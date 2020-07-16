Выборы президента Беларуси 2020: где и когда можно увидеть кандидатов на улицах и по телевидению

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Двум кандидатам в регистрации было отказано: Виктора Бабарико сняли из-за несоответствия представленной декларации о доходах, Валерия Цепкало - из-за того, что после проверки и отсеивания подписей их количество составило менее необходимых 100 тысяч штук.

14 июля зарегистрированные кандидаты получили удостоверения и вступили в период агитации.

«Комсомолка» посмотрела, как и где они могут проводить агитацию за себя.

Улица

Проводить митинги, пикеты и встречи с избирателями можно только в определенных местах. В Минске таких мест всего шесть. И все они расположены далеко не в центре города. Это парк Дружбы народов в районе площади Бангалор, парк имени 50-летия Великого Октября возле стадиона «Трактор», Киевский сквер за кинотеатром «Киев», парк имени Грековой между Серебрянкой и Чижовкой, скверик на развилке Железнодорожной и Минина и скверик у перекрестка Харьковской и Берута. Мероприятия могут проводить только кандидаты в президенты и их доверенные лица. Массовые мероприятия можно проводить с 8.00 до 22.00. Причем «проведение мероприятий не должно создавать помех для движения пешеходов, велосипедистов и транспорта».

Для сравнения: на прошлогодних парламентских выборах мест для уличной агитации было гораздо больше. Это были любые места, кроме запрещенных: центральных площадей, вокруг административных зданий, вокзалов, судов, воинских частей, детских садов и так далее.

Встречи в помещениях

Мингорисполком составил список помещений, где кандидаты в президенты могут встречаться со своими избирателями. В основном это актовые залы школ - всего по Минску - 72 зала. Как этой возможностью будут пользоваться кандидаты, пока неизвестно.

Выступления по телевидению и радио

Во время заседания ЦИК, было объявлено, что Александр Лукашенко отказался от предоставленного ему избирательным законодательством времени на предвыборные выступления. А для остальных кандидатов ЦИК определил такое время эфиров: выступления - по понедельникам и средам с 8 до 9 утра, а на телевидении - с 17 до 19 часов. Каждый кандидат в президенты имеет право два раза выступить по телевизору (по 30 минут) и два раза по радио (по 30 минут).

Вот как телевизионное эфирное время распределила жеребьевка:

21 июля: в 17.00 с обращением выступит Светлана Тихановская, затем в 17.30 - Анна Канопацкая, 18.00 - Сергей Черечень, 18.30 - Андрей Дмитриев.

28 июля: в 17.00 выступит Черечень, 17.30 - Дмитриев, 18.00 - Тихановская, 18.30 - Канопацкая.

Вечером 30 июля планируется провести теледебаты. Кто в них будет участвовать, пока неизвестно. Лукашенко никогда в таких дебатах не участвовал. Отказывались и другие кандидаты. Например, на прошлых президентских выборах в дебатах участвовали только Татьяна Короткевич, Николай Улахович и сын Сергея Гайдукевича - остальные отказались. Выглядело все довольно скучно.

Радиовыступления кандидатов пройдут в следующие даты:

Дмитриев: 20 июля с 8.30 до 9.00 и 29 июля с 8.00 до 8.30.

Тихановская: 20 июля с 8.00 до 8.30, 29 июля с 8.30 до 9.00.

Канопацкая: 22 июля с 8.00 до 8.30 и 27 июля с 8.00 до 8.30.

Черечень: 22 июля с 8.30 до 9.00 и 27 июля с 8.30 до 9.00.

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