 июня 2020 года, просроченные долги физлиц перед банками увеличились на 35% по сравнению с 1 июня 2019 года и составили 18 млн долларов в эквиваленте. У субъектов малого и среднего бизнеса долги еще больше: по долгосрочным кредитам долг вырос на 27% и составил 3,4 млрд долларов, а по краткосрочным - на 8% (всего - 1,4 млрд долларов).