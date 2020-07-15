Денис Дудинский: Даже потеряв работу, не жалею о своих словах - я взрослый мужчина и за свои поступки отвечаю

Обычно белорусский шоу-бизнес держится в стороне от политических событий в Беларуси. Однако это лето выдалось жарким - пикеты, уличные акции в поддержку тех, кто решил стать кандидатом в президенты, разгоны силовиками. После одного из таких, когда были задержаны люди, выстроившиеся в очередь у магазина сувениров и подарков symbal.by в центре города, многие известные люди выступили с критикой действий силовиков. В том числе известный телеведущий и артист Денис Дудинский, который написал пост в соцсетях: «…Дарэчы, там недалеч жывуць мае бацькi. А вы iх таксама будзеце лупiць, калi яны будуць праходзiць мiма, а?.. Я кволы i ўжо ва узросце, але ж, калi зневажаюць i крыўдзяць маiх родных цi сяброў, станаўлюся дурным на ўсю галаву».

Вскоре после этой публикации стало известно: в Белтелерадиокомпании Дудинского отправили в отпуск, а на «Славянском базаре», где он много лет был ведущим конкурса молодых исполнителей, сняли со всех концертов. Причем вместе с женой и соведущей Катериной Раецкой.

- Денис, когда ты писал свой пост, думал о таких последствиях?

- Когда-то я спас тонущего человека, и все задавали мне похожий вопрос: а ты думал, что сам мог утонуть? Я пловец не то чтобы очень хороший, но в такие моменты о последствиях не думаешь. Так и с постом в соцсетях: я захотел это сделать - я сделал. Уже потом пришло осознание, что безнаказанным это наверняка не останется. Я написал режиссерам «Славянского базара» - нет ли изменений по ведущим? И Катя сказала мне: знаешь, я пока не буду покупать ткань для платьев на «Базар». Я ответил: да, пока не шей. Так что мы все понимали и ожидали реакции. Это государственные канал и фестиваль, нужно быть готовым, что за эмоциональное выражение своего мнения ты можешь быть отстранен или уволен.

Потеряв работу, Денис Дудинский не жалеет о своих словах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Катя поддержала тебя?

- Конечно, это даже не обсуждалось. Она ничего не писала в соцсетях, но пошла следом как жена декабриста, поддержала мужа. Она меня любит и всегда во всем поддерживает. К слову, район, где расположен магазин, и мой тоже. По этой улице моя мама ходит на рынок. А если бы ее, окажись она рядом с магазином, начали гонять люди в черной форме по дворам, заталкивать в автозак?

- Не было обидно, что руководство не захотело понять твои мотивы?

- Была легкая грусть - ребята, ну как же так? Но над руководством телевидения есть руководство выше. Кто-то перестраховался и решил: давайте пока не будем ставить его в эфир. Как долго это продлится - не знаю, может быть, навсегда. А может, завтра позвонят и скажут - возвращайся. Я не задумываюсь об этом. Но я очень люблю наше руководство «Добрай ранiцы, Беларусь!» и понимаю, какие у них сейчас проблемы - им нужно срочно искать ведущих, чтобы закрыть пустоту.

- Тебе нужно было просыпаться в 4 утра!

- Да, это же прямой эфир. В 4.50 меня забирала машина, в 5 мы уже сидели в кресле гримера, а в 5.45 - в эфирной студии. В 6 утра начинается эфир.

- Не так много людей в стране, которые могут в одночасье стать ведущим утреннего прямого эфира...

- На эту работу брали начитанных, образованных, интеллектуально развитых людей, которые имеют свое мнение по любому вопросу - от актуальных новостей до прозы Чехова и стихов Бродского. А теперь за то, что у человека есть свое мнение, его убирают из эфира… Но в моем посте речь шла о общечеловеческих вещах - о том, что нельзя бить женщину дубинками, да еще и впятером. Можно спросить моих оппонентов - а вы что, считаете иначе? Ситуация доведена до пика. Никому уже неважно, человек поставил лайк или призывает свергнуть власть - всех завязали в один мешок и, как котят, несут топить.

Катя всегда во всем поддерживает Дениса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В СХТ в спектакле «Дракон» по Шварцу ты играешь Ланселота, который защищает город, рискуя жизнью. Есть в этом некий символизм...

- Мне кажется, все творческие люди обладают высокой степенью эмпатии, сочувствия. Поэтому мы видим сейчас такое количество выступлений в артистической среде.

«Все наработки отдам новым ведущим»

- За 15 лет работы на «Славянском базаре» у тебя появилось множество друзей.

- Да, друзей много. Многие из них за 15 лет из молодых артистов стали взрослыми состоявшимися людьми. Очень интересно мне и общение с иностранными продюсерами, которые годами работают со «Славянским базаром», постоянно к нам приезжают.

- Знают ли они о том, что в этом году ты не приедешь в Витебск?

- Нет, они же не говорят по-русски. Наш чешский товарищ под одним из постов про то, что мы не будем вести конкурс молодых артистов, написал комментарий «увидимся на «Базаре» - просто потому что не понял написанного.

- Будешь помогать, тем не менее, режиссерам «Славянского базара»?

- Буду, потому что все эти годы они очень хорошо относились к нам. Им сейчас очень непросто - ведь мы брали на себя всю коммуникацию с конкурсантами, а теперь все придется делать им самим. Конкурсанты приезжают в Минск, мы их встретим. 15 июля увидимся с новыми ведущими Анной Квилорией и Ильей Кононовым (оба ведут на «Беларусь-2» утреннее шоу «Включайся!». - Ред.), отдадим им все наши наработки. Мы ведь всегда готовимся заранее, просматриваем странички конкурсантов, ищем интересные истории и фото, которые можно использовать при их представлении. Иногда продюсеры сами подкидывают идеи - например, в этом году в нашем конкурсе будет участвовать чемпион Сербии по карате. А у кого-то 15 лет назад на сцене «Славянского базара» выступала мама - и, конечно, нужно пригласить маму на сцену, попросить ее исполнить хотя бы фрагмент песни. Это развлекательный контент для зрителей, когда нужно заполнить паузу при выставлении баллов или пока идет реклама.

В Белтелерадиокомпании Дудинского отправили в отпуск.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Иногда кажется, что происходящее на сцене - экспромт.

- Во время прямого эфира не должно быть экспромтов. Так что конкурсанты, конечно же, знают, о чем мы спросим, заранее, а мы знаем их ответы. Мы продумываем все, вплоть до выхода в зал, где сидит, например, тетя конкурсантки, обсуждаем эти моменты с операторами.

«Многим я написал в личку - осторожней с лайками под постом»

- Ты не жалеешь теперь, что написал этот пост?

- Так не стоит вопрос. Я написал бы его и сейчас. Я не стану оправдываться, как некоторые «ой, извините, меня взломали». Я взрослый мужчина и за свои поступки отвечаю перед собой, друзьями, родителями, Богом, если хотите. Кстати, интересно идет расслоение с друзьями-товарищами. Многим я написал в личку - осторожней с лайками под постом. Были те, кто сказал - вот еще, буду я бояться лайки ставить, ведь ты же мой друг. И были и такие, кто меня потом благодарил: ой, спасибо, что предупредил. Ты, конечно, молодец, но у меня работа перспективная, могли заметить мой лайк.

dudinski_denis Сёння я буду чаргой у symbal.by ... Менавiта сёння мне як нiколi патрэбна цiшотка ад Сымбаля...

- Не было желания уехать и реализоваться за границей?

- Когда был железный занавес, все мечтали вырваться из СССР. Но вот железный занавес пал, и у многих нашлось множество причин, чтобы ничего не менять в своей жизни. Мне уютно и комфортно в Беларуси, у меня здесь родители, друзья, я не хочу никуда уезжать. Хотя предложения были, да и поступают до сих пор. Я, например, сотрудничаю с Европейским вещательным союзом на условиях ассоциированного сотрудника. Были предложения от некоторых российских каналов. Кто знает, если бы мне предложили контракт на много лет и домик у моря, может, я и уехал бы. Но в Беларуси я нашел свою нишу в сфере туризма - это дикие страны мира, куда больше никто не возит. Моя штаб-квартира находится в Минске. А сам я свободный человек, который может в любой момент отправиться в любую точку мира.

- Сколько языков ты знаешь?

- Английский, итальянский, испанский, само собой, русский и белорусский. На очень простом разговорном уровне могу общаться на турецком. И очень горд тем, что составил разговорник амхарского языка - это один из государственных языков Эфиопии. Ни учебников, ни разговорников амхарского не существует. Видел бы ты, какой восторг испытывают местные жители, когда белый человек вдруг начинает говорить на их языке! - Денис произносит фразы на амхарском «ты мне нравишься», «я вас не понимаю». - Представь этих женщин с тарелкой в губе… Или детей, которые толпой бегают за тобой по деревне, а ты им говоришь на их языке «дети, идите домой». Это как если бы увидел на улице говорящую собаку - вот такая реакция (смеется).

Телеведущий горд тем, что составил разговорник амхарского языка - это один из государственных языков Эфиопии. Фото: личный архив

- Может быть, ты хотел бы снимать свой блог на YouTube?

- Нет смысла снимать на телефон свою поездку на Мачу-Пикчу или Титикаку - никому это не интересно. Должна быть идея, которую я пока не придумал. Ну и потом, чтобы снять 30-минутную программу, нужны дня два. В джунглях Амазонки невозможно полчаса говорить только о джунглях. Другое дело - если ты знаменитый путешественник и телеведущий Беар Гриллз, и тебя снимают несколько операторов и дроны с воздуха - тогда получается эффектно и интересно. Но это совсем другие расходы.

- Ты финансово пострадал из-за последних событий?

- Я не могу называть свою зарплату на телевидении, это коммерческая тайна. Могу сказать так: телевидение было любимейшим хобби, которое я освоил, и оно стало моей профессией. Я бы работал в «Добрай ранiцы, Беларусь!», даже если бы там вообще ничего не платили. У меня другой основной доход - ведение мероприятий, в том числе коммерческих, а также туристическая компания. Этим я и продолжу заниматься… Но помнишь, как Бузыкину, герою Басилашвили в фильме «Осенний марафон», говорят, что он не будет больше переводить Скофилда. А тот удивляется: подождите, Скофилд - это же мое! Так вот телевидение, «Славянский базар» - это мое. Неважно - платят мне или нет. Я и сам готов еще приплатить, чтобы окунуться в эту атмосферу. Ну и что скрывать - знакомства «Базара» давали мне очень много работы в России, Казахстане и тех странах, которые принимают участие в конкурсе. Несколько лет назад председателем жюри «Славянского базара» был Робертино Лоретти. После меня пригласили на работу в Италию по его рекомендации - Робертино сказал, что «этот ведущий все сделает для вас так, как вам надо». Приятно! До сих пор мы поддерживаем прекрасные отношения.

- Общаешься ли ты с коллегами, которые точно так же как пострадали за взгляды?

- В нашем общении ничего не изменилось. Ну, может, шуток по поводу нынешнего положения стало больше. Мы серьезно не обсуждаем это - о чем говорить, если и так все понятно? Кстати, пользуясь случаем, можно я родителям привет передам? А то они у меня новости в интернете не читают - только газеты, а по телевизору меня пока нет. Мама, папа, у меня все хорошо. Цветы поливаю. Посуду за собой мою. На выходные уезжаю к друзьям на дачу. Вам от Кати привет!

Денис может в любой момент отправиться в любую точку мира. Фото: личный архив

КСТАТИ

Кто еще на телевидении лишился работы из-за выступлений в соцсетях?

Дмитрий Кохно, который с 2016 года был ведущим популярной рекламной игры «Удача в придачу». В 2018 и 2019 годах он был ведущим «Песни года в Беларуси», в 2019 году вел гала-концерт у стелы на День Независимости. После того как Дмитрий опубликовал пост о ситуации с symbal.by, написав, что его жена плачет, а его самого «разрывает от того, что седой бабушке нужно убегать от людей из автозака», стало известно, что Кохно больше не будет вести «Удачу в придачу». Он не был в штате ОНТ (работал по договору подряда), но являлся фактически одним из лиц канала.

Покинул СТВ телеведущий Антон Мартыненко (передачи с его участием выходили на «РТР-Беларусь»). После его постов в соцсетях эфиры сократили в три раза, такие условия не устроили телеведущего, и в итоге он решил уйти «по соглашению сторон».

Ведущий и путешественник Дмитрий Врангель долгие годы снимал для ОНТ видео о путешествиях «Приключения капитана Врангеля». Однако несколько дней назад Дмитрий сообщил, «что телеканал ОНТ прекратил его показ». Исчезла и спортивная рубрика из утреннего эфира ОНТ известной гимнастки Мелитины Станюты, которая написала в соцсетях: «У дэмакратычных краiнах калi грамадзянiн не парушае закон - ён пад аховай! А што гэта было ўчора? Стаiш у чарзе ў краму - сядзiш у аўтазаку! Дзе падзеўся закон, якi нас ахоўвае?» Позже стало известно, что после встречи с руководством Мелитина уволилась с ОНТ по собственному желанию.

В это же время выступлений на концертах, организованных на государственном уровне, лишились Алексей Гросс - победитель «Славянского базара - 2016» в Витебске, оперная певица Маргарита Левчук. Отменили сольный концерт Дяди Вани в Гомеле и убрали его со всех мероприятий на «Славянском базаре». Лишились работы ведущий Артемис Ахпаш (его вы можете знать, например, по шоу «Удача в придачу». - Ред.) и Екатерина Пытлева. Причиной отстранения Пытлевой от прямых эфиров в программе «День в большом городе», а потом и ухода с канала стал ее пост в Фейсбуке. На телевидении она работала с 14 лет.

Все эти творческие персоны осудили силовые разгоны акций протеста.

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