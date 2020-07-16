Кто лучший в NBA: в прямом эфире покажут Летний кубок Беларуси по кибербаскетболу
В соревнованиях по NBA 2k20 примут участие восемь профессиональных спортсменов:
- Роман Рубинштейн – игрок мужской национальной сборной Беларуси, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;
- Алексей Навойчик – бронзовый призёр Чемпионата мира 3х3 U-18 по броскам сверху, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет;
- Валентин Назаров – участник Лиги наций U-23 и World Urban Games по баскетболу 3х3, участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;
- Владислав Микульский – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;
- Кирилл Чумаков – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;
- Ян Маринин – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 лет и 18 лет;
- Тимур Дрюков – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 20 лет;
- Роман Гесть – участник Чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет.
Все игроки будут находиться дома и бороться за звание лучшего в привычной для себя обстановке. Победитель турнира получит денежный приз - 300 белорусских рублей. Премия в 200 рублей достанется обладателю второго места, а третьего и четвертого места - по 100. Также по итогам соревнований по кибербаскетболу наиболее опытные игроки получат возможность принять участие в еще одном турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации баскетбола FIBA Esports Open 2020.
Трансляция турнира пройдет 18 июля в 14.00.