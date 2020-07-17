«Славянский базар»: Тима Белорусских гуляет по Витебску и передает привет бабушке

В четверг в 29-й раз Витебск стал эпицентром «Славянского базара». Еще ни разу не бывало, чтобы на главный концерт-открытие оставались билеты в кассах. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. Зрителей на «базар» приехало мало. Это видно невооруженным глазом - достаточно пройти по пешеходным улицам Витебска, где в эти дни обычно не протолкнуться. Впрочем, впереди выходные - быть может, гости еще подтянутся. Кстати, и масок на горожанах практически не видно.

Специально для ремесленников, которые приехали из России и Украины торговать своими работами в Городе мастеров, сделали возможность пересечь границы, невзирая на карантин. Правда, у них предварительно взяли тесты на коронавирус в своих странах и у нас по прибытии.

Открытие международного фестиваля "Славянский базар". Фото: belta.by

Рано утром спецпоездом доставили артистов из России - их в программе заявлено не менее 100 человек. Кто-то с удовольствием общался с журналистами (в основном, мужчины), а кто-то, как Анна Семенович, например, надвинув маску, промчалась мимо. Оно и понятно - макияж в поезде ранним утром нанести не так-то просто. Артист Митя Фомин признался, что для него это «первая заграница» в этом году. А саксофонист Игорь Бутман поддержал: «Это лучшее, что может быть - вырваться после карантина в братскую Беларусь на «базар». На открытии «Славянского базара» награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию» Александр Лукашенко вручил Филиппу Киркорову. Он в этом году блистает и на открытии, и на закрытии фестиваля, и, по его словам, артист привез на «базар» 8 нарядов!

- Купился на возможность выгулять костюмы, - в шутку сказал Филипп Киркоров. - Мне многие друзья, известные модельеры, прислали свои коллекции. А где их выгуливать? Вот я и решил: выгуляю костюмы, даже успею переодеться перед вручением президентом государственной награды.

Во время своей благодарственной речи Киркоров намекнул между делом, что не против стать народным артистом Беларуси.

- Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит троицу!

На открытии «Славянского базара» награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию» Александр Лукашенко вручил Филиппу Киркорову. Фото: belta.by

Я - народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…

- Помню, - улыбнулся Александр Лукашенко. - Я подумал: вот вручим мы ему очередную награду... А потом подумал: нет, не очередную - это международная душевная славянская награда, а корни его в славянстве. Думаю, что он воспримет ее как самую высокую. У него много наград, и орден Франциска Скорины - это высшая награда в Беларуси для нашей интеллигенции. Я вижу его особенность: он может пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал, - сказал от души.

На открытии также выступили Александр Буйнов, Елена Ваенга, ВИА «Новые Самоцветы», Николай Гнатюк. Танцор Сергей Полунин исполнил специально подготовленную для «базара» хореографическую фантазию на песню Макса Фадеева «Стану ли я счастливей». Вопреки законам физики он летал на сцене и застывал в воздухе.

Церемония открытия ХХIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Фото: belta.by

Говорят, видели гуляющим по городу Тиму Белорусских. Молодежь, конечно, была в восторге и бесконечно подбегала делать селфи - ведь автор и исполнитель «Мокрых кроссов» сейчас главная белорусская поп-звезда. Со сцены на открытии он сказал:

- Боже, как приятно всех вас видеть! Это большая честь - тут выступать. Бабушка, смотри: я здесь - и у меня все хорошо.

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