Когда вкусы решают все. Как выбирают чемпионов в народной дегустации?

В одном из ресторанов в центре Минска в прошлый четверг бесплатно угощали более 100 человек. Сыры, колбасы, закуски, десерты - блюда менялись непрерывно, а между сменой блюд гости за столиками пели песни и получали подарки. Вот так необычно и по-семейному уютно проходил очередной этап народной дегустации «Чемпион вкуса». Чтобы обеспечить безопасную дистанцию между участниками, организаторы усадили дегустаторов за столики. За одним из них оказалась и я, чтобы понаблюдать изнутри, за какие продукты голосуют непредвзятые и требовательные потребители.

Дегустация была организована в ресторане в центре Минска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мои дети съедают крабовые палочки просто так. Если не лень, могут салатики сделать»

Дегустация проходила вслепую. То есть никто не знал, продукты какого производителя он пробует. В основном дегустируется наша традиционная продукция: молочка, колбасы, сыры и даже студень. Из относительно недавно попавших на наши продуктовые полки - только крабовые палочки. Пока дегустаторы в предвкушении изучают образцы в номинации «Крабовые палочки» и с наслаждением приступают к оценке вкуса, ведущий напоминает, откуда этот продукт взялся и почему прижился в рационе белорусов:

- Наше меню не сильно богато рыбой и морепродуктами. А крабовые палочки - это доступно и вкусно. В Японии в 1970-х годах заметили, что фарш из измельченного мяса белых видов рыб имеет приятный вкус. Но долго не получалось наладить его экспорт - белые шарики со странным азиатским названием «сурими» европейцы есть не хотели. Пока японские промышленники не придумали гениальный способ: просто нанесли на белый фарш красную полоску красителя из экстракта паприки и стали продавать под названием «имитация крабового мяса». Так они завоевали рынки всего мира.

Крабовые палочки разных производителей различаются и по вкусу, и по цвету.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В нашей стране крабовые палочки тоже любят. За приятный вкус, легкость и как недорогой источник рыбного белка. Но это в том случае, если крабовые палочки делает ответственный производитель - в составе выпускаемого им продукта преобладает рыбный фарш. Кстати, в Японии сурими входит в категорию здоровых продуктов. Блюда из него едят даже маленькие дети.

Когда я спрашиваю у участников дегустации, какие блюда они готовят из них, большинство признает, что палочки хороши сами по себе. В крайнем случае с соусом.

- У меня дети съедают их просто так, - говорит Наталья.

- С удовольствием съедят салат. Если мама приготовит.

- А вы крабовые палочки все подряд покупаете?

- Обычно «Санта Бремор» охлажденные. И с начинкой мои тоже любят.

Рулетики из крабовых палочек - тема отдельная. Люди, у которых хватает терпения и времени на то, чтобы палочку развернуть, начинить и свернуть, заслуживают особого уважения.

Голосуют участники дегустации вслепую - не зная, какой производитель скрывается за каждой цифрой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я, когда узнала, что так можно делать, наверное, с полгода на все праздники готовила эти рулетики, - рассказала Анна, которая только что выставила свои оценки конкурсным крабовым палочкам. - Начинка: сыр тертый, майонез, зелень. А потом появились в продаже наши, брестские («Санта Бремор». - Ред.), охлажденные. Один раз попробовала - вкуснота же!

Мужская часть народной дегустационной комиссии впечатлениями делится сдержанно:

- Ем такое, но редко. Поэтому не в восторге.

Один мужчина рассказал, что обычно крабовые палочки присутствуют у него на столе в салатах. На вопрос, какие именно палочки и рецепты, после раздумий ответил: «Это к моей жене».

- Не знаю, как мы раньше без них жили! - смеется женщина в возрасте. - Это и перекус хороший легкий - в нашем возрасте нельзя переедать. А еще я суши с ними делаю. Добавляю морскую капусту и огурец - бюджетно и полезно. Какие палочки покупаю? Ну конечно, белорусские!

Лидер рынка крабовых палочек в Беларуси - компания «Санта Бремор». При этом качество и вкус продукции постоянно совершенствуются. В июне этого года была улучшена рецептура крабовых палочек «Санта Бремор»: применен новый подход в комбинации сырья и ароматов, который позволил добиться лучшего крабового вкуса и нужной сочной текстуры. Это важные критерии для палочек как базовых ингредиентов в салате и других блюдах. Потребители и профессионалы это уже оценили - крабовые палочки «Санта Бремор» стали победителями народной дегустации в номинации «Крабовые палочки» и были удостоены звания «Чемпион вкуса».

Рецептура крабовых палочек "Санта Бремор" недавно была улучшена, и их вкус от этого только выиграл.

«В конкурсе участвуют производители, которые уверены в качестве своей продукции»

На дегустации были представлены как популярные торговые марки, так и малоизвестные. А зачем, собственно, продукту, который и так пользуется спросом, участвовать в таких соревнованиях?

- Победа в конкурсе - это подтверждение правильности выбранного нами вектора, в основе которого - потребительские предпочтения. Крабовые палочки сегодня - любимый многими готовый к употреблению продукт. Потребители используют его как в составе сложных блюд, так и самостоятельно. Поэтому для нас важно, чтобы составляющий основу ежедневного рациона продукт был высокого качества, - прокомментировала Олеся Елина, заместитель директора по маркетингу СП «Санта Бремор».

- Соответствие потребительским ожиданиям - не только оценка профессиональных компетенций, но и лучшая мотивация для дальнейшего развития и движения вперед!

- В дегустации участвуют производители, которые уверены в качестве своей продукции. Для нас, организаторов конкурса, наиболее ценно, когда одни и те же образцы занимают первые места год за годом, - рассказала Инна Курлович, координатор конкурса «Чемпион вкуса». - Это показатель стабильности работы предприятия, команды, которая этот продукт создала. Например, продукция «Санта Бремор» принимает участие в народной дегустации с 2014 года. И неоднократно одни и те же продукты удостаивались наивысших оценок жюри и звания «Чемпион вкуса». То есть время проходит, а качество остается!

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