В Минске вынесли приговор за убийство женщины, чьи конечности нашли в Свислочи

Минский городской суд вынес приговор в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба. Молодого человека признали виновным в убийстве. А вот по обвинению в изнасиловании, других действиях сексуального характера его оправдали.

Обвиняемого приговорили к 14 годам колонии усиленного режима. Родным убитой женщины он должен будет выплатить компенсацию – в сумме 220 тысяч рублей. Суд проходил за закрытыми дверями – присутствовать могли только участники процесса.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, спортивную сумку с останками конечностей коммунальники нашли в Свислочи 2 января. Кто стал жертвой преступления, милиция установила не сразу. В МВД просили отозваться очевидцев, которые заметили человека с черно-красной сумкой или тех, у кого пропали родственницы или знакомые. Примерно в это же время, говорят соседи, брат Юлии забил тревогу, потому что она перестала выходить на связь. Оперативники выехали по адресу – и нашли в квартире тело 37-летней Юлии. На следующий день стало известно, что по подозрению в убийстве в Витебске задержали 26-летнего парня. Он временно жил в Минске в квартире Юлии. Следствию он рассказал, что 28 декабря между ним и Юлией разгорелся конфликт - в результате он задушил женщину. В МВД добавили, что задержанный мужчина - иностранец. Раньше к уголовной ответственности он не привлекался.

По версии следствия, парень задушил свою знакомую после совместных посиделок со спиртным. В обвинении шла речь и о насильственных действиях сексуального характера. Позже парень расчленил труп в ванной, упаковал конечности в спортивную сумку, выбросил ее в Свислочь. Когда понял, что сумка не утонет, испугался наказания, вернулся в квартиру, собрал вещи и скрылся.

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По словам соседей убитой Юлии, квартиру какое-то время сдавали в аренду, потом женщина стала жить в ней сама. В интернете можно найти объявления о сдаче этой квартиры - ценник на сутки начинается от 100 долларов. Судя по фотографиям, там сделан свежий ремонт, стоит новая аккуратная мебель. (Читать далее)