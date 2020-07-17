2020-07-17T12:10:20+03:00
Общество
КП Беларусь

«Черный квадрат? Да моя пятилетняя дочь так может!»: уволенный из музея экскурсовод Никита Монич о том, как и зачем потреблять искусство

Теперь Никита участвует в проекте с Современным художественным театром и читает лекции. Мы сходили на одну из них
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Никита Монич провел лекцию о том, как потреблять искусствоНикита Монич провел лекцию о том, как потреблять искусствоФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Никиту Монича минчане знают как экскурсовода, который может заинтересовать искусством даже людей, слишком далеких от него. Несколько дней назад стало известно, что Никита больше не работает в Национальном художественном музее: директор попросил удалить стихотворение «оппозиционной направленности», которое Никита разместил в соцсетях, а экскурсовод предложил увольнение по собственному желанию.

«Зачем большинство из вас здесь, я не знаю. Вы знаете, как потреблять искусство. Мы с вами в музее познакомились», - сразу сказал Никита Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Зачем большинство из вас здесь, я не знаю. Вы знаете, как потреблять искусство. Мы с вами в музее познакомились», - сразу сказал НикитаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Называть выступление Монича лекцией как будто и не совсем правильно. Никита оправдывает звание музейного стендапера Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Называть выступление Монича лекцией как будто и не совсем правильно. Никита оправдывает звание музейного стендапераФото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимательные наблюдатели говорят, что на выступлении Монича никто не отвлекался на посидеть в соцсетях и почитать новостную ленту Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Внимательные наблюдатели говорят, что на выступлении Монича никто не отвлекался на посидеть в соцсетях и почитать новостную лентуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 15 июля прошла мастерская Никиты Монича в Современном художественном театре. Монич провел лекцию, а актер Павел Чернов показал фрагменты «Декамерона» Бокаччо. Но называть выступление просто лекцией все-таки сложно, каждый раз он оправдывает звание музейного стендапера.

Чувствую, говорит, себя Данилой Поперечным, когда к микрофону выхожу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чувствую, говорит, себя Данилой Поперечным, когда к микрофону выхожуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Какой век? Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Какой век?Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита рассказал о музыке, театрах и музеях Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита рассказал о музыке, театрах и музеяхФото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда я выхожу к микрофону, чувствую себя Данилой Поперечным (российский видеоблогер и стендап-комик. - Ред.), - говорит Монич. - Это осложняет ведение лекции: рвется все богатство русского языка, а не все его можно пускать, если ты говоришь о высоком искусстве на неподготовленную аудиторию.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита рассказывал о том, как и зачем потреблять искусство.

- Ты возьмешь из картины ровно столько, сколько можешь взять. Если ты смотришь на картину и говоришь: «Да какая жесть! Да моя пятилетняя дочь так может», - приводит реальные примеры Никита, - ты ушел и уверен, что получил от картины все, что мог. И это тоже сильная эмоция, ради этого тоже стоит ходить в музей. Но это не все, что можно взять из изобразительного искусства.

Никита Монич и Низкий Художественный Уровень Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита Монич и Низкий Художественный УровеньФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но важно понять, уверен Никита, что любое музыкальное, художественное или театральное произведение - это результат чрезвычайно напряженной работы.

- Мы не говорим о том, что это - гениальность или сверхподготовка, - продолжает Монич. - Как делать хорошие морские пейзажи? Рецепт от Айвазовского: напишите пять тысяч морских пейзажей. Я думаю, у вас будет все окей. Даже если не станете гением, на кусок хлеба заработаете. Что может быть банальнее, чем морской пейзаж?

Стикеры Максима Осипова. Пару лет назад Максим наснимал на телефон фрагментов работ и создал стикерпак для общения в Телеграме Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стикеры Максима Осипова. Пару лет назад Максим наснимал на телефон фрагментов работ и создал стикерпак для общения в ТелеграмеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Послушать об искусстве можно было благодаря коллаборации Современный художественный театр+Никитв Монич. На фотографии - Владимир Ушаков, руководитель СХТ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Послушать об искусстве можно было благодаря коллаборации Современный художественный театр+Никитв Монич. На фотографии - Владимир Ушаков, руководитель СХТФото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер СХТ Павел Чернов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Актер СХТ Павел ЧерновФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но, говорит Монич, мы можем быть уверенными в том, что художник нарисовал все, что можно, там, где нужно.

- Он точно сделал это осознанно. Картина победила в конкурентной борьбе: из всего, что было создано в эту эпоху, выжило то, что берегли. А значит, это уже значимое и более интересное для современников. Да, может быть война, пожар… Но есть теория больших чисел. Потом работа заинтересовала музейщиков. Например, у музея в Беларуси мало денег, мы не можем купить все, что нас интересует. Поэтому музей выбирает самое интересное. Значительный процент работ, попадающих в музей, того заслуживают. А из всех работ коллекции музей должен определить 3%, которые повесят в зале, - снова самое достойное и репрезентативное. И если вы смотрите на картину в зале музея, то значит, она победила. Это естественный отбор. В музее может быть не гениальное искусство, но там никогда не бывает халтуры. Почти никогда.

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые, говорят, за двухчасовую лекцию узнали больше, чем за весь школьный курс Мировой художественной культуры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые, говорят, за двухчасовую лекцию узнали больше, чем за весь школьный курс Мировой художественной культурыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не зря Владимир Ушаков назвал мероприятие театральной лабораторией Никиты Монича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не зря Владимир Ушаков назвал мероприятие театральной лабораторией Никиты МоничаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тимофей Радя, Стабильность Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тимофей Радя, СтабильностьФото: Святослав ЗОРКИЙ

Отвлекались на телефон, чтобы лучше рассмотреть презентацию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отвлекались на телефон, чтобы лучше рассмотреть презентациюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита сравнивает поход в музей с походом в спортзал.

- Конечно, в первый раз вы приходите, делаете селфи, потом пару подходов: «А этот тренажер для чего? А эта картина на что похожа?» Вы себя показали, других посмотрели. Но эффект происходит, если вы через две недели не бросили, - проводит параллель Монич. - Ходить в музей раз в год - это как мыться только на Пасху: очень полезно, но явно не достаточно.

Никита проведет еще одну лекцию о том, как потреблять искусство Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Никита проведет еще одну лекцию о том, как потреблять искусствоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Но билетов осталось всего несколько штук. И это не реклама Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но билетов осталось всего несколько штук. И это не рекламаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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