За четыре месяца клиенты Белгазпромбанка забрали со счетов миллиард рублей

По данным на 1 июля, на депозитах у белорусов во всех банках страны лежала сумма в 5 миллиардов 32 миллиона рублей. Надо сказать, что до марта 2020 года рублевые депозиты белорусов росли на протяжении 17 месяцев подряд. Потом (с апреля по май) они сократились на 80 миллионов рублей, за май прибавили 14 миллионов, а по итогам июня сократились на 5 миллионов. Депозиты в иностранной валюте сократились с января по июль сразу на 381 миллион долларов.

Такова общая статистика по всем 24 банкам Беларуси. Очевидно, что белорусы постепенно стали забирать свои накопления и делают это аккуратно и последовательно.

Куда больше впечатляет финансовая отчетность самой обсуждаемой в последнее время банковской структуры - Белгазпромбанка. За II квартал 2020 года средства клиентов, которые размещались на его счетах, сократились более чем на миллиард рублей (или на 30,6%): на 1 апреля они составляли без малого 3,3 миллиарда рублей, а на 1 июля - около 2,3 миллиарда. Речь идет не только о депозитах, а обо всех финансовых ресурсах, которые клиенты обслуживали на счетах Белгазпромбанка.

Понятно, что это отразилось на его прибыли: на 1 июля она составила 18,9 миллиона рублей и относительно аналогичного периода прошлого года уменьшилась сразу на 36,8%. При этом по состоянию на 1 июля у Белгазпромбанка возникли обязательства перед Национальным банком, вероятно, он проводил прямые финансовые интервенции, стремясь поддержать пошатнувшуюся финансовую устойчивость.

В итоге сейчас речь идет о долге размером 215 миллионов рублей. Кварталом ранее у коммерческого банка таких обязательств не было, то есть возник он, вероятнее всего, после того, как была введена временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой.

Причин такого объективно ухудшающегося финансового положения Белгазпромбанка несколько. После обысков в головном офисе, которые прошли в июне, из депозитарных ячеек клиентов пропали деньги и ценности. Надежда Ермакова говорила как минимум о восьми заявлениях пострадавших, которые банк отказался рассматривать, а перенаправил в Департамент финансовых расследований. До настоящего времени эта ситуация так и не прояснилась, хранившиеся в ячейках ценности их владельцам не пока возвращены.

Были и другие эпизоды, о которых рассказывало белорусское телевидение. О новом повороте в деле Белгазпромбанка стало известно 15 июля.

В сюжете, показанном в эфире телеканала «Беларусь 1», была озвучена информация о том, что к нему могут быть причастны российский «Газпром», а также заместитель министра финансов России Андрей Круглов. В сюжете БТ отмечается, что российские акционеры Белгазпромбанка (а это «Газпром» и Газпромбанк) получали доходы от своей белорусской «дочки», а под одного из московских руководителей был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа, недоступный для остальных граждан. Речь идет об Андрее Круглове, который в 2015 - 2019 годах занимал пост заместителя председателя правления «Газпрома», а сейчас является замминистра финансов России.

- В настоящее время в Белгазпромбанке размещены денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 миллиона евро. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест. Для установления всех обстоятельств противоправной деятельности через Генпрокуратуру Беларуси в компетентные органы России направлены международные поручения об оказании правовой помощи, - рассказал в эфире «Беларусь 1» представитель Комитета госконтроля Дмитрий Дягилев.

«Комсомолка» связалась с представителями Белгазпромбанка с просьбой прокомментировать материалы, озвученные в телевизионном сюжете.

От комментариев там однозначно отказались.

- Нет. Банк официально ничего не комментирует, - ответили в управлении информационной политики.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пресс-секретарь президента России: «Это не вопрос Кремля»

Дмитрий Песков прокомментировал информацию об арестованных в Минске счетах жены замминистра финансов.

- Ничего не известно. В любом случае это не вопрос Кремля, - приводит "Интерфакс" слова Дмитрия Пескова, сказанные в ответ на просьбу прокомментировать упомянутую ситуацию.

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