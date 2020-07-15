Россия пошла на уступки Беларуси по нефти и кредиту за атомную станцию?

14 июля в Москве состоялись двусторонние переговоры председателей правительств Беларуси и России. Для недавно назначенного премьер-министра Беларуси Романа Головченко это первый зарубежный рабочий визит.

ТОВАРООБОРОТ ПРОСЕЛ, НО НАДЕЖДА ЕСТЬ

- Очень важно, что свой первый визит в качестве председателя правительства Беларуси вы начинаете с Российской Федерации. Мы видим в этом еще одно важное подтверждение особого братского характера российско-белорусских отношений, обоюдной заинтересованности в углублении интеграции в рамках Союзного государства. Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге, - сказал Михаил Мишустин.

Он отметил, что в экономическом сотрудничестве между странами есть просадка. По итогам 2019 года товарооборот между Беларусью и Россией превысил 35,5 миллиарда долларов, а за первые пять месяцев этого года уменьшился. Связано это в первую очередь с пандемией COVID-19. При этом российский экспорт в Беларусь сократился на 31,9%, в то время как белорусский в Россию - всего на 7%. Стороны не теряют уверенности в том, что до конца года положение выправится.

ПОДПИСАНО ТРИ СОГЛАШЕНИЯ

По результатам переговоров главы правительств подписали сразу три документа в сфере энергетики.

- Мы сегодня подписали три международных документа. До последнего дня не было понятно точное количество, на которое мы выйдем. Тем не менее задача-максимум выполнена: это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской атомной станции и отдельное соглашение, регулирующее условия поставок энергоносителей, - приводит слова Романа Головченко портал белорусского правительства.

Подробностей подписанных договоренностей Роман Головченко не раскрыл, отметив, однако, следующее:

- И по строительству атомной станции, и по поставкам энергоносителей они являются очень выгодными для нашей страны. Могу сказать, что только по строительству атомной станции Беларусь получила экономию, которая исчисляется сотнями миллионов долларов.

ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТУ ЗА АЭС БЕЛАРУСЬ НАЧНЕТ В 2023 ГОДУ

Напомним, что в конце июня правительство России одобрило внесение изменений в соглашение между кабминами стран о предоставлении Беларуси госкредита для строительства атомной электростанции в Островце. Россия не только продлевает Беларуси период использования кредита до конца 2022 года, но и изменяет действующую смешанную процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых. Переносится дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Можно предположить, что именно этот документ был скреплен подписью Романа Головченко.

Подписали премьер-министры и соглашение, регулирующее условия поставок нефти в Беларусь. Подробности его также не разглашаются: Роман Головченко отметил только, что этот вопрос больше относится к коммерческой сфере.

- В принципе, это техническое соглашение, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей в Беларусь, - подчеркнул Головченко

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