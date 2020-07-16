2020-07-16T14:56:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Премия «Народная Марка» Беларуси открыла новый сезон

Дан старт престижной ежегодной Премии потребительского признания «Народная Марка», которая в этом году проходит в Беларуси в восьмой раз
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Потребители определят лучшие бренды продовольственных и непродовольственных товаров и услуг нашей страны.

Организаторы приглашают всех желающих жителей Беларуси выразить поддержку своим любимым брендам и производителям и стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков.

С 15 июля по 15 августа проходит первый из трех этапов Премии, в рамках которого жители Беларуси могут поделиться своими предпочтениями в номинациях продуктов питания. В течение этого времени анкета будет открыта онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, на ведущих интернет-ресурсах Беларуси, а также опубликована в центральной и региональной прессе, общий тираж составит свыше 3 млн. экземпляров.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри и только потребители решают, какие бренды могут претендовать на высокий статус народного признания. Традиционно, анкеты Премии не содержат подсказок в виде вариантов ответа. Все, что требуется от участников – в каждой номинации указать название только одного бренда или производителя, чьей продукции они доверяют больше всего.

ПЕРЕЙТИ К АНКЕТЕ ПРЕМИИ

Напомним, что в этом году в первом этапе голосования участвуют следующие номинации:

А1. Сок

А2. Напиток безалкогольный

А3. Минеральная вода

А4. Питьевая вода

А5. Традиционные молочные продукты (молоко, кефир, сметана, творог, ряженка, простокваша, масло)

А6. Йогурт

А7. Молочные и творожные десерты

А8. Производитель сыров твердых

А9. Производитель сыров плавленых

А10. Производитель сырков глазированных

А11. Сок для детей

А12. Молочные продукты для питания детей раннего возраста

А13. Производитель мясного детского питания

А14. Производитель детского пюре

А15. Производитель мяса птицы

А16. Производитель мясных изделий

А17. Производитель мясных консервов

А18. Замороженные мясные полуфабрикаты (пельмени, манты, хинкали, чебуреки)

А19. Производитель рыбы и морепродуктов

А20. Производитель рыбных консервов / пресервов

А21. Замороженные овощи и смеси

А22. Чипсы

А23. Семечки

А24. Кукурузные палочки

А25. Сухие завтраки

А26. Печенье

А27. Вафельная продукция

А28. Шоколадный батончик

А29. Зефир

А30. Кофе

А31. Чай

А32. Майонез

А33. Маргарин, жиры и спреды

А34. Горчица

А35. Соевый соус

А36. Кетчуп

А37. Мука

А38. Производитель соли/соль

А39. Производитель хлебобулочных изделий

А40. Производитель тортов и пирожных

А41. Производитель шоколада

А42. Производитель конфет

А43. Производитель мороженого

А44. Производитель сыров мягких и полутвердых

А45. Специи

А46. Макаронные изделия

А47. Супы быстрого приготовления

А48. Каши быстрого приготовления

А49. Крупы (торговая марка)

А50. Пиво

А51. Водка (торговая марка)

А52. Производитель вина

А53. Производитель шампанского

А54. Производитель настоек и бальзамов

А55. Производитель пива

А56. Производитель водки

А57. Производитель коньяка

A58. Мороженое (торговая марка)

А59. Гран-при продовольственных товаров

Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.

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