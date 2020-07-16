2020-07-16T17:48:58+03:00
Политика
КП Беларусь

«У нас пять основных принципов»: команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились

Объединенный штаб объявил о том, как должна проходить кампания во время выборов президента Беларуси 2020 года
Геннадий МОЖЕЙКО
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Команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились.Команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились.
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16 июля прошла встреча штаба кандидата Светланы Тихановской и штабов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Встреча не была анонсирована и для многих стала неожиданностью.

Напомним, среди этих трех человек статус кандидата в президенты имеет только Тихановская. Виктора Бабарико сняли с президентской гонки из-за несоответствия представленной декларации о доходах, Валерия Цепкало - из-за того, что после проверки и отсеивания подписей их количество составило менее необходимых ста тысяч штук.

Итоги встречи озвучили в штабе Бабарико. Если кратко: усилия этих штабов объединяются. Команды выработали пять основных принципов своей предвыборной кампании. Вот что там заявили:

- Мы будем призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать.

- Мы освободим политзаключенных, экономических заключенных, предоставим право на пересмотр дел в независимых и честных судах.

- Мы проведем повторные честные выборы после 9 августа 2020 года.

- Мы будем информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами.

- Мы будем призывать участвовать в инициативах за честные выборы, становиться наблюдателями. Призывать в момент голосования использовать механизмы, которые будут предложены, для фиксации своего голоса и явки.

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