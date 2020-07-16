2020-07-16T17:08:36+03:00
Политика
КП Беларусь

«Вот куда нас загоняют вести агитацию!»: кандидат в президенты Андрей Дмитриев залез в пруд

Дмитриев приехал на самокате, а потом надел сапоги и полез в воду [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев залез в пруд.Кандидат в президенты Андрей Дмитриев залез в пруд.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Днем 16 июля кандидат в президенты Андрей Дмитриев на самокате приехал в Тучинский сквер в Минске. Именно в этом месте ему и другим претендентам на пост президента разрешили проводить митинги в рамках предвыборной агитации.

Дмитриев ответил на вопросы журналистов на фоне разрушенного кинотеатра, а затем надел резиновые сапоги и залез в пруд, в котором плавают уточки.

Кандидат объяснил такой необычный формат встречи с журналистами:

- Мы сегодня хотим показать, куда нас загоняют вести агитацию. Я призываю вас, белорусы, приходите везде, куда вы можете. Дойдите, чтобы сказать, что вы хотите нового президента, честные выборы, свободу политзаключенным. В парк, в пруд… Я готов стоять, где угодно, для того, чтобы у Беларуси появился новый президент, - сказал Андрей Дмитриев.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев на месте агитации в Тучинском сквере.Святослав ЗОРКИЙ, Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

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