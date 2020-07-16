«Нарушены правила заготовки леса». В Пуховичском районе 15-летнюю девочку убило падающей сосной

Трагедия случилась днем 15 июля в лесу, в полутора километрах от деревни Мостовая Пуховичского района. 15-летняя девочка шла по лесной дороге, когда на нее упала сосна. Дерево было толщиной чуть более 20 сантиметров. Девочка погибла на месте.

- Девочка шла по дороге в наушниках. В это время 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку, - рассказали в Следственном комитете.

Деревья мужчина рубил законно, он получил разрешение на заготовку дров, рассказали в Пуховичском лесхозе. Но при этом нарушил правила лесозаготовки. В частности, место, где рубят лес, должно быть обозначено специальными знаками, а там, где произошла трагедия, их не было.

- Мужчина нарушил правила валки, видно, что человек не профессионал, - прокомментировал ситуацию начальник бюро охраны труда Пуховичского лесхоза Андрей Багель. - В то же время граждане, которые берут разрешение на заготовку леса на корню, имеют возможность нанять для выполнения этой работы профессионального вальщика. В данном случае лесник предлагал мужчине помощь, но тот отказался.

-Иваныч хороший мужик, положительный, у него тут дача, хозяйство. И вот надо же такому случиться! Он так кричал, когда увидел, что натворил, что аж в деревне было слышно, - рассказывают жители Мостовой. Жалеют и погибшую девочку, и лесоруба.

Погибшая девочка приехала в Мостовую в гости к бабушке. Почему она пошла в лес, пока неизвестно – сельчане говорят, что в на этом участке леса ни грибов, ни ягод особо нет. Над выяснением причин и обстоятельств трагедии работает Следственный комитет.

- Следователями с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документация по осуществлению данного вида работ. Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст.144 Уголовного кодекса), - прокомментировала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

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