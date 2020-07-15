В следующем году МАЗ должен выпустить 10 электрогрузовиков

На открытой площадке можно было увидеть БМВ, «Теслу», китайские легковушки, белорусские электробусы и скутеры… В общем, было наглядно видно, куда стремиться.

- По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим, - напомнил о перспективах министр энергетики Виктор Каранкевич.

Наша страна старается не отстать от мировых тенденций, но пока лучше всего получается с электробусами, а легковушки - куда более дальняя перспектива. Надежда на помощь Китая.

На открытой площадке можно было увидеть БМВ, «Теслу», китайские легковушки, белорусские электробусы и скутеры…Фото: Павел МАРТИНЧИК

- По соотношению цена-качество это достойный конкурент «Тесла Модел 3». Цена - от 30 тысяч долларов. А «Тесла» стоит от 40 тысяч, - сказал представитель «Джили», презентуя китайский электромобиль «Джили Геометрия А». Его батареи, кстати, хватает на 400 - 500 км.

Демонстрируемая модель привезена из Китая. Всего их три: одна на заводе, две у дилеров.

- Если будет спрос, то наш завод займется их производством, - продолжает представитель «Джили». - Люди постоянно интересуются: сколько можно проехать на батарее, какая цена. Если цена будет около 30 тысяч, то интерес будет.

В китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» прошел День электротранспорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Но это цена сохранится в том случае, если выпуск электромобилей будет налажен в Беларуси.

Рядышком с «Теслой» стоит еще один «китаец» - минивэн «Джейлонг EF5 Электрик», который был собран на базе Объединенного института машиностроения Академии наук.

- Получен машинокомплектом и собран у нас, - рассказывает представитель института. - Это опытный образец. Наша цель на этот год - локализовать все компоненты силового электропривода. Разрабатываем свой 80-киловатный привод с собственным инвертором управления, который будет установлен на эту машину вместо китайского. Он будет с другими параметрами, которые улучшат характеристику машины. В итоге получится автомобиль с глубокой белорусской локализацией, и нам необходимо будет только получать от производителя кузова.

На площадке были представлены и два электробуса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Его скорость 130 км в час, а на одной зарядке минивэн может проехать 300 км. В перспективе такие машины можно будет собирать в Беларуси.

На площадке были представлены и два электробуса. Новая модель Е321 «Белкоммунмаша» - родственник уже известных нам 80 электробусов, которые колесят по улицам Минска.

Электробус делается силами белорусской промышленности.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Генеральный директор предприятия Владимир Король горд, что этот электробус делается силами белорусской промышленности. Всего в производственной цепочке 97 предприятий, из них 50 частных. Есть и хорошие перспективы для экспорта.

- Получив сертификат в Англии, мы автоматом откроем дверь в более чем 100 праворульных стран.

По оценкам международных агентств, к 2040 году треть всего автопарка будет электрическим.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гендиректор отмечает, что окупаемость электробуса - 4 - 7 лет. Его стоимость - от 300 тысяч долларов.

Рядом с разработкой «Белкоммунмаша» можно было увидеть и электробус МАЗ 303Е10, созданный на базе МАЗ 303. Расчетный запас хода новинки - до 300 км. Двигатели - от немецкой компании ZF.

Беларусь старается не отстать от мировых тенденций.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 2021 году предприятие планирует выпустить 10 таких электробусов, а еще 10 электрогрузовиков полной массой до 12 тонн.

КСТАТИ

О перспективах электротранспорта в последнее время постоянно говорит Александр Лукашенко. На недавней встрече с работниками завода «Атлант» президент отметил: «Уверен, что в этой пятилетке (предстоящей. - БелТА) мы будем иметь свой хороший электромобиль». И что в белорусских электромобилях пока только одна основная проблема - импортные батареи. «Но наши специалисты нашли даже новые принципы создания этих батарей (не традиционные литийионные, а графеновые. - БелТА), которые в мире неизвестны».