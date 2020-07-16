«Старым нужно освобождать место молодежи!»: Дмитриев приехал на встречу с журналистами на самокате

Днем 16 июля кандидат в президенты Андрей Дмитриев на самокате приехал в Тучинский сквер для встречи с журналистами. Припарковался политик у лавочки.

- О, молодой, - говорит 75-летняя Мария Михайловна, увидев Дмитриева.

- А должен быть старый? - спрашивает Дмитриев.

- Нет, старым нужно освобождать (место. - Ред.) молодежи! - резюмирует пенсионерка. Женщина прогуливалась в сквере, когда узнала, что сюда приедет кандидат в президенты. В итоге решила его дождаться.

- В Беларуси нужен новый президент. Согласны с этим?

- Согласна. Господи, спаси и сохрани! Как ваша фамилия? Дмитриев Андрей. Все, будем голосовать за него, - поворачивается к своей приятельнице Мария Михайловна.

- А я за Бабарико, - отвечает ей серьезно подруга.

- А Бабарико нет!

- Неважно, все равно буду за него. Он подал жалобу в ООН.

Пенсионерке Марии Михайловне понравился молодой кандидат в президенты Андрей Дмитриев.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Мария Михайловна говорит, что тоже хотела голосовать за экс-банкира Виктора Бабарико, но «его сделали злодеем».

- За Лукашенко я больше не буду голосовать, потому что наелась я от него.

Кандидат в президенты приехал на встречу с журналистами на самокате.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В Тучинский сквер Андрей Дмитриев приехал не случайно. Это одно из шести мест, где кандидатам в президенты разрешили проводить митинги в рамках предвыборной агитации. Расположен сквер в совсем немноголюдном месте.

Дмитриев ответил на вопросы журналистов на фоне разрушенного кинотеатра и загорающих на траве отдыхающих.

- Это место обо всем. С одной стороны, оно о том, где сегодня нам предлагают вести агитацию - в прудах, парках. Шесть мест на двухмиллионный город, где можно агитировать. Одно место на весь район, а тут живет несколько сотен тысяч человек, - говорит политик. - С другой стороны, это место очень символично. За мной находится кинотеатр - то, что от него осталось, «Современник».

Дмитриев рассказывает, что подал иск в Мингорсуд против решения Мингорисполкома, которое выделило в столице всего шесть мест для проведения митингов. Он хочет, чтобы количество мест увеличилось.

- Какое идеальное место для агитации, как считаете?

- Должна быть простая формулировка: разрешено везде, где не запрещено. Я сам найду себе место, люди сами мне найдут место.

По словам Дмитриева, его предвыборная программа такая: свобода политзаключенным, честные выборы, новый президент для Беларуси.

Ответив на вопросы журналистов, Дмитриев направляется к пруду. Здесь он встречает двух выпускниц медуниверситета, сидящих на лавочке, и вручает им открытки для политзаключенных.

Политик пообщался с выпускницами медуниверситета. Одна из девушек рассказала, что отправит открытки экс-банкиру Виктору Бабарико и блогеру Сергею Тихановскому, которые находятся под стражей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кому отправите открытки? - спрашивает «Комсомолка».

- Хотелось бы каждому. И Бабарико, и Тихановскому (экс-банкир и супруг зарегистрированного кандидата в президенты. - Ред.). Всем, - подумав, говорит девушка.

Дмитриев надевает длинные резиновые сапоги и заходит в воду. Не без опаски - а вдруг промокнет?

- Какой у вас был вопрос? Давайте! Вам не надо заходить, - обращается из пруда Дмитриев к молодому человеку, который специально пришел на встречу с кандидатом в президенты.

Андрей Дмитриев в резиновых сапогах зашел в пруд. Так он хотел показать абсурдность ситуации: всего в Минске для кандидатов в президенты выделено 6 мест для проведения митингов. Одно из таких мест находится в Тучинском сквере.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- О, уточки приплыли, - замечают люди.

- Ребята, 9-го (день выборов. - Ред.) говорим: «Га-га-га! Новый президент!», - шутит политик, обращаясь к уточкам.

По словам Дмитриева, он готов стоять где угодно, для того чтобы в Беларуси появился новый президент.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитриев объяснил такой необычный формат встречи:

- Мы сегодня хотим показать, куда нас загоняют вести агитацию. Я призываю вас, белорусы, приходите везде, куда вы можете. Дойдите, чтобы сказать, что вы хотите нового президента, честные выборы, свободу политзаключенным. В парк, в пруд… Я готов стоять где угодно, для того чтобы у Беларуси появился новый президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У нас пять основных принципов»: команды Тихановской, Цепкало и Бабарико объединились