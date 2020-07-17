Коронавирус в Беларуси, последние новости на 17 июля 2020 года: отмена карантина при возвращении из России и хорошая новость для тех, кто переболел тяжело

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 65 623 случая COVID-19 (+ 180 за последние сутки).

За время с начала вспышки в стране выздоровели 56 915 белорусов. К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: 485 человек умерли (+5 за сутки). В ведомстве уточнили, что у всех погибших был не только подтверждённый коронавирус, но и ряд хронических заболеваний.

За время с начала пандемии в Беларуси проведено 1 162 280 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ситуация в мире

Ресурс worldometers.info сообщает, что число инфицированных COVID-19 во всем мире превышает отметку в 13,7 млн случаев. Из этого числа выздоровели 8,1 млн пациентов, умерли – свыше 587 тысяч.

На первом месте рейтинга с самым большим количеством заражений находятся США. Например, в Калифорнии, Аризоне и некоторых других штатах количество заболевших растет с такой интенсивностью, что власти распорядились вернуть часть карантинных ограничений. В Калифорнии вновь запрещены массовые мероприятия, из-за чего страдает Голливуд. Закрыты бары, кафе, рестораны, церкви, зоопарки и другие многолюдные места. Также Америка лидирует и по числу летальных случаев: более 150 тысяч.

На втором месте рейтинга находится Бразилия – там коронавирусом заразились более 1,9 млн человек. Третью строчку занимает Индия (свыше 974 тысяч случаев).

Одессы не будет: Украина продлевает карантин до конца лета

Люди, которые надеялись летом 2020-го года съездить на украинское побережье Черного моря, тяжело вздыхают. Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что карантинные меры в стране продлеваются минимум до конца лета.

По информации ведомства, в 6 областях государства заболеваемость COVID-19 не соответствует условиям, которые требуются для ослабления противоэпидемических мер.

Теоретически, на территорию страны-соседки официально можно с 15 июня. Однако только при соблюдении определенных условий. Подробнее о них мы рассказываем здесь.

Приезжающим из России больше не нужно соблюдать 2-недельную самоизоляцию

Минздрав Беларуси исключил Россию из карантинного списка. Это значит, что всем людям, которые приезжают из Российской Федерации, больше не обязательно отправляться на 14-дневную самоизоляцию.

Напомним, что в так называемом карантинном списке Беларуси сейчас находятся 105 государств. Все пассажиры, прибывающие из них в нашу страну, должны самоизолироваться в течение 14 календарных дней. После исключения России из стран-соседок Беларуси в этом списке осталась лишь Украина.

Тем, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме, вакцинироваться не обязательно

Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Дело в том, что люди, которые переболели в тяжелой форме, уже имеют иммунитет. Разумеется, сегодня нельзя точно сказать, как долго он продержится. Но по имеющемуся опыту можно предположить, что защита сохраняется на протяжении 2-5 месяцев, а может и дольше.

По словам Александра Гинцбурга, в первую очередь вакцина нужна тем, кто перенес инфекцию в бессимптомной форме: иммунитет у таких людей очень непродолжительный.

Правда, когда эта вакцина появится – большой вопрос. Недавно «Комсомолка» писала о том, что в США успешно завершилась первая фаза испытаний препарата от COVID-19. Также над вакциной бьются и другие страны. Например, российские ученые впервые получили нейтрализующие коронавирус антитела.

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