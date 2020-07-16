Белорусский рубль укрепляется ко всем валютам: продолжится ли это после выборов

Курс белорусского рубля к доллару всегда в поле внимания белорусов, а в предвыборный период внимание это только усиливается и становится более напряженным. Но если посмотреть статистику, то динамика курса кажется весьма благостной: на торгах 16 июля белорусский рубль укрепился ко всем трем валютам корзины. Евро подешевел сразу до уровня 2,7366, доллар - до 2,3995 рубля. Сотня российских рублей стоит 3,3677. В минских обменниках днем купить доллар можно было за 2,4 - 2,45 рубля, евро - за 2,7 - 2,8.

В последнее время можно говорить о том, что курс доллара снижается: например, в апреле официальная котировка достигала почти 2,5 рубля за доллар, а в обменниках он, понятное дело, стоил дороже. Но все чаще и все серьезнее эксперты говорят о второй волне пандемии, которая неизбежно вызовет новый виток коронакризиса. Эпицентр опасности - США, там самое большое в мире число заболевших COVID-19, и ослабления заболеваемости пока не просматривается. Эксперты полагают, что «зеленый» может подешеветь сразу на треть. При этом угроза краха доллара станет еще более реальной, если американские власти решатся на запуск программы поддержки предпринимательства. В этой ситуации вообще сложно спрогнозировать, что будет с курсами валют в ближайшее время и после президентских выборов. С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к эксперту.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Надо наблюдать не за США, а за тем, включат ли в Беларуси печатный станок»

- Мы с самого начала года продолжаем жить в условиях максимальной неопределенности, единственное, что меняется, - фактор этой неопределенности. С самого начала года у нас были проблемы с поставкой нефти из России, и было непонятно, когда все это закончится. Потом весной пришел коронавирус, началась пандемия. Сейчас в Беларуси возник новый фактор неопределенности: независимость монетарной политики Нацбанка. Речь идет о степени давления на него в пользу того, чтобы включить печатный станок. Вопрос тут в том, сможет или не сможет Нацбанк этому давлению противостять, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Если сейчас нас интересует курс белорусского рубля, то надо интересоваться не ситуацией в США и второй волной коронавируса там, а тем, что происходит у нас. А у нас было уже несколько серьезных звоночков: директивное внеочередное снижение ставки рефинансирования (19 июня Александр Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования, что и было сделано с 1 июля. - Авт.), назначение главы Нацбанка Павла Каллаура ответственным за зарплаты в стране и т. д. Хотя на самом деле пока ничего особо страшного не происходит: в ответ на требование снизить ставку ее снизили минимальным образом, всего на 0,25%. А вот что значит требование «отвечать за зарплаты» - не совсем понятно. Если у предприятия все в порядке с финансовыми показателями, то и с зарплатами у него все в порядке. И наоборот. Не могут платить зарплаты хронически убыточные предприятия. Видимо, государство захочет помогать этим предприятиям с деньгами. Делать это можно по-разному. С одной стороны, если у правительства есть деньги, то оно может их выделить как помощь таким предприятиям. Это плохо, но не смертельно. Но у нас в результате кризиса очень сильно снижается поступление налогов, вряд ли у правительства будут свободные деньги, чтобы помогать проблемным предприятиям. И вот тут теоретически могут потребовать включить печатный станок. Сейчас прогнозировать, сделают ли это, и если сделают, то каким будет объем эмиссии, затруднительно. Думаю, что если все-таки включать станок и печатать деньги не будут, то есть сохранится взвешенная монетарная политика, то валюты к концу года вряд ли подорожают больше чем на 5%. Речь идет о корзине, а не о конкретных валютах. Пока остается только наблюдать, как сейчас раздаются обещания, и будут ли они претворяться в жизнь, или через месяц о них все забудут.

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