Судьбу режиссеру «Белых Рос» Игорю Добролюбову предсказала Ванга

Учителем Добролюбова был мэтр советского кинематографа Михаил Ромм, в честь которого Игорь Михайлович назвал своего старшего сына и которому посвятил книгу воспоминаний.

«Ромм был великим учителем. Ты вдумайся, - говорил Добролюбов, - с одного маленького курса, который Михаил Ильич выпустил перед нами, вышли сразу две таких художественных величины, как Тарковский и Шукшин! И если Тарковский был из совершенно особенной, интеллигентской породы, то Вася Шукшин в сапожищах ходил. Говорят, что он был единственным человеком, не прочитавшим «Войну и мир», но принятым Роммом в мастерскую, что было непостижимо! Будто бы на вопрос «А почему не читал?» Вася ответил: «Книжка больно толстая». Но потом прочитал и писателем стал блестящим. Однако это надо было предугадать!.. Помню, стоим мы как-то грустные в коридоре, курим (шел экзамен по мастерству). Возле ВГИКа припаркованы машины с дипномерами, по холлам ходят красиво одетые дамы, снуют фотографы с таки-ими вот объективами - ощущение, что там слава, а тут - полный провал! Как вдруг в курилку выходит Ромм и спрашивает: «Почему такие?» - «Да ничего». - «Ну, дайте закурить». Взял он «дукатик» (были такие желтенькие сигареты), выслушал нас и сказал: «Слава - это такая женщина, которая приходит, когда захочет, и уходит, когда ей вздумается. Удержать ее невозможно, а ожидать - бессмысленно. Работайте». Бросил окурок, и пошли мы сдавать экзамен».

Александр Тиханович и Ядвига Поплавская первые исполнили известную песню «Обломал немало веток, наломал немало дров» из «Белых Рос». Фото: Сергей Шапран

Когда Добролюбов оканчивал ВГИК, Ромма уволили. Игорь Михайлович вспоминал, что все они, его ученики, были потрясены такой несправедливостью. И когда через несколько лет Ромм умер, хоронить его пришел весь курс. «Мы негласно приняли решение: не дать никому из начальства подойти к гробу, - рассказывал Добролюбов. - И стали плечом к плечу и мы, и съемочная группа картины «Девять дней одного года», чтобы никто больше не смог втиснуться! Так его и вынесли - сами».

К слову, Добролюбов тоже снялся в культовых для 1960-х «Девяти днях одного года» - играл с такими знаменитостями, как Баталов, Смоктуновский, Евстигнеев, Козаков, Лаврова…

Алексей Дударев подарил на 70-летие Добролюбову сценарий «Белых Рос» и бутылку одноменной водки. Фото: Сергей Шапран

Не поехал за Гран-при в Венецию – валялся дома с прививкой от холеры

Став в 1963 году режиссером «Беларусьфильма», он горел экранизацией сценария Владимира Короткевича «Гневное солнце палящее», но - не позволила киноцензура. Не удалось запуститься и с фильмом по Василю Быкову. Лишь в 1966 году на экраны вышла его первая большая работа «Иду искать» с Георгием Жженовым и Львом Дуровым. А уже вторая - «Иван Макарович» - принесла Гран-при Венецианского кинофестиваля.

Правда, приз получил вовсе не Добролюбов.

«Я в то время валялся дома с прививкой от холеры, - рассказывал он. - Потому что в последний момент пришло сообщение, будто в Венеции холера и надо сделать прививку. Я прибежал в санэпидемстанцию: «Венеция! Надо ехать!» Мне делают прививку и говорят: «А теперь полторы недели подождем - надо посмотреть, как привилась первая прививка. Затем уже сделаем вторую». - «Давай сразу две!» - прошу. «Больно будет». - «Зато Венецию увижу!» Я уже и черный костюм купил, и бабочку женщины мои сделали. И вот все поехали, а я лежал дома, коленки от боли подтянуты к подбородку…»

Игорь Добролюбов (слева) с Василем Быковым, снять совместный фильм которым так и не удалось. Фото: архив Игоря Добролюбова

Потом еще не раз его документы «не поспевали». И однажды он, не выдержав, спросил: «Как же так? Картина моя получает премию, я - ее автор, но я - здесь, а картина - там!» И услышал в ответ: «Будьте уверены, что вашу картину представляли вполне достойные люди».

А венецианский приз отдали лишь спустя время. Игорь Михайлович, будучи в Москве, зашел в Госкино СССР, и случайно встреченная в коридоре женщина сказала: «Добролюбов, по-моему? Зайди». Открыв сейф, она достала какую-то коробочку. «На, забери. Чего оно тут у меня? Материальная ответственность все-таки». - «А что это?» - «Твой приз». Это был лик богини Минервы из чистого серебра…

Игорь Добролюбов. Фото: Сергей Шапран

Позже была новая попытка снять фильм по Быкову, но сценарий снова «зарезала» цензура. Впрочем, художник и власть - особая тема в любые времена. Так, против картины Добролюбова «Третьего не дано» особо рьяно выступал завотделом культуры ЦК КПБ Иван Антонович. «Да у меня консультант - академик!» - доказывал режиссер. «Академики тоже ошибаются!» - не сдавался партчиновник.

За защитой Добролюбов пошел к Петру Машерову. «Жизни нет! Разрушают картину, душат!» - пожаловался он первому секретарю ЦК. «Кто?» — «Антонович». Машеров нажал кнопку селектора: «Иван Иванович, зайдите, - и обратился уже к режиссеру: - Личных вопросов нет?» - «Нет, Петр Миронович». - «Спокойно делайте картину».

Впрочем, Антонович все равно не оставил режиссера в покое, что вынудило того пойти на хитрость: он подготовил три варианта начала фильма и в зависимости от того, кто смотрел картину - Антонович или кто-то другой, показывал тот или иной вариант.

Игорь Михайлович со Львом Дуровым. Артист играл у Добролюбова в фильме «Иду искать». Фото: Сергей Шапран

«А что тут делает этот руснак?»

Случались в его жизни и мистические истории. Так во время съемок в середине 1970-х белорусско-болгарского фильма «Братушка» ему предложили встретиться с болгарской ясновидящей Вангой. Правда, время было позднее, и она уже не принимала. И тогда кинематографисты, пойдя на хитрость, назвались журналистами-международниками. Но как только вошли, Ванга спросила:

- А что тут делает этот руснак?

И рассказала о судьбе Добролюбова - и об отце, погибшем на войне под Сталинградом, и о матери, и о дедушке с бабушкой... Игорь Михайлович был ошеломлен, поскольку никто, кроме него, знать этого не мог. Тогда же болгарская провидица сказала, что его судьба - в профессии, хоть она не понимает, что такое кинорежиссер…

Спустя много лет с Николаем Караченцовым, который исполнил роль младшего брата Ходаса в «Белых росах». Фото: Сергей Шапран

Сам Добролюбов не знал, почему зритель так полюбил его «Белые Росы», но всегда в превосходных степенях рассказывал о тех, с кем вместе работал. «В картине ведь играют не только хорошие актеры - люди хорошие! - говорил он. - Скажем, божественный Санаев, хотя невозможно было заподозрить, что Всеволод Васильевич - яркий комедийный артист! Я понял это, когда мы, будучи в Болгарии, вместе проводили время, - я вдруг увидел, что глаз-то у Санаева озорной, шустрый и хулиганистый! А если еще Борис Кузьмич Новиков к нам заходил, тут я от общения испытывал одно наслаждение! Они обладали сумасшедшей, просто фантастической органикой. А какая была замечательная Галина Климентьевна Макарова! А Хорохорина-письменосица?! - кровь с молоком, пышная, чудная и нежная. Галочку Польских, мою сокурсницу, я также очень хорошо знал. Стефания Михайловна Станюта - это просто явление! А когда появился Колька Караченцов, этот зубастик, я сразу был очарован!..»

«Белые Росы», ставшие лидером кинопроката в СССР и, согласно опроса журнала «Советский экран», лучшей комедией года, получили три главных приза на Всесоюзном кинофестивале в Киеве. Но госпремию Добролюбову так и не дали. «Нередко случалось: тебя уже поздравляют, а потом - фиг! – говорил он. - Я только точно знаю, что у меня есть награда, заслуженная безо всяких симпатий начальства, - звание мастера спорта СССР по легкой атлетике».

Впрочем, не одними «Белыми Росами» был знаменит Добролюбов - в его фильмографии предостаточно удач: «Иван Макарович», «Расписание на послезавтра», «Осенние сны», «Плач перепелки», наконец, «По секрету всему свету»... Поставив в 1994 году фильм «Эпилог» по Шамякину, Добролюбов словно напророчил свою будущность: снимать кино ему больше не давали. Правда, он долго надеялся, что ему все-таки позволят вернуться в профессию. «У меня школа есть, - Игорь Михайлович показывал на большой портрет Михаила Ромма, висевший на центральном месте в его кабинете. - А в нашей профессии, помимо прочего, важна школа!»

Но он жестоко ошибся - в Беларуси 1990-х ни его школа, ни сам он чиновникам от культуры были не нужны. Хотя он буквально кричал в интервью: «Некролога не было. Я - живой!» А когда в нулевые речь зашла о продолжении его культовых «Белых Рос», картину снял другой режиссер - Игорь Михайлович уже умер...

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