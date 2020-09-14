Ремонт в квартире архитектора в центре Минска: старый паркет, ванна на ножках и мебель из IKEA

Хозяйка старалась сохранить в интерьере стиль дома. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Сегодня «Комсомолка» в гостях у столичного архитектора Антонины Макеевой, ее супруга и ребенка. Живут они в двухкомнатной квартире площадью 59 квадратных метров в центре Минска.

- Эта квартира в центре города нам понравилась сразу! У нее отличное месторасположение, высота потолков больше трех метров, хорошая планировка. Дом был построен в 1960 году, в нем железобетонные перекрытия и стены из кирпича. Опираясь на профессиональный опыт, мы понимали, что реконструкция не потребует грандиозных денежных вложений, - рассказывает Антонина.

Штору в зале повесили на трос вместо привычного карниза. Это решение оказалось единственным возможным вариантом из-за лепнины. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Хозяйка старалась сохранить в интерьере стиль дома. А поскольку квартира очень солнечная, использовала сдержанную цветовую гамму, только в зале стену сделали яркой.

Большинство мебели - из IKEA

Перепланировку почти не делали, только вход в детскую перенесли из зала (который был проходной комнатой) в коридор. Кстати, такую особенность квартиры, как длинный широкий коридор, хозяева считают скорее преимуществом, чем недостатком. Во-первых, ребенку есть где покатать машинки, а во-вторых, там обустроены места для хранения. В небольшой кладовой поместился бойлер.

Мебель в квартире основном из IKEA: от белого комода и вешалки в прихожей до кровати в детской. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Мебель в квартире основном из IKEA: от белого комода и вешалки в прихожей до кровати в детской. Остальная мебель и предметы интерьера - от современной французской фабрики Ligne Roset .

Архитектор говорит, что отделочные материалы в квартире выбирали очень тщательно. В коридоре и на кухне - плитка, имитирующая состаренные полы.

- Считаем, что в такой квартире использовать современные с виду материалы - моветон. В ванной пол и стены отделаны плиткой, имитирующей потертый мрамор. Такой ванной комнате могло быть более ста лет. В жилых комнатах восстановили существующий паркет. Он нам сразу нравился, жалко было бы его потерять. Для реставрации решили использовать американский лак: он максимально сохраняет структуру и фактуру натурального дерева, а также очень экологичен, что для нас было важно, - рассказывает Антонина.

На кухне разместилась встроенная духовка и компактная посудомоечная машина под мойкой. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Кстати, такую особенность квартиры, как длинный широкий коридор, хозяева считают скорее преимуществом, чем недостатком. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ.

Штору в зале повесили на трос вместо привычного карниза. Это решение оказалось единственным возможным вариантом из-за лепнины.

«Такой ванной комнате могло быть 100 лет»

Раздельный санузел хозяйка также считает достоинством квартиры, поскольку в ней живет три человека.

- На унитаз поставили корейскую крышку-биде. Функционально это несравнимо удобнее ручного душа. Над инсталляцией для подвесного унитаза сделали вместительный шкафчик для бытовой химии, - говорит хозяйка.

На унитаз поставили корейскую крышку-биде. Функционально это несравнимо удобнее ручного душа. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ.

Ванная комната выглядит минималистично: ее Антонина освободила от всего лишнего.

- Не хотелось закрывать чугунную ванную стандартным экраном. Ванна на ножках напомнила мне ванны в старых парижских домах. Такой прием создает особую атмосферу, - говорит архитектор.

Ванная комната выглядит минималистично: ее Антонина освободила от всего лишнего. Фото: Егор ПЯСКОВСКИЙ

Чтобы не нарушать концепцию ванной комнаты, стиральную машину разместили на кухне.

- На кухне происходят все технологические процессы. Здесь же разместилась встроенная духовка и компактная посудомоечная машина под мойкой.

На кухне - небольшой стол для семейных обедов. Расположение в центре города дает возможность не устраивать дома больших застолий, для этого есть множество кафе рядом.

Родительская спальня. Фото: Егор Пясковский.

ЧТО ПОЧЕМ

Реставрация паркета - $650 с работой

Комод IKEA для обуви в прихожей - $100

Диван в гостиной - $400

Кровать в детской - $200

Шкаф в детской - $250

Крышка-биде - $370

Светильник в детской - $30

Кухня с бытовой техникой - $2500

Плитка, имитирующая состаренные полы - 58 евро за 1 м2