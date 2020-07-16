2020-07-16T13:48:54+03:00
Общество
КП Беларусь

«Удостоверение журналиста было в крови - его вытерли о мою футболку»: избитый журналист «Радио Свобода» готовит заявление в Следственный комитет

Журналист Антон Трофимович освещал события 15 июля у здания ЦИК, куда люди пришли подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало. Когда все закончилось, Антона брутально задержали, сломав ему нос
Эвика ОТТО
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Журналиста «Радио Свобода» задержали люди в штатском и ОМОН в центре Минска 15 июля. Фото: личный архив.Журналиста «Радио Свобода» задержали люди в штатском и ОМОН в центре Минска 15 июля. Фото: личный архив.
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- Мы освещали события, которые происходили у ЦИК. Когда он закрылся в 19 часов, военные и сотрудники ОМОНа перекрыли дорогу к площади Независимости со стороны Мясникова и не давали пройти. Людей стали задерживать - мы снимали стрим, писали о происходящем. Еще до хапуна нас хотел задержать ОМОН, но после предоставления удостоверения журналистов не тронули. Когда все закончилось, мы с коллегой из БелПАН Виолеттой Савчиц пошли в сторону Немиги от улицы Мясникова. Как вдруг около нас остановился микроавтобус, оттуда вылетели 5 - 6 человек в штатском и схватили нас. Меня тянули трое или четверо, Виолетту двое. Начал говорить, что я журналист «Радио Свобода», как мне в рот засунули кулак! Почувствовал, что у меня течет кровь из носа. Потом нас бросили в микроавтобус на пол. Сказали поднять руки вверх, а голову опустить вниз, чтобы мы не видели, куда нас везут, - рассказывает Антон Трофимович «Комсомолке».

По словам журналиста, их с коллегой привезли в РОВД Заводского района. Один из людей в штатском попросил удостоверение журналиста.

- Оно было в крови и он протер его о мою футболку. Дальше дал мне бутылку воды и сказал умыться. Отношение такое, как к нелюдям. Затем появились местные милиционеры, они уже вели себя вежливо, говорили: «Сядьте, как вам удобно». Мы так просидели час. После чего в комнату зашел главный по званию и сказал: «Мирно возвращайтесь домой, надеюсь, мы с вами больше не встретимся». Мы вышли и не могли понять, что произошло? Нас задержали без причины, забросили в микроавтобус, привезли в милицию, продержали час, протокол не составили, а потом отпустили… - говорит Антон.

У Антона сломан нос, остались ссадины от наручников. Фото: личный архив.

У Антона сломан нос, остались ссадины от наручников. Фото: личный архив.

После РОВД Антон с братом и коллегами отправился в 4-ю городскую больницу.

- Врачи сказали, что у меня перелом носа без смещения, порвана слизистая носа - они наложили по два шва с двух сторон. Сегодня я обнаружил на голове шишку, еще у меня кружится голова. Собираюсь к врачу, чтобы узнать нет ли сотрясения, - говорит журналист.

- Что ты будешь сейчас делать?

- С адвокатом готовим заявление в Следственный комитет для разбирательства. Также мне перезвонили из Московского и Заводского РОВД. Московский РОВД сообщил, что передает заявление, которое им пришло от медиков из больницы, в СК Московского района.

Больше всего удивляет, что по ощущениям нас задерживали, как задерживают спецы СОБР наркоторговцев или убийц. Надели на нас наручники! Зачем? У меня остались ссадины от наручников. Кричали все время: «Голову вниз! Будешь себя хорошо вести, тебе ничего не будет!» Подобного никогда не было до этого по отношению к журналистам «Радио Свобода». Но даже после произошедшего мы будем выходит и освещать события, которые происходят вокруг, - это наша работа.

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