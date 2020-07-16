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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 16 июля 2020 года: как пройдут выборы президента во время пандемии и чем опасны те, у кого легкая форма COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Беларуси на четверг, 16 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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В мире официально подтверждено 13,2 миллиона случаев COVID-19В мире официально подтверждено 13,2 миллиона случаев COVID-19Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Ситуация в Беларуси

По данным Министерства здравоохранения, в Беларуси зарегистрировано 65 443 случая коронавирусной инфекции (+174 за сутки). За весь период с начала пандемии выздоровели 56 379 человек. За последние сутки скончались 6 пациентов, а за все время – 480 человек. В ведомстве уточняют, что у умерших людей был не только коронавирус, но и многочисленные хронические заболевания.

За время с начала вспышке в республике проведено 1 151 734 теста для выявления COVID-19.

Ситуация в мире

По данным ресурса worldometers.info, в мире официально подтверждено 13,2 миллиона случаев COVID-19. Из этого числа выздоровели 7,7 миллионов пациентов, а скончались – более 576 тысяч.

В тройке лидеров по количеству инфицирований по-прежнему остаются США (3,4 млн), Бразилия (1,8 млн) и Индия (более 911 тысяч случаев).

США: первая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершена успешно

Первая фаза испытаний вакцины от COVID-19, которую разрабатывала одна из американских компаний, завершена. В исследовании участвовали 45 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Им с разницей в 28 дней сделали две инъекции препарата в разных дозировках. После первой дозы у всех добровольцев появились антитела к коронавирусу, а после второй их количество значительно увеличилось. Причем наивысшая защита была у тех людей, которым ввели минимальную дозировку.

Примерно половина участников после ввода вакцины отметили побочные эффекты: усталость, озноб, головные и мышечные боли. После второй инъекции жалобы участились. Разработчики вакцины проигнорировали эти факторы, так как критических причин для остановки исследований выявлено не было.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на администрации президента США сообщало, что массовый выпуск вакцины от коронавируса начнется примерно через 4-6 недель. Препарат будут выпускать американские фармацевтические компании. А к концу 2021 года в Штатах планируют выпускать 300 миллионов доз препарата.

Как пройдут выборы президента Беларуси во время пандемии коронавируса?

Рекомендации по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий во время президентских выборов обнародовал Минздрав Беларуси.

У каждого члена участковой комиссии перед выборами будут спрашивать о самочувствии. К работе допустят только тех, у кого нет повышенной температуры, кашля и других признаков респираторной инфекции. Везде должны иметься антисептические средства для рук и обработки поверхностей, а сами члены комиссии должны будут находиться в масках, перчатках, а при возможности – в щитках.

Обязательно соблюдать и принципы дистанцирования. Минздрав рекомендует обеспечить расстояние не менее одного метра друг от друга между избирателями, наблюдателями, членами участковой комиссии

Избирателям лучше не передавать паспорт в руки членам комиссии, а самим предъявлять его в развернутом виде. Также им рекомендуется иметь свои ручки для заполнения бюллетеня и подписи. «Общие» ручки будут обрабатывать дезинфицирующим средством после каждого избирателя. Также не реже 6 раз в течение дня выборов будут обрабатываться дверные ручки, перила, поверхности в кабинах голосования, столы и другие контактные поверхности. Ящик для голосования обработают дезсредством в конце мероприятия, а при голосовании на дому – после посещения каждого избирателя.

Те, кто переносят COVID-19 в легкой форме, более опасны в эпидемическом плане

Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко. По словам доктора, люди с тяжелой формой заболевания быстрее обращаются к медикам, а значит, быстрее получают лекарство и выздоравливают. Что касается людей с легкой формой, то они выделяют меньше вирусов, поэтому менее заразны. Но они более активны – больше ходят по городу и позже обращаются к доктору. А значит, представляют большую эпидемическую опасность, чем тяжелые пациенты.

Почему молодые переносят коронавирус легче, чем люди старшего возраста?

COVID-19 – это аэрозольная инфекция, которая цепляется за рецепторы на слизистой организма.

- У детей этих рецепторов в дыхательных путях намного меньше, чем у взрослых, - объясняет Григорий Чистенко и отмечает, что есть и другая версия: инфекция протекает тяжелее у тех, у кого развивается бурный иммунный ответ. Иммунная система ребенка еще не развращена частыми встречами с инфекциями, поэтому реагирует не так бурно.

Есть и третье предположение: круг общения у детей гораздо меньше, чем у взрослых, которые выходят в город и общаются с большим количеством людей.

Также на течение и исход болезни влияют хронические заболевания.

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