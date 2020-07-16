2020-07-16T17:48:58+03:00
Звезды
КП Беларусь

Филипп Киркоров приехал на "Славянский базар" в маске со стразами от Dolce&Gabbana

Но потом расчувствовался на открытии именной плиты на Аллее звезд и сорвал ее [фото, видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Маска от Dolce&Gabbana.Маска от Dolce&Gabbana.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Похоже, главной звездой "Славянского базара в Витебске" стал Филипп Киркоров.

В первый же фестивальный день он заложил именную плиту (или, как говорят сейчас, "фестивальный василек"), на Аллее звезд. Его именная плита расположена всего в нескольких метрах от звезды Аллы Пугачевой. Томиться пришлось почти час - артист задерживался. И, даже приехав на автомобиле с затемненными стеклами, не спешил выходить из машины.

Главной звездой "Славянского базара в Витебске" стал Филипп Киркоров. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Главной звездой "Славянского базара в Витебске" стал Филипп Киркоров.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Наконец, под радостные крики публики, он выпорхнул из машины в маске со стразами и невероятно похудевший. Как позже признался - не просто маска, а от Dolce&Gabbana, "королевская маска", как он сказал. Впрочем, в этом современном атрибуте ему было не очень комфортно. Филипп вскоре сорвал ее со словами "не могу я с вами общаться в ней".

В первый же фестивальный день он заложил именную плиту на Аллее звезд. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

В первый же фестивальный день он заложил именную плиту на Аллее звезд.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Киркоров восторгался тем, что в этом году все фестивали пали жертвой ковид, даже "Евровидение" - но только не "Славянский базар". Артист рассказал, что помнит все годы, когда его приглашали на этот фестиваль и обожает белорусскую публику. И тут же раздраженно рявкнул на журналистов - мол, ну что же вы галдите!

- Потому что мы вас любим! - парировал кто-то из журналистов.

Филипп Киркоров приехал на "Славянский базар в Витебске".Сергей МАЛИНОВСКИЙ

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