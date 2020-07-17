Филипп Киркоров на «Славянском базаре»: Спасибо коронавирусу – я рассмотрел своих детей! Артистами они, судя по всему, не будут

В Витебск Филипп Киркоров прилетел на самолете. Сильно похудевший и модный до невозможности - в ботинках Louis Vuitton и маске Dolce&Gabbana. Впрочем, маску со стразами он в основном носил на шее.

- Невозможно, неудобно! Каждый раз на этой сцене я надевал маски разных героев и настроений. Но не мог себе представить, что придется выходить к зрителю в такой маске! - посетовал артист. - Очень много у меня связано со «Славянским базаром», но этот год – особенный! «Славянский базар» оказался единственным фестивалем, который собрал всех зрителей у телеэкранов Беларуси, России и Украины. Сдались «Евровидение», «Новая волна», «Жара» - а вы нашли возможность провести фестиваль в 29-й раз! Я помню каждый свой приезд в Витебск, начиная с 1994 года. Однажды обязательно напишу книгу, в которой опишу все свои эмоции. Очень хотел привезти на «Славянский базар» своих детей, они обожают тусовку. Но не получилось, и ночью, после выступления я упорхну к ним. Но к закрытию фестиваля вернусь.

- Филипп, говорят, вас в Витебске сегодня встречали сразу на двух лимузинах?

- Ну а как вы себе представляете: чтобы меня на такси встречали? Если организаторы концерта не считают тебя звездой, то и заставить зрителей любить себя невозможно. Прислали лимузины потому, что очень хотели меня видеть в Витебске. Может, вы думаете, если бы не было этих автомобилей и спецпропуска, который мне выдали - я бы сюда не приехал? Если бы не встретили на лимузине, я бы развернулся и улетел? Я тут не шикую совершенно – никаких особенных требований в моем райдере нет. Перед встречей с вами я перекусил салатом оливье и котлетами по-киевски у себя в номере.

Филипп Киркоров в Витебске планирует сменить 8 нарядов.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

"Обожаю озвучивать в мультфильмах разных гадов!"

- А с другой стороны, спасибо ковиду, я, наконец, рассмотрел своих детей! Все эти 8 лет я бесконечно мотался с концертами. Приезжал домой, и мне доставались редкие минуты общения с Мартином и Аллой-Викторией. Вечером они спят. Утром я просыпаюсь, а они уже в саду. Съемки и гастроли... Спасал отпуск, когда мы вместе ездили на родину в Болгарию, ну либо на фестивали. Если бы 30 лет назад вы спросили меня, ради чего я живу, я бы ответил – ради сцены. Сейчас все изменилось - я живу своей семьей. За эти полгода изоляции я получил колоссальное удовольствие от общения с детьми. Они стали задавать мне вопросы, на которые всегда раньше говорил, что подумаю об этом завтра. А тут пришлось отвечать, наблюдать, как они растут и меняются их характеры. Слава богу, артистами они, судя по всему, не будут. Мартин хочет играть в футбол и делает потрясающие успехи. Алла-Виктория очень хорошо рисует и влюблена в фигурное катание. Но я все же считаю, что это очень травмоопасный вид спорта. Если она скажет: я хочу заниматься музыкой или пойти танцевать в «Непоседы» - я ее поддержу. Если скажет, что хочу стать декоратором – ну что ж, это тоже неплохо. Если же они выберут сцену сами, я не буду препятствовать. Перед глазами яркий пример артистки, которая своими усилиями при маме-звезде стала известной артисткой – Кристина Орбакайте. Ее выбрали в детстве в фильм «Чучело» из тысяч девочек не потому, что она чья-то дочка, а потому, что талант. Алла никогда не старалась ее подтолкнуть, что-то сделать для ее популярности – Кристина все делала сама.

- Дети вырастают и подкидывают родителям проблемы. Вот тот же конфликт певицы Любови Успенской с дочерью. Что вы будете делать, если Мартин и Алла-Виктория вырастут и захотят вам потрепать нервы?

- Этого не будет, они меня никогда не предадут. У нас совсем другие отношения. Я это знаю, у меня есть свой ключ к их воспитанию. Никого не осуждаю и не навязываю свой мир – но за своих детей я уверен. И если даже какие-то будут проблемы – всякое бывает – я найду слова, чтобы объяснить, что так вести себя нельзя. Они будут достойными и, самое главное, счастливыми людьми.

- Вы сами кем хотели стать в детстве?

- Фокусником! Думаете, откуда у меня любовь ко всему яркому и сказочному? Моя бабушка была цирковой артисткой, причем знаменитой. В школе я делал домашнее задание на переменках, и потом бежал к ней в цирк, где просто купался в этой атмосфере, среди блистательных артистов - таких, как Игорь Кио. Почему в моей жизни появился Франко Драгоне, который ставит сейчас мои шоу? Потому что цирк - мое. Как только я попадаю в цирк, сразу же испытываю щенячий восторг и вспоминаю свое детство.

- Филипп, вы допускаете, что еще встретите свою женщину? - поинтересовались журналисты.

- Да, почему нет, и примеров тому миллион. Но планка высока, я был избалован другим человеком, и до этой высоты дотянуться уже сложно. К сожалению, в молодости я не мог этого осознать в полной мере. Сейчас мы с Аллой сейчас мало общаемся, я считаю неприличным дружить домами, зачем я буду лезть в чужую жизнь. Я испытываю к ней много любви и благодарности. Но она знает, что если придет в их дом беда, то первым приду я и предложу свою помощь.

Спросили и Николае Баскове, с которым они постоянно пикируются в жизни и на сцене.

- Очень люблю Колю и обожаю его юмор. Он мой хороший друг, у него всегда можно одолжить денег, - засмеялся Филипп.

- Собираетесь продолжить ваши взаимоотношения с «Евровидением»?

- А как же! И в этом году у меня было два артиста, которых собирался поддерживать на этом конкурсе. К сожалению, «Евровидение-2020» не состоялось. Но они будут представлять свои страны в следующем году. С девочкой из Молдовы Натальей Гордиенко мы уже сейчас готовим номер с нашим dream-team и греческим режиссером Фокасом Евангелиносом. Я знаю, как побеждать на «Евровидении», с Сергеем Лазаревым, мы были в шаге от победы, да и с вашим Димой Колдуном тоже. Никто, заметьте, не смог пока из Беларуси подняться выше его 6 места.

Спросили журналисты Филиппа Киркорова о съемках в кино.

- Моя главная беда – что я постоянно играю самого себя. Даже если придумывают вымышленный образ, то его прототипом все равно являюсь я сам. И в новогодних музыкальных фильмах, и в художественном кино. Видимо, у меня такой яркий образ на сцене, что режиссеры в другом амплуа вообще не видят. Хотя я мог бы сыграть разные роли и мечтаю об этом – например, короля Лира на театральной сцене. А еще мне очень нравится озвучивать мультфильмы – то попугая, то мишку. Обожаю озвучивать отрицательных героев, всяких гадов! И знаете почему? Потому что на эстраде всегда играю романтического героя - приедается. К сожалению, не вспомню сейчас названий мультфильмов, но это не старость, не думайте. Это особенность памяти, так было всегда – я и на сцене порой слова песен забываю. Белый лист - не помню, что петь дальше.

Многие журналисты отметили, что Филипп сильно похудел.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

"Не представляете, с каким настроением я порой выхожу на сцену"

- А что вы такие грустные? Улыбайтесь! Не бойтесь, розовый мой любимый цвет (попытался развеселить журналистов Киркоров. – Авт.). На самом деле мой любимый цвет – оранжевый. А тот нервный срыв, который произошел в 2004 году (когда Киркоров оскорбил журналистку Ирину Ароян, которая была в розовой кофточке – авт.)… Вы же не знаете, что в тот момент было у меня в жизни. Что предшествовало этой пресс-конференции, о чем я узнал накануне. Я же не машина, я эмоциональный человек. Вы даже не представляете, с каким настроением иногда приходится выходить к публике выступать, и делать вид, что все хорошо. И чего мне это стоит. Думаете, легко мне было в 2004 году после этой повальной травли, когда все бойкотировали меня? Но я все равно иду вопреки всему вперед.

Киркоров признался, что увидел в интернете свой портрет из монет, выставленный в Витебске. И спросил сразу: а можно ли его где-то купить?

- Я вам его подарю, - сказал художник Вадим Красовский.

- Правда? Это так удивительно - портрет из монет! Вы так тонко уловили! Обожаю свои изображения.

- Это советские монеты, - уточнил автор. - Так можно вас пригласить на выставку?

- Да, конечно, я сам хотел просить организаторов, как на нее попасть. Вы меня опередили, на каком-то космическом уровне меня услышали.

На закладке именной звезды Киркорова было множество журналистов.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Филипп Киркоров приехал на "Славянский базар" в маске со стразами от Dolce&Gabbana. Но потом расчувствовался на открытии именной плиты на Аллее звезд и сорвал ее (читать далее)

https://www.kp.by/daily/27156/4254459/