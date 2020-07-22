Подальше от коронавируса: где отдохнуть в Беларуси у озера за 20-30 рублей в сутки

Каждый, кто хоть раз пытался найти места для отдыха в Беларуси в интернете, знает: стоимость отдыха в стране озер часто сопоставима с отдыхом в Египте или Турции. Многие уверены: наш турбизнес избаловали туристы из России, на которых ориентированы санатории и усадьбы.

Отчасти это так, но не стоит ставить крест на внутреннем туризме раньше времени: у нас по-прежнему есть прекрасные и недорогие туристические маршруты. Проблема лишь в том, что о них мало кто знает. А кто знает - помалкивает.

Мы нашли интересные варианты и делимся! Уточним: места вблизи Минска в наш список не попали, потому что близость столицы автоматически поднимает ценник, и отдых становится уже не бюджетным.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Браславские озера»

Как найти: деревня Дубки в 1 км от города Браслав, озеро Дривяты.

Стоимость: 20 рублей с человека в сутки, 17 рублей - трехразовое питание в сутки. Скидок за длительное проживание не дают.

Озеро Дривяты - самое крупное среди Браславских озер и пятое по величине в Беларуси. На его берегу на территории комплекса «Браславские озера» стоят 11 кирпичных одноэтажных финских домиков. Каждый разделен на две половины с отдельными входами. В одной половине - две двухместные комнаты, в другой - две трехместные (но в каждой можно поселиться и вчетвером). Отдыхающим бесплатно выдают мангалы, лодки. Из недостатков - два общих туалета на весь комплекс и одно здание душевой с двумя отделениями (да еще и по расписанию). Кухни в домиках нет, только холодильник. Но за такие деньги прямо у воды на недешевых Браславах - очень даже неплохо.

Что посмотреть неподалеку: Национальный парк «Браславские озера», который включает 60 озер, густые леса и сотни редких видов животных и растений. В самом Браславе - Замковую гору, старые костелы и церкви, парк, а также завораживающее маленькое озеро в форме правильного круга - Божье (или Чертово - кому как нравится) око.

Единение с природой и полная перезагрузка обычно происходят на второй день отдыха.Фото: Алла БЕЛУГА

Охотничий домик «Кордон Долгое»

Как найти: Лепельский район, д. Каменка.

Стоимость: фиксированная за дом, поэтому зависит от количества проживающих. Большой дом - 30 рублей в сутки с человека, средний - 40 рублей, маленький - 44 рубля. Скидка 25% при бронировании от 5 дней.

Дом охотника «Кордон Долгое» находится на берегу самого глубокого озера Беларуси - Долгое, максимальная глубина которого - 54 м. Вокруг только сосновый лес и ни души. На территории комплекса стоят три дома: большой дом на 8-12 мест, средний на 4 - 6 и маленький на 2 - 4 места. В каждом - оборудованные кухня, санузел и душ, у домиков - беседки, навес, площадка и мангалы для шашлыков. Выдают также катамараны и удочки. Есть баня и канатная дорога на деревьях за дополнительную плату. Но бронировать здесь отдых летом нужно очень заранее - места разлетаются как горячие пирожки.

В домике у озера Долгое можно наблюдать еще и самые красивые закаты.Фото: Алла БЕЛУГА

Что посмотреть неподалеку: за час можно доехать до руин Свято-Троицкой (Белой) церкви, которую основал Лев Сапега в 1599 году, здесь же был и родовой склеп семьи.

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гостиница «Телеханы»

Как найти: г/п Телеханы в Ивацевичском районе

Стоимость: VIP-номер на двоих - 56 рублей в сутки, обычный двухместный - 42 рубля за двоих.

Гостиница с неплохим ремонтом и больше похожа на коттедж. Тут 9 номеров по 2 - 4 места, душ и туалет общие на каждом из трех этажей. Двуспальные кровати стоят только в VIP-номерах, в остальных все кровати односпальные. Во дворе оборудован мангал и есть беседка. Рядом - частная дача и психдиспансер, с двух других сторон - только густой лес. Если пройти по тропинке в лесу, можно попасть на оборудованный пляж озера Вульковское (отличное место для купания детей).

Гостиница в Телеханах во время пандемии пустует, так что есть шанс быть одинственным посетителем на весь "особняк".Фото: Алла БЕЛУГА

Из недостатков - оплата только наличными и ужасная «железная» вода в гостинице, в которой даже помыться сложно, не говоря уже про попить. Но вместо нее посетителем дают большие бутылки с питьевой водой.

Обустроенный пляж у озера Вульковское.Фото: Алла БЕЛУГА

Что посмотреть неподалеку: гостиница находится недалеко от Огинского канала, построенного в 1767 - 1783 годах и соединившего Неман с Балтийским и Черным морями. Можно посмотреть на сохранившиеся со времен Первой мировой войны немецкие укрепления. Обязательный пункт - экскурсиия в заказник Выгонощанское по всем маршрутам. Здесь есть песчаники, острова, болота, озера и непроходимые леса. Для грибников здесь просто рай! В выходные экскурсии проводит директор заповедника (в прошлом змеелов), который знает каждого оленя, бобра и сову в этой местности в лицо. Стоимость одной экскурсии - до 15 рублей с человека, и это того точно стоит.

Во время водной экскурсии можно посмотреть вблизи на бобров, белых и серых журавлей.Фото: Алла БЕЛУГА

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Агроусадьба «Ранчо»

Как найти: Гомельский район, деревня Студеная Гута (22 км от Гомеля)

Стоимость: около 30 рублей с человека. Скидок за длительное проживание нет.

На удивление, именно в Гомельской области оказалось непросто найти комфортный и при этом недорогой вариант отдыха у воды. В итоге оптимальным по всем параметрам оказалась агроусадьба «Ранчо» на берегу реки Сож в сосновом лесу. Места здесь хватит на всех: 18 домиков разного уровня комфорта и вместимостью от 2 до 12 человек названы в честь американских штатов. В каждом есть дровяной камин, кухня, санузлы, душевые и телевизоры. Место популярное, но и немаленькое.

Ежей в руки лучше не брать, но попробуйте удержаться.Фото: Алла БЕЛУГА

Скучать не придется: на территории есть лазертаг, тир, пейнтбол, дискотеки, живой уголок, бык-родео, веревочный парк, рыбалка. Из очевидных преимуществ - ресторан, где отличные сытные блюда продают по ценам столовой (за 22 рубля можно заказать трехразовое питание в номер), а также возможность добраться сюда на общественном транспорте.

Что посмотреть неподалеку: съездить в Гомель в парк Румянцевых-Паскевичей. Это один из самых больших и красивых парков в Европе. А еще в Гомеле можно зайти в единственный в стране музей криминалистики и послушать живые выступления в баре «Квартирник».

Выгонощанский заказник - рай для грибников. За полчаса здесь можно собрать целый мешок грибов.Фото: Алла БЕЛУГА

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Усадьба «Домик в Проточном»

Как найти: Быховский район, д. Проточное

Стоимость: 25 рублей в сутки, дети от 1 до 14 лет - 10 рублей, до 1 года - бесплатно.

Двухэтажная усадьба находится на берегу реки Проточанка, вокруг - сосновый лес. Внутри три спальни и большая гостиная, оборудованная всем необходимым, кухня, санузел и душевая, спутниковое телевидение, большая открытая веранда. Разместиться могут максимум 8 человек. Напрокат выдают надувную лодку, шезлонги, дрова для костра или мангала. Как бонус - личный заяц, который каждое утро приходит на крыльцо усадьбы из леса полакомиться морковкой отдыхающих.

Так выглядит болото, где растет клюква и живут гадюки, у которых раньше собирали яд для медицинских целей.Фото: Алла БЕЛУГА

Что посмотреть неподалеку: быховскую синагогу (когда-то евреи составляли половину населения района), трехсотлетний дуб в деревне Хомичи. Можно съездить на могилу внучки Пушкина Натальи Воронцовой в деревне Телуша. Рядом также уютный городок Мстиславль.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Агроусадьба «Хуторок на Дунаевке»

Как найти: Гродненский район, д. Пыра

Стоимость: 100 рублей за усадьбу в сутки в будний день, 250 - в субботу, 200 - в воскресенье. Можно договориться о скидке, если вас менее 10 человек или вы останавливаетесь на несколько дней (например, снять ее за 400 рублей в пн - пт).

На этой усадьбе в получасе езды от Гродно можно отдохнуть большой семьей или компанией максимум 10 человек. Если раскинуть цену на всех, то выйдет по 10 - 25 рублей на одного за сутки в зависимости от дня недели. В немного аскетичном доме 4 комнаты, есть все необходимое, удобства, кухня, газовая плита, холодильник и стиральная машина. Зато во дворе очень красиво, есть большая беседка с розетками и светом, мангал и барбекю. Баня и свой пруд с рыбой прямо у дома, которую можно поймать и закинуть в ароматную ушицу. В полукилометре находится небольшая река, в 300 метрах от дома - лес.

Ничего необычного, просто череп лося, которого растерзали волки в заказнике.Фото: Алла БЕЛУГА

Что посмотреть неподалеку: ближе всего находится синагога в д. Индуры и костел Девы Марии в д. Поречье. Чуть дальше - меловые карьеры («белорусские Мальдивы») под Волковыском. Глубина местами достигает 30 метров, купаться там запрещено под угрозой штрафов, но сделать роскошные фото никто не запрещает. Можно съездить в Скидель, чтобы полюбоваться старинной часовней-костелом Вознесения Девы Марии. И заглянуть в Мосты, погулять по самому длинному подвесному мосту в Беларуси и представить, что вы где-нибудь в Бразилии.