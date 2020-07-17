2020-07-17T12:10:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

МАРТ: За каждый день просрочки вы можете требовать от Wildberries неустойку

В ведомстве также пояснили, законно ли то, что популярный интернет-магазин работает только по предоплате и долго не возвращает деньги за неподошедшие вещи
Виктор ПАЖИТОК
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МАРТ отреагировал на жалобы покупателей популярного интернет-магазинаМАРТ отреагировал на жалобы покупателей популярного интернет-магазинаФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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В Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) поступает поток жалоб на работу популярного интернет-магазина Wildberries. Жалуются покупатели главным образом на два обстоятельства: во-первых, на то, что товары теперь продают только на условиях предоплаты, во-вторых, на проблему невозврата денег при отказе от товаров. МАРТ все поступающие жалобы обобщил и опубликовал на своем сайте детальное пояснение законности действий популярной торговой интернет-площадки.

Из комментария МАРТ четко следует: то, что Wildberries берет предоплату, - совершенно законно, интернет-магазин здесь в своем праве.

- Договором розничной купли-продажи может быть предусмотрен различный порядок оплаты товара - оплата в момент передачи товара потребителю, оплата через определенное время после передачи товара (продажа товара в кредит), либо предварительная оплата заказанного товара, т. е. порядок расчетов за товар на условиях предварительной оплаты не запрещен законодательством, - говорится в пояснении МАРТ.

В то же время МАРТ полагает, что такая практика неудобна для покупателей. К тому же в Wildberries оплата наличными проводится только через банковские пункты, систему ЕРИП и инфокиоски. В результате покупка товаров в интернет-магазине только по предоплате «фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами, - покупатель должен специально идти в банк, чтобы внести предоплату, неудобство он испытывает и в результате ожидания возврата денежных средств в тех случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным».

Поэтому МАРТ уже инициировал проработку вопроса о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты товаров, приобретаемых в интернет-магазинах.

Что касается жалоб на несвоевременность возврата денег, то здесь позиция МАРТ однозначна: по закону «О защите прав потребителей» интернет-магазин обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это невозможно, то максимальный срок возврата - не более 7 дней.

В МАРТ также подчеркнули: если в течение семи дней деньги вам не вернули, то за каждый день просрочки вы можете требовать от Wildberries неустойку в размере одного процента от цены товара, по которой он был приобретен.

Есть и еще один важный нюанс, который нужно знать покупателю: рассчитаться с ним за возвращаемый товар продавец должен в той же форме, в какой проводилась оплата. То есть если за условные платье или кроссовки вы расплатились наличными, то в случае их возврата Wildberries обязан вернуть вам их стоимость тоже наличными деньгами.

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