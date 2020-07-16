Встречу штаба Бабарико с Генпрокуратурой перенесли

Во вторник, 15 июля, тысячи людей выстроились в огромную очередь к зданию ЦИК, которое находится в правом крыле Дома правительства. Люди собирались подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост - это предусматривает действующее законодательство. Текст жалобы распространялся в интернете, достаточно было его распечатать и подписать.

Очередь растянулась по всей площади Независимости, потом завернула на улицу Берсона, вышла на Мясникова, затем продолжилась по скверу у театра Музкомедии. По подсчетам, в очереди стояло больше двух тысяч человек! Среди других в очереди была и представитель штаба Бабарико Мария Колесникова - она также подала в ЦИК свою жалобу.

Рабочий день в ЦИК закончился в 19 часов, но очередь не рассасывалась. После этого в районе появились автозаки, а сотрудники милиции стали сообщать через громкоговорители, что ЦИК уже закрылся, а гражданам нужно разойтись. Район улицы Мясникова оцепили бойцы внутренних войск МВД, которые попросту никого не пускали. Выяснилось, что подать жалобы лично больше нельзя - теперь их нужно отправлять по почте. Тогда многие люди пошли к Главпочтамту. Но его двери закрыли, а сотрудники учреждения сказали, что «почтамт закрылся по техническим причинам». Людей начали задерживать. По данным правозащитников, всего в Минске задержали 26 человек, включая журналистов «Радио Свобода» и БелаПАН - всех отвезли в Московское РОВД. Журналисту «Радио Свобода» Антону Трофимовичу при задержании сломали нос. 20 человек в тот же вечер выпустили, остальных до суда отправили в ИВС. Также правозащитникам известна информация о восьми задержанных в Борисове (троих позже отпустили), четверых человек задержали в Гродно - на них составили протоколы и отпустили.

На следующий день представителю штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой пришла повестка - к 11 часам ее вызвали в Генпрокуратуру. О причинах вызова не сообщается.

- Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования, - сообщили в штабе Бабарико.

Позже юрист штаба Максим Знак сообщил, что встреча в Гепрокуратуре перенеслась:

- Созвонились с Генпрокуратурой. Перенесли встречу на другое время. Повестка конструктивная.

ЕСТЬ ВОПРОС

И что же ответил ЦИК на все эти жалобы?

По закону, на жалобу, носящую массовый характер (более десяти однотипных обращений), ЦИК может ответить коллективно. Такой ответ и был размещен на сайте Центральной избирательной комиссии. Если кратко: обжаловать отказ в регистрации могут только Бабарико и Цепкало лично.

- Как следует из публичных заявлений представителей Бабарико и Цепкало, они намерены подать соответствующие жалобы в Верховный Суд Республики Беларусь, - сообщает в своем ответе ЦИК.

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