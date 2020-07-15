«Повозил он нас!»: смотрите, какого двухметрового сома поймали два рыбака из Мозыря

Житель Мозыря Юрий Мовчан принес с рыбалки половину рыбины, и вот уже десять дней жарит рыбные стейки, а улов все не заканчивается. Рыба-то была гигантская! Двухметровый сом весом 50 килограммов. Поймал его Юрий вместе с другом Романом Захаревским. Рыбачили около деревни Балажевичи Мозырского района. Разделили добычу по-честному. Вот и досталась каждому половина.

50-килограммовый сом - самый крупный трофей Юрия.

- Сомы раньше попадались на 8, 9, даже на 15 килограммов. А щук, лещей больше чем на 2 кило и не ловил, - рассказывает Юрий.

Рыбалкой 39-летний Юрий увлекся еще в юности. Двадцать лет уже рыбачит. На сома стал ходить с год назад. Это особый вид рыбалки, к которому приохотил Юрия Роман - друг и коллега.

- В тот день мы на Припяти были уже в пять утра. Насобирали в реке ракушек для наживки. У Романа был самодельный квок, это такая специальная палка, которой нужно стучать по воде. Уж не знаю, почему сомов этот звук привлекает. То ли нравится им, то ли наоборот, они злятся, - рассказывает Юрий. - Полчаса мы этим квоком по воде ляпали, и сом клюнул. Повозил он нас немного, крупный же. Рома держал его, а я плыл к берегу. Потом подтащили его, взяли вдвоем за челюсти, и в лодку.

Такую огромную рыбу Юрий поймал впервые. Фото: Личный архив Юрия Мовчана.

Двухметровому сому около 15 лет - Юрий высчитал возраст добычи по специальной рыбацкой табличке. Это еще не старая особь, в белорусских реках попадаются экземпляры и покрупнее. Кстати, Александр Лукашенко в 2013 году похвалился, что поймал в Припяти сома весом 57 килограммов.