2020-07-17T14:49:29+03:00
Досуг
КП Беларусь

Этим летом детей зовут в онлайн-лагерь в Instagram

Впервые в Беларуси заработал необыкновенный онлайн-проект для детей под ярким названием «Сочныи лагерь»
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В период, когда ребята сидят дома и бесконтрольно залипают в гаджетах, новая интерактивная площадка предлагает стать добрым и полезным помощником современным родителям: занятия от вожатых, онлайн-отряды, трансляции, блогеры, трендовые темы, новые знакомства. Онлайн-лагерь ждет всех желающих, от 6-ти и старше, с 13 июля и до конца лета в Instagram в профиле @sochniy_camp.

В каждой смене «Сочного лагеря» - свой сочный микс!

Организаторы продумали каждую мелочь, чтобы проект действительно стал настоящим лагерем на платформе «Сочный лагерь» в Instagram.

3 смены с разными модными темами и звездными вожатыми, абсолютно разные активности и игры по интересам и возрасту, гости, веселые челленджи, live-стримы с заданиями и подарками.

- Вот смотри, ты любишь петь и ставить химические опыты? Хочешь снять фильм, но любишь и короткие вайны? Может, ты изучаешь бескрайний космос, а еще танцуешь хип-хоп? Тогда нам точно с тобой по пути, - заявляют организаторы на странице проекта.

«Записаться» в интерактивный лагерь можно в любой момент - все посты с заданиями и интерактивами сохраняются, а стараться действительно есть из-за чего. В проекте создана «доска почета», куда могут попасть самые активные участники и получить классные сюрпризы от «Сочного лагеря». В конце летнего сезона организаторы обещают громкое торжественное закрытие лагеря.

Что сочного уже идет точно?

Самая первая и очень модная тема «Сочного лагеря» - «Блогерство и кино». Эту смену проводят яркие и знаменитые влогеры с более чем полумиллионным пулом подписчиков в сети Likee. Вожатые Вика Зайцева (140К) и Никита Береснев (448К) рассказывают интересные факты о кино, проводят практические задания по съемке видеороликов для начинающих. Веселые, безопасные задания разделены по возрастам: самым маленьким могут помогать родители, а дети постарше абсолютно точно справятся с заданиями самостоятельно. Через 2 недели тема сменится, и в проекте будут участвовать другие, не менее звездные вожатые, которые дадут ребятам новые интересные задания.

Подписаться на бесплатный проект «Сочный лагерь» можно вместе с друзьями. Ведь чем больше знакомых рядом, тем интереснее справляться с заданиями в отряде.

Экспертное мнение

Интерактивную площадку “Сочный лагерь” поддерживает крупнейший в Беларуси обучающий проект в области осознанного материнства проект «МамЭксперт» . Его руководитель - врач психонейроэндокринолог, директор Центра поддержки материнства и детства "МамСтарт", трижды мама Наталья Навроцкая проведет в инстаграм Мамэксперт прямой эфир с разбором заданий онлайн-лагеря и выскажет свое экспертное мнение, для чего нужны познавательные онлайн-проекты и как детям получать действительно ценные знания из сети Интернет. Следите за новостями в @sochniy_camp и @mamexpert.info

Что: Бесплатный «Сочный лагерь»

Где: онлайн @sochniy_camp

Когда: Все лето

До встречи в самом «Сочном лагере» этого лета!

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