2020-07-15T18:28:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В следующем году МАЗ должен выпустить 10 электрогрузовиков

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» прошел День электротранспорта
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
Наша страна старается не отстать от мировых тенденций.Наша страна старается не отстать от мировых тенденций.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

На открытой площадке можно было увидеть БМВ, «Теслу», китайские легковушки, белорусские электробусы и скутеры… В общем, было наглядно видно, куда стремиться.

- По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим, - напомнил о перспективах министр энергетики Виктор Каранкевич.

Наша страна старается не отстать от мировых тенденций, но пока лучше всего получается с электробусами, а легковушки - куда более дальняя перспектива. Надежда на помощь Китая.

На открытой площадке можно было увидеть БМВ, «Теслу», китайские легковушки, белорусские электробусы и скутеры… Фото: Павел МАРТИНЧИК

На открытой площадке можно было увидеть БМВ, «Теслу», китайские легковушки, белорусские электробусы и скутеры…Фото: Павел МАРТИНЧИК

- По соотношению цена-качество это достойный конкурент «Тесла Модел 3». Цена - от 30 тысяч долларов. А «Тесла» стоит от 40 тысяч, - сказал представитель «Джили», презентуя китайский электромобиль «Джили Геометрия А». Его батареи, кстати, хватает на 400 - 500 км.

Демонстрируемая модель привезена из Китая. Всего их три: одна на заводе, две у дилеров.

- Если будет спрос, то наш завод займется их производством, - продолжает представитель «Джили». - Люди постоянно интересуются: сколько можно проехать на батарее, какая цена. Если цена будет около 30 тысяч, то интерес будет.

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» прошел День электротранспорта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» прошел День электротранспорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но это цена сохранится в том случае, если выпуск электромобилей будет налажен в Беларуси.

Рядышком с «Теслой» стоит еще один «китаец» - минивэн «Джейлонг EF5 Электрик», который был собран на базе Объединенного института машиностроения Академии наук.

- Получен машинокомплектом и собран у нас, - рассказывает представитель института. - Это опытный образец. Наша цель на этот год - локализовать все компоненты силового электропривода. Разрабатываем свой 80-киловатный привод с собственным инвертором управления, который будет установлен на эту машину вместо китайского. Он будет с другими параметрами, которые улучшат характеристику машины. В итоге получится автомобиль с глубокой белорусской локализацией, и нам необходимо будет только получать от производителя кузова.

На площадке были представлены и два электробуса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадке были представлены и два электробуса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Его скорость 130 км в час, а на одной зарядке минивэн может проехать 300 км. В перспективе такие машины можно будет собирать в Беларуси.

На площадке были представлены и два электробуса. Новая модель Е321 «Белкоммунмаша» - родственник уже известных нам 80 электробусов, которые колесят по улицам Минска.

Электробус делается силами белорусской промышленности. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Электробус делается силами белорусской промышленности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Генеральный директор предприятия Владимир Король горд, что этот электробус делается силами белорусской промышленности. Всего в производственной цепочке 97 предприятий, из них 50 частных. Есть и хорошие перспективы для экспорта.

- Получив сертификат в Англии, мы автоматом откроем дверь в более чем 100 праворульных стран.

По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гендиректор отмечает, что окупаемость электробуса - 4 - 7 лет. Его стоимость - от 300 тысяч долларов.

Рядом с разработкой «Белкоммунмаша» можно было увидеть и электробус МАЗ 303Е10, созданный на базе МАЗ 303. Расчетный запас хода новинки - до 300 км. Двигатели - от немецкой компании ZF.

Беларусь старается не отстать от мировых тенденций. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь старается не отстать от мировых тенденций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2021 году предприятие планирует выпустить 10 таких электробусов, а еще 10 электрогрузовиков полной массой до 12 тонн.

КСТАТИ

О перспективах электротранспорта в последнее время постоянно говорит Александр Лукашенко. На недавней встрече с работниками завода «Атлант» президент отметил: «Уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - БелТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль». И что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. «Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литийионные, а графеновые. - БелТА), которые в мире неизвестны».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Где в Беларуси можно получить высшее экономическое или техническое образование без отрыва от работы?
Посмотрите Гомельский технический универститет им.П.О.Сухого. Это учебное заведение готовит специалистов по таким направлениям, как автоматизация, машиностроение, энергетика, а также маркетологов, менеджеров, инженеров-экономистов и IT-специалистов
Белорусский эпидемиолог: Больные легкой формой коронавируса более опасны в эпидемическом плане
Что такое "вторая волна", слабеет ли вирус, как появляется иммунитет. На самые актуальные вопросы о коронавирусе ответил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко
«От расстрела Владимира Дубовку мог спасти двухметровый рост»: как белорусский поэт пережил 27 лет тюрем, ссылок и лагерей
Автор знаменитого «О Беларусь, мая шыпшына», лидер литераторов 1920-х, чиновник из Кремля - Владимир Дубовка пережил все ужасы сталинской репрессивной машины. Накануне 120-летия поэта, которое отмечается 15 июля, узнали о тайнах его биографии
«У свекрови было поражено 80% легких, а без работы и сейчас сидеть не может»: 89-летняя женщина из Браславского района победила коронавирус
В больнице Мария Синица оказалась самой старшей пациенткой с таким диагнозом. В этом же отделении вместе с ней лежал сын - у него тоже выявили коронавирус
Сова с сотрясением мозга, еноты-воришки, черный лис и козел для души: посмотрите, как в уникальном центре в Беларуси спасают диких птиц и животных
Единственный такой в стране, «Сирин» уже вернул в дикую природу около 1000 птиц и животных. А сейчас помощь нужна ему самому - и решением вопроса могут быть даже 10 рублей [фото + видео]
Новости 24
Фотофакт. Вечером 15 июля в Минске частично перекрыли проспект Независимости
В центре Минска по рекомендации ГУВД закрыли три станции метро: и на вход, и на выход
Белстат подсчитал, что с начала 2020 года реальные доходы белорусов выросли почти на 5,5%
Цепкало, как и штаб Бабарико, предлагает белорусам подать жалобу в ЦИК
Гомельские таможенники развернули на границе 800 килограммов российской молочки без документов
Видеофакт. Пьяный житель Горок угнал «Жигули» и через пять минут попался милиционерам
Цепкало о турецком бизнесмене, который пожаловался на него в Генпрокуратуру: «Не хочу комментировать какой-то поклеп»
Украина еще на месяц продлевает карантин из-за COVID-19 - до конца лета
Начальник ГУВД о задержанных 14 июля: «В отношении 115 человек составлены административные протоколы»
Лукашенко рассказал, как глава Витебской области вылечился от коронавируса косой и физкультурой
Мэр Бреста про референдум об аккумуляторном заводе: «Посчитали все расходы - 320 тысяч рублей. Это четыре машины скорой помощи»»
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину
Мэр Бреста Александр Рогачук завел телеграм-канал: «Для меня это полезная вещь, не какая-то обязаловка»
Курсы валют в Беларуси на 15 июля: на торгах доллар подешевел, а евро вырос