2020-07-16T12:37:57+03:00
Спорт
КП Беларусь

Кто лучший в NBA: в прямом эфире покажут Летний кубок Беларуси по кибербаскетболу

В прямом эфире VOKA покажут Летний кубок-2020 по кибербаскетболу, организованный Белорусской федерацией баскетбола, Белорусской федерацией компьютерного спорта и Pavaga Gaming
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В соревнованиях по NBA 2k20 примут участие восемь профессиональных спортсменов:

- Роман Рубинштейн – игрок мужской национальной сборной Беларуси, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;

- Алексей Навойчик – бронзовый призёр Чемпионата мира 3х3 U-18 по броскам сверху, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет;

- Валентин Назаров – участник Лиги наций U-23 и World Urban Games по баскетболу 3х3, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;

- Владислав Микульский – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;

- Кирилл Чумаков – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;

- Ян Маринин – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 лет и 18 лет;

- Тимур Дрюков – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 20 лет;

- Роман Гесть – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет.

Все игроки будут находиться дома и бороться за звание лучшего в привычной для себя обстановке. Победитель турнира получит денежный приз - 300 белорусских рублей. Премия в 200 рублей достанется обладателю второго места, а третьего и четвертого места - по 100. Также по итогам соревнований по кибербаскетболу наиболее опытные игроки получат возможность принять участие в еще одном турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации баскетбола FIBA Esports Open 2020.

Трансляция турнира пройдет 18 июля в 14.00.

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